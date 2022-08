20 let od devastujících povodní. Metro či domy v Karlíně se opravují dodnes

Výběr největších přírodních neštěstí v České republice po roce 1989 Záplavy 1997 Záplavy, které 5. až 16. července 1997 postihly hlavně Moravu a východní Čechy, byly s 50 oběťmi nejtragičtější ve 20. století. V povodí Moravy a Odry tehdy spadlo během pár dní místy až přes polovinu ročního úhrnu srážek. Velká voda zasáhla zhruba třetinu území ČR, postiženo bylo přes 500 měst a obcí. Symbolem katastrofy se stala obec Troubky na Přerovsku, kde zahynulo devět lidí a z obce zůstaly jen trosky. Kvůli záplavám bylo evakuováno na 80 tisíc lidí, z toho víc jak 10 tisíc jich zůstalo bez střechy nad hlavou. Škody způsobené povodněmi dosáhly zhruba 63 miliard korun. Záplavy 2002 Povodně, které mezi 7. a 17. srpnem 2002 zasáhly třetinu území ČR včetně části Moravy, devastovaly především jižní, střední a severní Čechy a Prahu, a vyžádaly si 17 obětí. Celkem se záplavy projevily v deseti krajích, nouzový stav byl vyhlášen v šesti z nich. Zasaženo bylo na 800 obcí, 260 mostů, přes 30 úseků silnic I. třídy a více než 150 komunikací nižších tříd. Nejtragičtěji skončily jihočeské Metly a středočeské Zálezlice, které voda zničila téměř celé. Evakuováno bylo na 225 tisíc lidí, nejvíce v Praze. Způsobené škody vláda odhadla na 73 miliard korun. Orkán Kyrill v lednu 2007 Orkán způsobila tlaková níže, která vznikla nad Newfoundlandem. Jako první udeřila v Británii a Irsku, poté postupovala dál do Evropy. V ČR si bouře vyžádala čtyři lidské životy, v celé Evropě zemřelo 48 lidí (nejvíce v Británii a Německu). V ČR bylo evidováno 80 tisíc pojistných událostí v objemu téměř 2,25 miliardy korun. Náklady na obnovu majetku dosáhly 7,5 miliardy korun, z toho 5,5 miliardy tvořila obnova lesů ve vlastnictví státu. Vítr srazil okolo deseti milionů metrů krychlových dřeva. Vichřice Emma v březnu 2008 Vichřice, která se 1. března 2008 přehnala Českou republikou, způsobila smrt jedenáctileté dívenky, několik zraněných a škody přes miliardu korun. Ničila i v dalších středoevropských zemích a také tam zabíjela. Celkem si vyžádala třináct životů, šest v Německu. Na řadě míst ČR vichřici provázel prudký déšť, sněžení, krupobití a bouře s blesky. Následující den se poryvy větru vrátily, ale jejich síla už nebyla tak ničivá. Největší škody, celkem vyčíslené pojišťovnami na 1,4 miliardy korun, způsobil vítr v energetice, lesích a dopravě. Na vrcholu kalamity postihly výpadky elektřiny na milion lidí. Záplavy v červnu 2009 Vytrvalé a intenzivní deště zvedly hladiny vod nejprve v Moravskoslezském kraji, poté se až do začátku července záplavy postupně rozšířily do dalších sedmi krajů. Postiženy byly i Olomoucký, Jihočeský, Vysočina, Zlínský, Královéhradecký, Ústecký a Liberecký kraj. Nejvíce se voda vyřádila na Novojičínsku, Jesenicku, Prachaticku, Strakonicku a Děčínsku. Povodně si vyžádaly 15 lidských životů. Své domovy muselo před velkou vodou v roce 2009 opustit několik tisíc lidí, jen hasiči zachránili 226 lidí a evakuovali 1851 lidí. Výše škod byla vyčíslena na více než 8,57 miliardy korun, většinu nákladů na odstraňování katastrofy nesl stát. Záplavy v červnu 2013 Velkou vodu způsobily vytrvalé srážky, které ČR s krátkými přestávkami sužovaly během druhé poloviny května. Neustávající déšť, který přímo vyvolal záplavy, přišel 30. května, obloha se vyjasnila až 4. června 2013. Několik dnů po opadnutí první vlny povodní 5. června přišly ještě dvě menší. Výrazně zasaženo bylo sedm regionů, největší škody zanechala velká voda v Jihočeském, Středočeském a Ústeckém kraji. Povodně si vyžádaly 15 životů, více než třetinu obětí pak tvořili vodáci, kteří se vydali sjíždět nebezpečné rozvodněné toky. Velká voda zasáhly přes 1200 obcí, evakuováno bylo více než 26 tisíc lidí. Celkové škody činily více než 15,3 miliardy korun, záplavy nejvíce poškodily obec Terezín na Ústecku, voda zde napáchala škody za téměř miliardu korun. Orkán Herwart v říjnu 2017 Orkán, který přešel přes území ČR 29. října 2017, způsobil podle odhadu pojišťoven škody ve výši 1,45 miliardy korun, vyžádal si také čtyři lidské životy. Statisíce domácností se ocitly bez proudu, narušena byla železniční i automobilová doprava. Velké škody napáchaly poryvy větru na lesních porostech, poškozena byla řada budov. Kalamita nejvíce poškodila lesy v Karlovarském kraji a na Vysočině, stromy padaly také v Národním parku České Švýcarsko a jinde. Tornádo na Hodonínsku a Břeclavsku v červnu 2021 Tornádo, které se zformovalo večer 24. června 2021, zasáhlo oblast zhruba mezi Břeclaví a Hodonínem, kde se u Ratíškovic přibližně po půlhodině rozpadlo. Stopa po tornádu byla 26 kilometrů dlouhá a 500 metrů široká. Nejvíce zasažené byly obce Lužice a Mikulčice na Hodonínsku a Moravská Nová Ves a Hrušky na Břeclavsku a hodonínská část Pánov. Výše materiálních škod se nejdřív odhadla na 15 miliard korun, nyní se uvádí, že škody jsou v miliardách korun (pojišťovny registrovaly škody za 3,5 miliardy korun). Poničeno bylo na 1200 domů, zhruba šestinu bylo nutné zbourat. K demolicím bylo v postižených obcích určeno na dvě stovky budov, z toho téměř osm desítek zajišťovali hasiči, zbytek lidé zvládli svépomocí. Na následky zranění způsobených tornádem zemřelo šest lidí, mezi nimi bylo i dvouleté dítě.