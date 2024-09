Povodně přinesly sud piva, co s ním? Nechat si ho nemůžete, hrozí postih

Co mám dělat, pokud mi například na pozemek připlave skříň, sud piva, nebo jiný majetek? Mohu si to ponechat?

Když vám něco připlave na pozemek, tak si to v první řadě ponechat nemůžete. Pokud je vlastník zřejmý, musíme na to nahlížet jako na věc ztracenou a vlastníkovi nebo držiteli ji vrátit.

To s ohledem na povodňové škody nemusí být jednoduché. Když nenajdu například logo firmy, nebo štítek vlastníka, jak se mám zachovat?

V případě, že se neví, čí ta věc je, tak je potřeba ohlásit nález obecnímu úřadu. Tomu ji i můžete svěřit.

Oznámili byste například nález sudu s pivem? Ano 20 %(86 hlasů) Ne 80 %(347 hlasů)

Zdeněk Cvejn Advokát Zdeňek Cvejn poskytuje formou komplexního právního poradenství a zastupování odborné advokátní služby v oblasti soukromého a veřejného práva zejména v oblastech občanského, obchodního, trestního, pracovního a správního práva.

Může nálezce v takovém případě žádat o nálezné?

Možné to je. Nálezci připadá nálezné ve výši jedné desetiny hodnoty nalezené věci.

Tu desetinu by mi tedy měl vyplatit vlastník. Ale co když se nenajde?

Ano. V případě, že se nezjistí, komu ta věc patří, tak po třech letech je možné daný nález získat do vlastnictví, pokud o to máte zájem, nebo získat z ní výtěžek. To znamená zisk z prodeje.

Nález tedy bude tři roky v úschově úřadu?

Pokud se nenajde majitel, tak ano, ale není to podmínkou. Po dohodě může nález zůstat u vás, ale až po třech letech s ním lze disponovat. Samozřejmě jen pokud projevíte zájem.

A co když si nálezce věc vědomě ponechá a úřadu to nenahlásí?

Pokud se nálezce rozhodne nález neohlásit, respektive si ho přisvojit, jde o porušení zákona. To je navíc v této době sankcionováno vyšší trestní sazbou.

Nepoctivý nálezce je pak i povinen uhradit vlastníkovi vzniklou škodu. A upozorňuji, že například nyní, když jsou už známé případy rabování, dotyčným nehrozí žádné spodní sazby v řádu jednotek let, nebo podmínky, ale až dvanáct let natvrdo.