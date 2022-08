Takovou katastrofu žádné metro nezažilo, vzpomíná na rok 2002 exnáměstek DPP

Velká voda před dvaceti lety poškodila všechny tři trasy metra. Do stanice Nádraží Holešovice se voda dostala přes nově budovaný úsek trasy C do Ládví.

Povodňové bariery oddělující jednotlivé stanice byly dimenzované na stoletou vodu. Do Prahy se však přivalila pětisetletá.

Do tunelů trasy B nateklo přes vstup do stanice Invalidovna v Karlíně. Voda protekla přes eskalátory a šířila se jak směrem k Palmovce, tak i opačným směrem do centra přes Křižíkovu na Florenc.

„Měli jsme snahu zavřít tlakové uzávěry na stanici Křižíkova, ale to už se nepovedlo, protože vody bylo hodně,“ popisuje situaci Janeček. Ve stanici Náměstí Republiky se vodu na chvíli podařilo zadržet tlakovým uzávěrem, následně však došlo k porušení prahu tohoto uzávěru a voda se dostala až na Můstek. Odtud se pak přelila i na trasu A.

Plánek stavu provozu pražského metra k 14. srpnu 2002

Dopravní podnik tehdy vyčíslil škody v metru na téměř sedm miliard korun. Dva měsíce trvalo, než se podařilo všechnu vodu z metra odčerpat. První znovuotevřenou stanicí byla v polovině října Florenc, ale jen na trase C. Jako poslední se pro cestující koncem března 2003 otevřely Invalidovna a Křižíkova.

Pražský dopravní podnik od té doby zavedl mnoho opatření. Došlo k navýšení ochranných prvků o 60 centimetrů nad úroveň, kam tehdy dosáhla voda, či nastavení nových pravidel monitoringu povodí. „Byly také zkontrolovány a zrevidovány všechny traťové tlakové uzávěry,“ uvádí mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková. Technologie navíc kontroluje podnik nejméně jednou do měsíce.