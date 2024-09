Litovel spláchla vlna vody. Troubky čeká kulminace, poteče jimi menší „Vltava“

Podle prognózy by hladina řeky Moravy měla v Litovli kulminovat v pondělí kolem poledne. „Všechny předpovědi se prozatím naplňují dle odhadu. V následujících hodinách ještě očekáváme nárůst hladiny řek,“ uvedl na sociálních sítích starosta Litovle Viktor Kohout. Kritické budou ranní hodiny.

Voda z řeky Moravy v Litovli postupně zaplavuje například sídliště Vítězná či Kollárovu, Frištenského, Kysuckou či Šargounskou ulici. Podle starosty voda dál postupuje a lze očekávat zatopení Dukelské či Palackého ulice. Radnice v neděli kvůli riziku záplav vyzvala obyvatele z ohrožených oblastí k evakuaci, přístřeší najdou například v místní sokolovně.

Radnice kvůli postupnému rozlivu vody z Moravy do ulic města vyzvala obyvatele, aby se nezdržovali v blízkosti toků a složkám integrovaného záchranného systému nekomplikovali práci.

Lidé z Troubek odmítají odejít. „Zvládneme to“

Kulminaci Bečvy vyhlíží obyvatelé Troubek. Obec se v roce 1997 stala symbolem katastrofických povodní. I nyní proto radnice vyzvala místní k evakuaci. Z dvou tisíc obyvatel ji zcela odmítlo 805 lidí. Další nereagovali, nebo odešli bez asistence, jen 30 lidí využilo obecních služeb.

„Domnívám se, že ke kulminaci může dojít už třeba v jednu nebo ve dvě ráno. Podle mých informací Bečva už totiž kulminovala na jiných místech a tak se to brzy dostane i do Přerova a i do Trubek,“ uvedl ve vysílání České televize přerovský starosta Petr Vrána. Hydrologická předpověď počítá s kulminací kolem páté hodiny. Obcí by mělo téct 700 kubíků vody za sekundu. Pro srovnání – Vltavou v Praze aktuálně proudí 900 kubických metrů.

Předpokládaná kulminace řeky Bečvy v ranních hodinách. (16. září 2024)

„Z rozhodnutí starosty jakožto předsedy povodňové komise byla vyhlášena evakuace obyvatelstva z důvodu extrémního ohrožení, kdy došlo k dramatickému zvýšení hladiny na Bečvě v Teplicích,“ uvedla na svém webu obec Troubky.

Přízemí domu narychlo zabezpečoval například Martin Štolc. Šestičlenná rodina včetně tří malých dětí se však stěhovat odmítla. „Já jsem to už zažil jednou v roce 2010. Budeme bydlet v patře jako tehdy, to jsme tam byli týden a půl. Dá se to zvládnout, jde hlavně o psychiku. Máme tady zvířata i dobytek, opustit to nemůžeme, ale zabezpečujeme to, část jsme vynesli do prvního patra,“ řekl muž.

Poslední povodně přišly podle rodiny nad ránem, tehdy dům zatopily do výšky 1,2 metru.

Sousedka, čtyřicetiletá Jana, naopak z ulice Loučka narychlo odjížděla. Kolem sedmé hodiny večerní zrovna nakládala auto. „Odjíždím s dětmi, manžel zůstává. Evakuační autobus nevyužijeme, jedem k příbuzným. Rozhodnutí víceméně padlo hned,“ uvedla žena.

Už v neděli ráno se v povodí Odry dosáhlo na 55 vodočtech nejhoršího povodňového stupně, tedy stavu ohrožení. „Evakuace probíhají kolem řeky Bělé, kolem Opavice ve Městě Albrechticích na Krnovsku, podél řeky Opavy v Krnově a v Opavě a v desítkách dalších obcích,“ shrnula v neděli ráno mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková. Dodala také, že v plánu je i evakuce Bohumína na Karvinsku.

Výrazně rozvodněná řeka Odra se v Bohumíně ve večerních hodinách zastavila na 690 centimetrech, podle hydrologů se v oblasti očekává spíše uklidnění situace. Celé město kvůli vyřazené elektrorozvodně zůstává bez elektřiny.

Vlčková také připomněla, že v Bohumínské nemocnici proběhla evakuace. „Řada vesnic a měst je odříznuta dopravně,“ konstatovala.