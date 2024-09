Chtějí uklízet po povodni, nemají čím. Obcím chybí vysoušeče i nářadí

„Máme na celou obec tři vysoušeče. To je jako nic. Upotřebil bych jich padesát,“ krčí rameny Tomáš Foros, místostarosta Nových Heřminov. Voda doslova spláchla celou ves, těžko najít dům, který by nebyl narušen. Část obce nemá vodovod, studny jsou zatopené a kontaminované.

Kolem chybějí dva kilometry drátů vysokého napětí. Dobrovolníkům, kteří do Heřminov přijeli pomáhat, chybějí pomůcky. „Nemáme jim co dát. Nemáme kýble, stavební kolečka, gumáky. Vázne to, vázne,“ vzdychne místostarosta.

O pomoc žádal Státní správu hmotných rezerv (SSHR), ale nedočkal se jí v míře, v jakou doufal. Podobné je to v dalších obcích. „Potřebujeme elektrocentrály, budeme totiž nejméně měsíc bez elektřiny. Nejsou vysoušeče, čerpadla,“ svěřil se starosta Široké Nivy Tomáš Spáčil. V Litovli mají momentálně k dispozici 20 vysoušečů, potřebovali by jich sto.

Musí se dostat na všechny

O pomoc musí starostové obcí žádat Státní správu hmotných rezerv skrze krizový informační systém KRIZKOM.

Teprve v pondělí večer vláda schválila, že starostové mohou z tohoto systému žádat napřímo sami, předtím mohli jen hasiči. Většina požadavků na dodávku elektrocentrál nebo vysoušečů se v systému sešla během středy. Osm tisíc vysoušečů, které má stát v rezervách, se už distribuuje. Kraje Moravskoslezský a Olomoucký získají od státních rezerv až 80 elektrocentrál.

„Nejdřív se čekalo, až voda opadne, až se zprůjezdní cesty. Pokud starosta požádal o 50 vysoušečů a dostane jich jen 30, tak to není chyba, ale kraj mu tu dodávku pokrátil, protože se musí dostat na všechny,“ vysvětlil mluvčí SSHR Jakub Linka. „Pomoc musí být nějak efektivní, to je záležitost krizových štábů, jak ji rozdistribuují,“ dodal.

Možnou příčinou zdržení je i fakt, že pomoc ze státních rezerv mohou žádat jen obce s rozšířenou působností. Ty menší musí svůj požadavek adresovat krizovému štábu, což je administrativní krok, který vše zdržuje. Další důvod je, že některé obce byly až do středy neprůjezdné, respektive šlo se do nich jen špatně dostat a mnohé místní části byly zcela odříznuté od světa. Jinde chybějí lidé a starostové spíš řeší naléhavější věci, než je vyplňování žádostí.

„K té žádosti se dostanu až dnes (ve středu, pozn. red). Řešíme infrastrukturu, průjezdnost, odpady. Všude je kalamitní stav. Zvoní mi jeden telefon za druhým. Neuplyne minuta, abych něco nemusel řešit,“ svěřil se starosta Litovle Viktor Kohout.

Potřeba vody a elektřiny

V prvních dnech po povodni byl problém i s dodávkami vody, ty by už ke čtvrtku měly být všude zajištěné. Osmikubíkové cisterny s vodou jsou v Krnově, Karlovicích, Vrbnu pod Pradědem, Bílovci a Albrechticích. Jinde se rozváží alespoň balená pitná voda.

Předseda SSHR Pavel Švagr na dotaz iDNES.cz připustil, že největší poptávka je nyní po elektrocentrálách nebo kontejnerech na pitnou vodu.

„Zatím jsme během posledních hodin a dnů vydali a stále vydáváme elektrocentrály. Zavezli jsme přes 50 kontejnerů na pitnou vodu hlavně pro Jesenicko a Šumpersko, 10 cisteren a kontejnerů do oblasti Krnova. Aktuálně řešíme vysoušeče. Těch jsme asi 2 000 ve středu předávali hasičům, ti je budou podle místních priorit poskytovat dále,“ uvedl Pavel Švagr.

Pošlete vysoušeče

Pomoci lidem z vodou zasažených oblastí ale může kdokoliv. Svaz měst a obcí vyzval lidi, kteří mají doma vysoušeč, jejž neupotřebí, aby jej zdarma nabídli obyvatelům Jesenicka a Bruntálska. Slouží k tomu platforma Obce sobě. Funguje jako portál, kde mohou lidé či obce nabízet či poptávat potřebné věci a zboží. Například starostka Jeseníku zde ve středu poptávala ponorná čerpadla, vysoušeče, topidla, vařiče a elektrocentrály. O stejné zařízení tu prosí i Ostrava-Poruba.

O co naopak postižené obce prozatím nestojí, jsou dodávky oblečení. O ně budou mít zájem až později. „Teď, když je vše ještě mokré a špinavé, se to ještě nehodí. Akorát by se tu shromažďovaly haldy oblečení. Budeme to řešit až v druhé vlně,“ naznačil starosta Široké Nivy Tomáš Spáčil.

V dalších dnech, až lidé vyčerpají vodu z domů a zbaví se bahna, vyvstane potřeba dezinfekce a úklidové drogerie. „Potřebujeme lidi a hlavně dobrovolníky vybavit. Dezinfekce není nikdy dost. Taky by se nám hodilo pracovní nářadí,“ svěřila se starostka Kobylé nad Vidnavkou Miroslava Rybáriková.