Povodně 2024: Ničivé, ale nejlépe předpovězené. Začaly dešti horšími než v roce 1997

Záplavám v roce 2024 předcházely intenzivní deště, hlavně v Jeseníkách a Beskydech. Už v první půli září meteorologové varovali, že modely a předpovědi srážek velmi připomínají ničivé povodně z let 1997 a 2002. Tehdy přesáhl denní srážkový rekord na nejdeštivějších místech 340 mm, při povodních z roku 2024 byl nakonec ještě překonán. Přes 19 tisíc lidí muselo být evakuováno, sedm lidí zemřelo. Škody přesáhly 70 miliard korun.
Jak bylo Česko připravené na povodně 2024?
Na rozdíl od roku 1997, kdy Česko nebylo na povodně připravené a v takovém rozsahu je nečekalo, v září 2024 probíhaly intenzivní přípravy na velkou vodu po celém území Česka. V pátek 13. září meteorologové rozšířili výstrahu před extrémním nebezpečím povodní na celou republiku s výjimkou západních Čech. Vodní díla upouštěla vodu, stavěly se protipovodňové bariéry, pytloval se písek.
|Kdy
|Kde
|Popis
|prosinec 1993
|jižní Čechy
|na Otavě v Rejštejně zaznamenána absolutně nejvyšší povodeň za dobu trvání zdejšího měření
|červenec 1997
|Morava, Slezsko a východní Čechy
|50 mrtvých, tato nejrozsáhlejší katastrofa konce 20. století prokázala nepřipravenost tehdejších institucí a vedla k rozsáhlému přepracování havarijních plánů
|červenec 1998
|okresy Rychnov nad Kněžnou, Náchod a Hradec Králové
|7 mrtých, evakuováno na 800 obyvatel, škody přes dvě miliardy
|srpen 2002
|Vltava a Labe
|17 mrtvých, dosud největší změřené povodně v Čechách – průtok Vltavy v Praze 5300 m³/s
|březen a duben 2006
|povodí Dyje, Labe, Moravy a Lužnice
|7 mrtvých, kombinace vydatných srážek a tání velkého množství sněhu po prudkém oteplení
|červen a červenec 2009
|Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský a Jihočeský kraj
|13 mrtvých, třetí nejhorší katastrofa v novodobé historii Česka začala po sérii vytrvalých dešťů a bouřek
|květen 2010
|severní Morava a Slezsko
|3 mrtví, po vytrvalém dešti se začaly srážkové úhrny blížit celoročnímu maximu nejsušších českých oblastí
|srpen 2010
|Liberecký a Ústecký kraj
|5 mrtvých, prudké celonoční deště
|červen 2013
|povodí Labe, Ohře a Vltavy
|7 mrtvých, zasaženo bylo 970 obcí na celém území, Ústí nad Labem, Děčín, Praha, Plzeň a České Budějovice
|září 2024
|zejména Moravskoslezský a Olomoucký kraj
|7 mrtvých, intenzivní a dlouhotrvající srážky v oblasti severní Moravy a Slezska
„Nervozita je veliká,“ říkal tehdy Martin Frgal, starosta Troubek – moravské obce, která se v roce 1997 stala symbolem povodní. „Všichni tady doufáme, a určitě nejsme sami, že se předpověď nenaplní,“ dodal. V pátek také zasedal Ústřední krizový štáb. Do pohotovosti bylo nasazeno 100 tisíc hasičů. Spolu s vylitím vody z koryt se lidé, hlavně ve východních Čechách, potýkali i se silným větrem a přerušením dodávek proudu a s výpadkem mobilních operátorů.
Kdy byly povodně v roce 2024?
Za začátek povodní je považován pátek 13. září, vrchol ale nastal o několik dní později. Voda začala opadat na většině míst od 16. září, ještě dlouho poté se ale obce potýkaly s vážnými následky. Za konec povodní se většinou považuje datum 21. září, stav nebezpečí v ohrožených krajích ale platil nejprve do poloviny října, později byl prodloužen. Na některých místech Olomouckého kraje skončil až v prosinci.
Jak probíhaly povodně 2024?
To nejhorší se čekalo o víkendu 14. a 15. září. Toky řek se plnily vodou, zároveň nepřestávalo pršet. V sobotu padl rekord nejvyššího denního souhrnu srážek – zaznamenala ho stanice na Švýcárně a činil 385,6 mm. A voda dále stoupala. V Moravskoslezském kraji před spojením rozlité Odry a Opavy evakuovali nemocnici v Bohumíně, léčebnu dlouhodobě nemocných a zastavili provoz v chemičce. Podobný osud potkal Nemocnici Milosrdných bratří v Brně. Evakuace postihla i obyvatele Opavy, Krnova, Vodňan nebo části Benešova. Celkem kvůli povodním 2024 muselo domovy opustit 19 000 lidí. Ne všichni ale výzvy hasičů uposlechli.
Povodně 2024
Ostrava: hráz se protrhla, voda zalila Přívoz.
Mumlavský vodopád před povodní a v mase vody
OBRAZEM: Voda byla všude a pohltila Česko
VIDEO: Drsní motorkáři přivezli pomoc zaplavené obci
Brnu hrozí stoletá voda, na niž není připraveno
V neděli 15. září ráno meteorologové ohlásili, že více než tři čtvrtiny předpokládaných srážek už spadly. Déšť ustával, ale na oddechnutí bylo ještě brzo. Kulminace mnoha řek se čekala večer nebo v noci na pondělí. A od pondělí měly deště pokračovat. „Ještě nemáme vyhráno. V Jeseníkách jsou stále ještě vysoké úhrny a část té vody přiteče ještě k nám. Trochu nám teď dělá problém povodňová turistika. V Opavě svítí sluníčko, lidé vycházejí ven,“ popsal situaci ministr životního prostředí Petr Hladík.
Začátek nového týdne nic dobrého nepřinesl. V Ostravě se protrhla hráz u soutoku Odry a Opavy a voda zaplavila část města. „Ostrava má pátou řeku, hráz Odry o délce asi padesát metrů a hloubce metr až dva je protržená, řešíme nyní její utěsnění. Voda proudí směrem na chemické závody, koksovnu a do obvodů Mariánské Hory a Přívoz, zasažena bude asi i Nová Ves,“ popsal tehdy kritickou situaci náměstek primátora Aleš Boháč. Na pomoc musela být povolaná i armáda.
Kde byly záplavy v roce 2024?
Nejhůře postižené byly dva kraje – Moravskoslezský a Olomoucký. Velké problémy záplavy způsobily také v jižních Čechách, na jižní Moravě a v části Zlínského kraje.
Nejvíce zasažená byla města Ostrava, Opava, Krnov a Bohumín. V Olomouckém kraji pak Jeseník, Litovel či Hanušovice.
Povodně zasáhly nejen Česko, ale i některé další země – Polsko, Slovensko, Rakousko a Rumunsko. V evropském kontextu se proto mluví o středoevropských povodních.
Byly za povodní volby?
Zatímco povodně v Česku vrcholily, blížilo se další důležité datum: na 20. a 21. září byly vyhlášené krajské volby, třetina obvodů navíc měla zvolit i nové senátory. „Nic takové jako zrušení voleb naše legislativa nezná,“ uvedl tehdy ministr vnitra Vít Rakušan. Odmítl i odložení voleb a schytal za to velkou kritiku. To už v Olomouckém a Moravskoslezském kraji platil stav nebezpečí.
Záplavy ohladily staré hrany
Povodeň v září 2024 na Jesenicku zpevnila sousedské vztahy. „Uzdravila nejednu ránu z minulosti,“ míní Robert Neugebauer z Bělé pod Pradědem.
Podle místních i starostů se povodeň stala zlomovým okamžikem, který mnohé přiměl přehodnotit životní priority. „Ohladila některé dlouhodobé hrany a uzdravila nejednu ránu z minulosti. Opravdu vnímám, že lidé konfrontací s tak těžkou hraniční a život ohrožující situací, doslova přeskládali některé hodnoty v životě a jejich důležitost. Nejednou přímo zaznělo: ‚Přežili jsme, to je nejdůležitější,‘“ řekl Neugebauer.
Nejhůře postižené obce neměly pro volby ani místo – například v Kobylé na Jesenicku se volební místnost na úřadě změnila ve sklad a v kulturním domě vzniklo zázemí pro hasiče, vojáky, ale i lidi, kteří museli opustit domovy. „Nemohu teď řešit volby, když potřebuji řešit jídlo, pití a vodovod. Ať se na mě zlobí, kdo chce, ať mě klidně zavřou, tohle není normální,“ vysvětlovala starostka Miroslava Rybáriková.
Volby se nakonec konaly, povodně se ale podepsaly na nízké volební účasti v nejhůře zasažených obcích – v Zátoře na Bruntálsku dorazilo jen necelých 9 % voličů.
Kolik lidí zemřelo při povodních v roce 2024?
|
Čísla v mapě líčí sílu loňských záplav, povodeň se rozlila daleko za model stoleté vody
Informace o obětech se postupně měnily, do 18. září bylo potvrzeno 5 úmrtí následkem povodní. Dalších 8 lidí bylo vedeno jako pohřešovaní, později byly nalezeny ostatky některých z nich. V srpnu 2025 tak počet obětí stoupl na sedm poté, co bylo identifikováno tělo muže z Jesenicka, nalezené v Polsku.
Povodně si vybíraly svou daň i v okolních zemích, podle dostupných informací zemřelo v Polsku 9 lidí, v Rumunsku 7, Rakousko mělo 5 obětí, další člověk zemřel na Slovensku. Bezprostředně po povodních bylo hlášeno 27 mrtvých.
Jak vysoké byly škody?
Škody v Česku dosáhly 70,6 miliard korun, z toho zhruba 45 miliard jsou škody na veřejné infrastruktuře, zbylá část spadá na zničený majetek v soukromých rukou. Ještě koncem roku 2024 Česko požádalo o pomoc Evropskou unii. Europarlament letos rozhodl, že ČR získá 2,8 miliard z evropského fondu solidarity.
Povodně v roce 2024 postihly i mnoho dalších zemí v Evropě. Celkové škody se pohybují nad čtyřmi miliardami eur.
|
Stát nám nevyplatí půl miliardy za povodně, zlobí se moravskoslezský hejtman
Jaká je situace rok po záplavách?
V červenci letošního roku schválil Evropský parlament pomoc Česku na obnovu po záplavách ve výši 114 milionů eur. Peníze budou vyplacené zpětně za opravy, které už jsou hotové.
|
Web s vouchery do Jeseníků zkolaboval. Lidé na to šli špatně, tvrdí provozovatel
Letos jsou k mání speciální vouchery, které dotuje ministerstvo pro místní rozvoj, Olomoucký a Moravskoslezský kraj, a které mají přilákat turisty do oblastí, kde byly loni záplavy. Uplatnit je lze ve více než pětistovce hotelů, penzionů a dalších ubytovacích zařízeních. O druhou vlnu voucherů byl v srpnu takový zájem, že systém zkolaboval.
Opravy poškozené infrastruktury na některých místech stále ještě nejsou dokončené, podle obcí je zdržuje nutná byrokracie.
Podívejte se na záznam pořadu Rozstřel, jehož hostem byl ředitel ČHMÚ Mark Rieder.