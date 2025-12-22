EU vyplatila Česku miliardy za povodně, využít se mohou na obnovu infrastruktury

Evropská komise v pondělí oznámila, že vyplatila České republice 114 milionů eur (zhruba 2,8 miliardy korun) na pomoc po loňských povodních. Peníze mohou posloužit na refundaci nákladů, které měl český stát na obnovu dopravy, distribuce vody či zařízení na čistění odpadních vod. Peníze Česko dostalo z Fondu solidarity Evropské unie.
Zaplavené město Litovel. (16. září 2024)

Zaplavené město Litovel. (16. září 2024) | foto: Litovel 1252

Přidělení prostředků schválily členské státy a v červenci také Evropský parlament.

„Dnes Evropská komise vyplatila Česku 114 milionů eur z Fondu solidarity EU,“ uvedla Evropská komise v prohlášení. Peníze byly součástí většího balíku prostředků pro země postižené povodněmi ve střední a východní Evropě.

Brusel chce Česku poslat miliardy na pomoc při odstraňování následků povodní

Prostředky z EU mohou zpětně financovat výdaje na obnovu základní infrastruktury, dodává Evropská komise. Podle Bruselu je Fond solidarity ukázkou, jak Evropská unie dokáže konkrétně pomáhat členským státům, které čelily přírodním katastrofám. Od jeho vzniku v roce 2002 bylo z fondu vyplaceno přes deset miliard eur.

Celkové škody po zářijových povodních, které zasáhly zejména Moravskoslezský a Olomoucký kraj, dosáhly podle vlády 70,6 miliardy korun. Z toho zhruba 25 miliard byly škody na soukromém majetku občanů a firem a zhruba 45 miliard škody na majetku státu, krajů a obcí.

16. září 2024

Povodně 2024







