Povodně 2024: Ničivé, ale nejlépe předpovězené. Začaly dešti horšími než v roce 1997

Autor:
  9:42
Povodně, které Česko zasáhly přesně před rokem, způsobily škody přes 70 miliard korun. Způsobily je intenzivní deště a situace hlavně zpočátku velmi připomínala tisíciletou vodu, jaká Moravu postihla při záplavách v roce 1997. Přesto mají jedno pozitivní prvenství - meteorologové je předpověděli včas a přesně.
Rozvodněná řeka Odra v Ostravě. (16. září 2024)

Rozvodněná řeka Odra v Ostravě. (16. září 2024) | foto: Adolf Horsinka, MAFRA

Dálnice a silnice mezi Ostravou a Bohumínem (15. září 2024)
Zatopená trafostanice v Bohumíně – Pudlově (16. září 2024)
Prezident Petr Pavel navštívil Bohumín, který také silně postihly povodně. (18....
Zatopené hlavní nádraží v Ostravě..(16. září 2024)
58 fotografií

Záplavám v roce 2024 předcházely intenzivní deště, hlavně v Jeseníkách a Beskydech. Už v první půli září meteorologové varovali, že modely a předpovědi srážek velmi připomínají ničivé povodně z let 1997 a 2002. Tehdy přesáhl denní srážkový rekord na nejdeštivějších místech 340 mm, při povodních z roku 2024 byl nakonec ještě překonán. Přes 19 tisíc lidí muselo být evakuováno, sedm lidí zemřelo. Škody přesáhly 70 miliard korun.

Jak bylo Česko připravené na povodně 2024?

Na rozdíl od roku 1997, kdy Česko nebylo na povodně připravené a v takovém rozsahu je nečekalo, v září 2024 probíhaly intenzivní přípravy na velkou vodu po celém území Česka. V pátek 13. září meteorologové rozšířili výstrahu před extrémním nebezpečím povodní na celou republiku s výjimkou západních Čech. Vodní díla upouštěla vodu, stavěly se protipovodňové bariéry, pytloval se písek.

Nejhorší povodně v Česku od roku 1993
KdyKdePopis
prosinec 1993jižní Čechyna Otavě v Rejštejně zaznamenána absolutně nejvyšší povodeň za dobu trvání zdejšího měření
červenec 1997Morava, Slezsko a východní Čechy50 mrtvých, tato nejrozsáhlejší katastrofa konce 20. století prokázala nepřipravenost tehdejších institucí a vedla k rozsáhlému přepracování havarijních plánů
červenec 1998okresy Rychnov nad Kněžnou, Náchod a Hradec Králové7 mrtých, evakuováno na 800 obyvatel, škody přes dvě miliardy
srpen 2002Vltava a Labe17 mrtvých, dosud největší změřené povodně v Čechách – průtok Vltavy v Praze 5300 m³/s
březen a duben 2006povodí Dyje, Labe, Moravy a Lužnice7 mrtvých, kombinace vydatných srážek a tání velkého množství sněhu po prudkém oteplení
červen a červenec 2009Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský a Jihočeský kraj13 mrtvých, třetí nejhorší katastrofa v novodobé historii Česka začala po sérii vytrvalých dešťů a bouřek
květen 2010severní Morava a Slezsko3 mrtví, po vytrvalém dešti se začaly srážkové úhrny blížit celoročnímu maximu nejsušších českých oblastí
srpen 2010Liberecký a Ústecký kraj5 mrtvých, prudké celonoční deště
červen 2013povodí Labe, Ohře a Vltavy7 mrtvých, zasaženo bylo 970 obcí na celém území, Ústí nad Labem, Děčín, Praha, Plzeň a České Budějovice
září 2024zejména Moravskoslezský a Olomoucký kraj7 mrtvých, intenzivní a dlouhotrvající srážky v oblasti severní Moravy a Slezska

Nervozita je veliká,“ říkal tehdy Martin Frgal, starosta Troubek – moravské obce, která se v roce 1997 stala symbolem povodní. „Všichni tady doufáme, a určitě nejsme sami, že se předpověď nenaplní,“ dodal. V pátek také zasedal Ústřední krizový štáb. Do pohotovosti bylo nasazeno 100 tisíc hasičů. Spolu s vylitím vody z koryt se lidé, hlavně ve východních Čechách, potýkali i se silným větrem a přerušením dodávek proudu a s výpadkem mobilních operátorů.

Kdy byly povodně v roce 2024?

Za začátek povodní je považován pátek 13. září, vrchol ale nastal o několik dní později. Voda začala opadat na většině míst od 16. září, ještě dlouho poté se ale obce potýkaly s vážnými následky. Za konec povodní se většinou považuje datum 21. září, stav nebezpečí v ohrožených krajích ale platil nejprve do poloviny října, později byl prodloužen. Na některých místech Olomouckého kraje skončil až v prosinci.

Opava, úklid města po odpadnutí povodňové vody (19. září 2024)
Opava, úklid města po odpadnutí povodňové vody. (19. září 2024)
Opava, úklid města po odpadnutí povodňové vody (19. září 2024)
Opava, úklid města po odpadnutí povodňové vody. (19. září 2024)
Opava, úklid města po odpadnutí povodňové vody. (19. září 2024)
394 fotografií

Jak probíhaly povodně 2024?

To nejhorší se čekalo o víkendu 14. a 15. září. Toky řek se plnily vodou, zároveň nepřestávalo pršet. V sobotu padl rekord nejvyššího denního souhrnu srážek – zaznamenala ho stanice na Švýcárně a činil 385,6 mm. A voda dále stoupala. V Moravskoslezském kraji před spojením rozlité Odry a Opavy evakuovali nemocnici v Bohumíně, léčebnu dlouhodobě nemocných a zastavili provoz v chemičce. Podobný osud potkal Nemocnici Milosrdných bratří v Brně. Evakuace postihla i obyvatele Opavy, Krnova, Vodňan nebo části Benešova. Celkem kvůli povodním 2024 muselo domovy opustit 19 000 lidí. Ne všichni ale výzvy hasičů uposlechli.

Povodně 2024

V neděli 15. září ráno meteorologové ohlásili, že více než tři čtvrtiny předpokládaných srážek už spadly. Déšť ustával, ale na oddechnutí bylo ještě brzo. Kulminace mnoha řek se čekala večer nebo v noci na pondělí. A od pondělí měly deště pokračovat. „Ještě nemáme vyhráno. V Jeseníkách jsou stále ještě vysoké úhrny a část té vody přiteče ještě k nám. Trochu nám teď dělá problém povodňová turistika. V Opavě svítí sluníčko, lidé vycházejí ven,“ popsal situaci ministr životního prostředí Petr Hladík.

Začátek nového týdne nic dobrého nepřinesl. V Ostravě se protrhla hráz u soutoku Odry a Opavy a voda zaplavila část města. „Ostrava má pátou řeku, hráz Odry o délce asi padesát metrů a hloubce metr až dva je protržená, řešíme nyní její utěsnění. Voda proudí směrem na chemické závody, koksovnu a do obvodů Mariánské Hory a Přívoz, zasažena bude asi i Nová Ves,“ popsal tehdy kritickou situaci náměstek primátora Aleš Boháč. Na pomoc musela být povolaná i armáda.

Studený Zejf po ničivých povodních. (17. září 2024)

Obec Česká Ves a řeka Bělá po povodních. (17. září 2024)

Kde byly záplavy v roce 2024?

Nejhůře postižené byly dva kraje – Moravskoslezský a Olomoucký. Velké problémy záplavy způsobily také v jižních Čechách, na jižní Moravě a v části Zlínského kraje.

Nejvíce zasažená byla města Ostrava, Opava, Krnov a Bohumín. V Olomouckém kraji pak Jeseník, Litovel či Hanušovice.

Povodně zasáhly nejen Česko, ale i některé další země – Polsko, Slovensko, Rakousko a Rumunsko. V evropském kontextu se proto mluví o středoevropských povodních.

Ostrava

Jeseník

Bohumín

Byly za povodní volby?

Zatímco povodně v Česku vrcholily, blížilo se další důležité datum: na 20. a 21. září byly vyhlášené krajské volby, třetina obvodů navíc měla zvolit i nové senátory. „Nic takové jako zrušení voleb naše legislativa nezná,“ uvedl tehdy ministr vnitra Vít Rakušan. Odmítl i odložení voleb a schytal za to velkou kritiku. To už v Olomouckém a Moravskoslezském kraji platil stav nebezpečí.

Záplavy ohladily staré hrany

Povodeň v září 2024 na Jesenicku zpevnila sousedské vztahy. „Uzdravila nejednu ránu z minulosti,“ míní Robert Neugebauer z Bělé pod Pradědem.

Podle místních i starostů se povodeň stala zlomovým okamžikem, který mnohé přiměl přehodnotit životní priority. „Ohladila některé dlouhodobé hrany a uzdravila nejednu ránu z minulosti. Opravdu vnímám, že lidé konfrontací s tak těžkou hraniční a život ohrožující situací, doslova přeskládali některé hodnoty v životě a jejich důležitost. Nejednou přímo zaznělo: ‚Přežili jsme, to je nejdůležitější,‘“ řekl Neugebauer.

Nejhůře postižené obce neměly pro volby ani místo – například v Kobylé na Jesenicku se volební místnost na úřadě změnila ve sklad a v kulturním domě vzniklo zázemí pro hasiče, vojáky, ale i lidi, kteří museli opustit domovy. „Nemohu teď řešit volby, když potřebuji řešit jídlo, pití a vodovod. Ať se na mě zlobí, kdo chce, ať mě klidně zavřou, tohle není normální,“ vysvětlovala starostka Miroslava Rybáriková.

Volby se nakonec konaly, povodně se ale podepsaly na nízké volební účasti v nejhůře zasažených obcích – v Zátoře na Bruntálsku dorazilo jen necelých 9 % voličů.

Kolik lidí zemřelo při povodních v roce 2024?

Čísla v mapě líčí sílu loňských záplav, povodeň se rozlila daleko za model stoleté vody

Informace o obětech se postupně měnily, do 18. září bylo potvrzeno 5 úmrtí následkem povodní. Dalších 8 lidí bylo vedeno jako pohřešovaní, později byly nalezeny ostatky některých z nich. V srpnu 2025 tak počet obětí stoupl na sedm poté, co bylo identifikováno tělo muže z Jesenicka, nalezené v Polsku.

Povodně si vybíraly svou daň i v okolních zemích, podle dostupných informací zemřelo v Polsku 9 lidí, v Rumunsku 7, Rakousko mělo 5 obětí, další člověk zemřel na Slovensku. Bezprostředně po povodních bylo hlášeno 27 mrtvých.

Jak vysoké byly škody?

Škody v Česku dosáhly 70,6 miliard korun, z toho zhruba 45 miliard jsou škody na veřejné infrastruktuře, zbylá část spadá na zničený majetek v soukromých rukou. Ještě koncem roku 2024 Česko požádalo o pomoc Evropskou unii. Europarlament letos rozhodl, že ČR získá 2,8 miliard z evropského fondu solidarity.

Povodně v roce 2024 postihly i mnoho dalších zemí v Evropě. Celkové škody se pohybují nad čtyřmi miliardami eur.

Stát nám nevyplatí půl miliardy za povodně, zlobí se moravskoslezský hejtman

Jaká je situace rok po záplavách?

V červenci letošního roku schválil Evropský parlament pomoc Česku na obnovu po záplavách ve výši 114 milionů eur. Peníze budou vyplacené zpětně za opravy, které už jsou hotové.

Web s vouchery do Jeseníků zkolaboval. Lidé na to šli špatně, tvrdí provozovatel

Letos jsou k mání speciální vouchery, které dotuje ministerstvo pro místní rozvoj, Olomoucký a Moravskoslezský kraj, a které mají přilákat turisty do oblastí, kde byly loni záplavy. Uplatnit je lze ve více než pětistovce hotelů, penzionů a dalších ubytovacích zařízeních. O druhou vlnu voucherů byl v srpnu takový zájem, že systém zkolaboval.

Opravy poškozené infrastruktury na některých místech stále ještě nejsou dokončené, podle obcí je zdržuje nutná byrokracie.

Podívejte se na záznam pořadu Rozstřel, jehož hostem byl ředitel ČHMÚ Mark Rieder.

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Česko je zaslíbené ezoterice. Sekty lákají i vysokoškoláky, říká religionista

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

Západ nemá TNT na granáty, továrnu obsadili Rusové. Zbrojovky jsou bezmocné

Premium

Západ nemá čím střílet – nejenže nemá dost továren na výrobu dělostřeleckých granátů, ale nemá ani továrny na výbušniny, díky nimž granáty nedopadají jen jako kusy železa. Nemá ani dost zařízení na...

10. září 2025

Putin zkouší, kam může zajít, míní Fiala. Drzost a rozpínavost, říká Rakušan

Ruské drony, které v noci pronikly do polského vzdušného prostoru, vyvolaly ostré reakce českých politiků. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) musí NATO dát Moskvě jasnou odpověď, jinak bude...

10. září 2025  9:32,  aktualizováno  9:53

Rusové zasáhli v Polsku několik domů. K dronům se nepřibližujte, varují úřady

Lidé na několika místech východního Polska ráno nalezli ruské drony nebo jejich zbytky. Podle polských médií trosky jednoho z dronů poškodily rodinný dům v obci Wyryki, nikdo ale neutrpěl zranění....

10. září 2025  9:45,  aktualizováno  9:49

Do Polska mířilo nejméně osm dronů, řekl Zelenskyj. Mluví o eskalaci války

Do polského vzdušného prostoru v noci mířilo nejméně osm dronů, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a označil to za eskalaci. Podle ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sybihy Rusko...

10. září 2025  9:11,  aktualizováno  9:48

Hasiči zachraňovali psa ze střechy domu, na žebříku k němu vyzdvihli i majitele

Kuriózní zásah mají na svém kontě liberečtí hasiči. V úterý odpoledne vyjížděli do Starého Města k psovi, který se dostal otevřeným oknem na střechu rodinného domu. Ze zhruba desetimetrové výšky jej...

10. září 2025  9:42

Povodně 2024: Ničivé, ale nejlépe předpovězené. Začaly dešti horšími než v roce 1997

Povodně, které Česko zasáhly přesně před rokem, způsobily škody přes 70 miliard korun. Způsobily je intenzivní deště a situace hlavně zpočátku velmi připomínala tisíciletou vodu, jaká Moravu postihla...

10. září 2025  9:42

Poslanci rozhodují o benefitech zaměstnanců. Tentokrát bez boje o mikrofon

Přímý přenos

Poslanci, kteří v úterý dokázali za celý den schválit jen program své poslední schůze před volbami, se ve středu dostali ke schvalování dvou návrhů, které jim s úpravami schválil Senát. Jednání o...

10. září 2025  5:10,  aktualizováno  9:40

Polský vzdušný prostor narušily ruské drony, Varšava nařídila jejich sestřelení

Sledujeme online

Při ruských útocích na Ukrajinu opakovaně narušily polský vzdušný prostor drony. Ve středu před 4:00 SELČ to uvedla polská armáda a později i premiér Donald Tusk. Velitelství armády nařídilo proti...

10. září 2025  4:06,  aktualizováno  9:26

V kamionu vezl třicet Syřanů, jedna žena zemřela. Řidiče soudí za převaděčství

Středočeský krajský soud dnes začíná projednávat kauzu běloruského řidiče, v jehož kamionu se loni udusila syrská migrantka. Muž, který v návěsu převážel přes Česko tři desítky běženců, čelí obžalobě...

10. září 2025  9:23

VIDEO: Kolaps první den v úřadu. Švédská mistryně zdravotnictví omdlela na konferenci

Nová švédská ministryně zdravotnictví Elisabet Lannová se v úterý měla představit na její první tiskové konferenci vlády, jenže během výstupu omdlela a zkolabovala. Při pádu se udeřila hlavou o pult...

10. září 2025  9:19

Válka se vyostřuje, jsou náznaky, že Rusko drony poslalo úmyslně, řekla Kallasová

Podle šéfky diplomacie EU Kaji Kallasové existují náznaky, že narušení polského vzdušného prostoru ruskými drony bylo úmyslné, nikoli náhodné. Ruská válka se podle ní vyostřuje, nekončí. Je proto...

10. září 2025  9:18

Radní upravil majetková přiznání. Zapomněl jsem na sedm milionů od otce, tvrdí

Radní Jihomoravského kraje Karel Podzimek (ODS) se ocitl v podezření kvůli nesrovnalostem v příjmech a výdajích. Poté, co se novináři začali o záležitost zajímat, upravil svá již podaná majetková...

10. září 2025  9:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.