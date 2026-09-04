Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Potřebujeme nové přehrady, apeluje šéf povodí. Popsal, v čem letošek vybočoval

Autor:
  17:32
Přehrada Orlík má kvůli dlouhotrvajícímu suchu nízký stav vody. Oproti normálu...

Přehrada Orlík má kvůli dlouhotrvajícímu suchu nízký stav vody. Oproti normálu klesla hladina o více jak deset metrů. (29. srpna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Hladina Orlíku výrazně klesla. (4. srpna 2026)
Petr Kubala, generální ředitel Povodí Vltavy je hostem pořadu Rozstřel. (17....
Hladina Orlíku výrazně klesla. (4. srpna 2026)
Hladina Orlíku výrazně klesla. (4. srpna 2026)
155 fotografií
Bez přehrad by Vltavou v Praze protékala sotva třetina vody, ekosystém i odběry by proto trpěly. Nyní Orlík narazil na hranici a poprvé v historii využije Povodí Vltavy zásobu vody ze Slap. Hladina nádrže začne klesat, žádná krize se ale nekoná, uklidňuje v rozhovoru pro iDNES.cz generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.

V tuto chvíli je už téměř jasno, přesto se zeptám: hladina Orlíku je v tuto chvíli několik centimetrů nad kótou 334,60 metru nad mořem. Znamená to, že po jejím dosažení přestává Orlík dotovat minimální průtok Vltavy a tuto roli přebírají Slapy?
Je to tak. V současné chvíli nám chybí asi devět centimetrů (rozhovor vznikl krátce před třetí hodinou – pozn. red.) do dosažení kóty 334,60. Ve chvíli, kdy jí dosáhneme – neříkejme to teď na minuty, ale stane se tak někdy v podvečer, zhruba mezi 18. a 22. hodinou, nastane situace, kdy se průměrný odtok z orlické nádrže sníží tak, aby hladina už dál neklesala. To znamená, že zůstane zakotvena plus minus na této úrovni.

Ukazuje se však, že se v České republice nevyhneme tomu, abychom nějakou přehradu ještě postavili. Kdyby nebylo přehrad a nadlepšování, neteklo by teď v Praze 40, ale jen 10 až 15 metrů krychlových za sekundu.

Petr Kubala

A pro nadlepšování toku – tedy aby v profilu Vrané pod kaskádou odtékalo potřebných 40 metrů krychlových za sekundu – se začne využívat voda ze slapské nádrže. Množství vody, které na to uvolníme, bude představovat rozdíl mezi těmito 40 kubíky a tím, co do kaskády aktuálně přitéká.

Znamená to tedy, že z Orlíku bude odtékat striktně jen to, co do nádrže přitéká?
Dá se to tak říct, jde v podstatě o bilanční vyrovnání přítoku a odtoku. Průměrný odtok za 24 hodin nastavíme tak, aby hladina neklesla pod kótu 334,60, případně se držela trochu výš.

A skončí tím definitivně špičkování elektrárny?
Myslíte to, co jde přes turbíny elektrárny? Pokud budete sledovat grafy na našem webu, uvidíte tam za těch 24 hodin neustále malé za sebou jdoucí zuby. To už ale není klasické špičkování. Přes elektrárnu může projít pouze takový objem vody, který odpovídá průměrnému dennímu přítoku. Neuvidíte sice úplně rovnou linku, ale velké energetické špičky končí.

Vltavská kaskáda zvládne i bez deště plnit řeky měsíce, ujišťují vodohospodáři

K tomu chci zdůraznit, že manipulace a provoz vodních elektráren ČEZ jsou už dlouhodobě plně podřízeny našemu dispečinku. Energetici musejí respektovat požadavky na odtoky a hladiny v nádržích. Řídí se našimi pokyny naprosto stejně jako za povodní. Vodu smějí využít pouze v takovém množství, jaké vyžaduje vodohospodářský režim.

Pokud tedy Slapy začnou samy dorovnávat průtok 40 metrů krychlových za sekundu do Prahy, půjde skutečně o první takový případ v celé historii kaskády?
Bude to skutečně první takový případ. Na kótě 334,60 metru nad mořem se Orlík v běžném provozu ještě nikdy neocitl. Hladina tam byla pouze v době, kdy byla nádrž vybudována a postupně se napouštěla. Od té doby za celou dobu existence Vltavské kaskády k té situaci dochází vůbec poprvé.

Jak bezprecedentní je současné sucho v povodí Vltavy v porovnání s historickými extrémy?
Hydrologické sucho v povodí Vltavy je velmi výrazné. Trvá v podstatě již celý rok a navazuje už na významné hydrologické sucho z roku 2025. V letošním roce byly na mnoha profilech, kde se měří průtoky, dosaženy nejnižší hodnoty za celou dobu sledování, ať vezmu Sázavu, Lužnici nebo další. Některé menší, drobné vodní toky dokonce vyschly. Vždycky říkám – možná je to hloupé – že je to jak úvozová cesta v lese, kde je louže jen sem tam.

Hladina Orlíku je historicky nejníž. Z vody vystoupilo Moravcovo peklo i jeskyně

Lepší situace je na těch tocích, kde jsou přehrady, které – s výjimkou vodárenských nádrží – mají víceúčelovost a jejich hlavní funkcí je nadlepšování průtoků v období sucha. Tam je situace výrazně lepší.

A když vezmete porovnání s rokem 1947, je tam jeden docela zásadní prvek. Poslední roky novodobého sucha, řekněme od roku 2014, se daly charakterizovat tak, že úhrny srážek na území České republiky byly neustále konstantní, akorát byly jinak rozložené v čase a měly jinou intenzitu. Nebyly to plynulé deště, ale projevovalo se to formou přívalových srážek. Letošní rok se však liší tím, že i samotný úhrn srážek je výrazně nižší než průměrný. V tom je ta situace horší. Globálně se průtoky ve vodních tocích v povodí Vltavy pohybují zhruba od 5 do 30 procent dlouhodobých měsíčních průměrů, což už je samo o sobě docela varovné číslo.

Co by nastalo, pokud by přišel suchý podzim a po něm zima bez sněhu?
Pokud by byl scénář takto krutý a srážek byl nadále nedostatek, situace by se dál zhoršovala. Určitě však přijdou nějaké bouřky a deště. Když se podíváme čtrnáct dní zpátky, spadly určité srážky, které byly dobré pro vegetaci a zalití, ale nebyly v takové intenzitě, aby posílily vodní zdroje. Na menších tocích se hladiny zvedly, ale za den dva to bylo zpátky. Pokud by to pokračovalo, v nádržích by se dál nadlepšovalo, ale ty drobné toky by postupně vodnost ztrácely.

Zmínil jste jednu věc, která je velmi zásadní, a to je otázka zimy. Vždycky to u nás bylo nastaveno tak, že zásoba vody ve sněhu byla zásadní pro obnovování vodních zdrojů na začátku dalšího roku. Poslední roky je ale zásoba vody ve sněhu výrazně podprůměrná. Přijdou dešťové srážky na přelomu listopadu a prosince, před Vánoci napadne sníh, pak to roztaje a sníh zůstává třeba jen na horách. Lyžařská sezona sice nemusí být špatná, ale zcela nám chybí sníh ve středních a nižších polohách. Právě sněhová pokrývka ve středních polohách je přitom zásadní pro doplňování pramenů, podzemních vod a průtoků. Kdyby toto nebylo, nepříznivá hydrologická situace by se výrazně prohlubovala.

Jak rychle bude klesat hladina Slap a na jak dlouho tam zásoba vody vystačí?
Tady vám nemohu říct jedno konkrétní číslo. Bude záležet na velikosti přítoku do Orlíku, který jde následně do Slap. Jestliže bude přítok 20 metrů krychlových za sekundu a máme držet odtok 40 metrů krychlových za sekundu, budeme Slapy vyprazdňovat dvaceti kubíky. Pokud bude přítok 15, budeme prázdnit pětadvaceti, pokud 30, půjdeme jen deseti kubíky.

Ve chvíli, kdy vycházíme ze stávající situace, se dá předpokládat, že by hladina ve slapské nádrži klesala zhruba o 1 až 1,5 metru týdně. Není to lineární vztah, je to přírodní záležitost. Proto nelze říct, jak dlouho to přesně potrvá – i u Orlíku jsme čekali dosažení kóty na přelomu srpna a září, a srážky to posunuly až na konec prvního zářijového týdne. V dané chvíli jsou ale Slapy plné a máme tam necelých 190 milionů kubíků vody právě k využití na nadlepšování. Bavíme se o relativně dlouhém čase, pokud by nezapršelo.

Co by nastalo, pokud by na spodní limit narazily i Slapy? Existují další krizové scénáře?
Začnu tím, že teď nejsme v žádné krizové situaci. Veškeré manipulace se odehrávají v intencích platného manipulačního řádu a není vyžadována žádná mimořádná manipulace. Je to stav, se kterým naši předkové při budování kaskády počítali. To, že se nadlepšuje ze Slap a nikoli z Orlíku, je čistě vodohospodářská otázka.

Orlík i Slapy dohromady jsou z hlediska využitelného objemu vody naplněny na 47 procent. Jsme téměř na polovině. Pokud by se stalo, že by se situace nezlepšila a vyčerpali bychom na nadlepšování k zajištění 40 metrů krychlových za sekundu ve Vraném všech 190 milionů kubíků ze slapské přehrady, vrátili bychom se zase zpět na orlickou nádrž a začala by se pro nadlepšování používat ještě dále voda z Orlíku. Pořád v rámci platného manipulačního řádu.

Z Orlíka omezí odtok. Vltavu budou vodou zásobovat poprvé v historii Slapy

Po povodni v roce 2013 byla celá kaskáda simulována na syntetické tisícileté řadě a ze statistických údajů vyšlo, že k dosažení kóty 334,60 a využití vody ze Slap může dojít zhruba jednou za padesát let. Neznamená to ale periodu každých 50 let – je to jako se stoletou povodní, statistický údaj, který může nastat dvakrát za pět let. Není to situace nečekaná. Pokud by se využila voda ze Slap, budeme zkrátka dál využívat vodu z Orlíku.

Ovlivňuje ústup vody v nádržích a její přehřívání koncentraci kyslíku a rozvoj sinic?
Na Orlíku máte každou sezonu zátoky, které jsou zatíženy nárůstem sinic a řas. Je to dáno přísunem fosforu a kyslíkem. Teploty přes den jsou sice relativně vysoké, ale v noci už jsou mírně nižší, takže podmínky pro nárůst sinic se spíše zhoršují. Nepředpokládáme, že by to tam mělo celé zezelenat.

Podívejte se třeba na Lipno, kde se sinice často diskutovaly – letošní sezona tam byla z hlediska kvality vody úplně excelentní. Tím, že nejsou atmosférické srážky, se do vody nedostávají splachy ze znečištění z drobných výpustí a přítoků, což je přesně to, co rozvoj sinic a řas podporuje.

Položím jednu osobní otázku: pocítili jste, že se vaše práce v suchých letech nějak razantně mění spolu s fungováním a postupy Povodí Vltavy?
Nemyslím si, že to naši práci ovlivnilo, protože my jsme správci povodí. Na jedné straně pracujeme na opatřeních k potlačení sucha, děláme revitalizace vodních toků a podporujeme zadržování vody v krajině. Na straně druhé děláme protipovodňová opatření, což se skvěle osvědčilo při povodni v roce 2024 na jihu Čech.

Sucho odhalilo na dně Orlíku rezavé sudy. Lidem se vybavují vraždy, volají policii

Ukazuje se však, že se v České republice nevyhneme tomu, abychom nějakou přehradu ještě postavili. Kdyby nebylo přehrad a nadlepšování, neteklo by teď v Praze 40, ale jen 10 až 15 metrů krychlových za sekundu. Nebyl by dostatek vody pro vodní ekosystémy, pro odběry surové vody na vodu pitnou, pro ředění vyčištěných odpadních vod ani pro komunikaci s podzemními vodami.

Vltavská kaskáda je víceúčelová – teď v suchu je prioritou nadlepšování, při povodních transformace povodňových průtoků, dále výroba energie, rekreace a plavba. Vedle toho máme v republice 47 vodárenských nádrží určených pro zásobování pitnou vodou. Ty jsou u nás naplněny mezi 50 a 90 procenty a garantujeme dodávku surové vody bez jakéhokoliv problému, i jejich kvalita je dobrá. A pokud budeme do budoucna potřebovat stavět další nádrže, budou to zejména ty vodárenské.

18. srpna 2026
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hladina Orlíku je historicky nejníž. Z vody vystoupilo Moravcovo peklo i jeskyně

Voda v orlické přehradě kvůli letošnímu extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na...

Dávné lidské osudy a vzpomínky znovu vyplouvají nad hladinu orlické přehrady. Voda v ní kvůli extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na dosud nejnižší kótu 335 metrů nad mořem. Z Vltavy opět vystoupilo i...

Nepálu a Číně hrozí další povodeň. Jezero vzniklé po sesuvu ledovce začalo přetékat

Záběr z dronu zachycuje hasiče při pátracích a záchranných pracích na poškozené...

Jezero, které se vytvořilo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, začalo přetékat. Hrozí další povodeň, která může zasáhnout oblasti, jež už před dvěma dny poničil příval...

Staré jezy, zbytky mostů, nádobí. Podívejte se, co odhalilo sucho na Lipně a Orlíku

Nedostatek vody odhaluje na vodním díle Orlík i základy bývalého řetězového...

Hladiny řek v největších jihočeských nádržích dál klesají. Na Orlíku i na Lipně. Pod Podolským mostem se už objevují zřetelné zbytky starého řetězového mostu přes Vltavu. Na Lipně zase avizovali, že...

OBRAZEM: Letadlovka Abraham Lincoln při návratu šokovala svým vzhledem

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln kotví v přístavu Laem Chabang v...

Když americká letadlová loď Abraham Lincoln ve středu zakotvila v přístavu jižně od thajského Bangkoku, mnohé lidi šokoval její vzhled. Plavidlo je totiž od přídě až po záď pokryté korozí. Ač je to...

Dcera Macronové si našla o 20 let mladšího partnera. Déjà vu, píší média

Tiphaine Auzi&#232;reová (31. května 2024)

Dvaačtyřicetiletá Tiphaine Auzièreová, dcera francouzské první dámy Brigitte Macronové, se zamilovala do dvaadvacetiletého studenta a instruktora vodních sportů. Jejich věkový rozdíl přitáhl...

OBRAZEM: Ceuta se migrantů nezbavila. Z pláže si udělali nový domov a čekají, co dál

Migranti opouštějí provizorní tábořiště na pláži a míří do přístřešků zřízených...

Ve španělské exklávě Ceuta dál zůstávají tisíce migrantů, kteří se do exklávy dostali při masovém přechodu hranice z Maroka. Část z nich přečkává na pláži nebo v provizorních táborech, zatímco úřady...

4. září 2026  17:44

Luxusní jachta, která vás nikam neodveze. Hotel na Temži slibuje unikátní čaj o páté

Luxusní hotel Sunborn London stojí na palubě obří jachty. (20. května 2025)

Nikam nepluje, ale slibuje nevšední zážitek, který si mohou dovolit i lidé, kteří nemají miliony na účtě. Luxusní hotel stojí na obří jachtě, která kotví v přístavu Royal Victoria Dock na řece Temže...

4. září 2026  17:36

Zápis do ZŠ 2027. Jak, kdy a s čím přihlásit dítě do 1. třídy?

Zápisy do prvních tříd pro školní rok 2027/2028 se uskuteční od 15. ledna do 15. února 2027. Konkrétní termín v tomto období stanoví každá škola samostatně.

Zápisy do prvních tříd pro školní rok 2027/2028 proběhnou už v lednu a únoru. Přesný termín si stanoví každá škola sama. Koho se zápis týká, co mají rodiče přinést a jak se podle data narození dítěte...

4. září 2026  17:35

Potřebujeme nové přehrady, apeluje šéf povodí. Popsal, v čem letošek vybočoval

Přehrada Orlík má kvůli dlouhotrvajícímu suchu nízký stav vody. Oproti normálu...

Bez přehrad by Vltavou v Praze protékala sotva třetina vody, ekosystém i odběry by proto trpěly. Nyní Orlík narazil na hranici a poprvé v historii využije Povodí Vltavy zásobu vody ze Slap. Hladina...

4. září 2026  17:32

„Stabilita je podmínka, ne rekord.“ Meloniová chválí svou vládu, podle opozice není za co

Italská premiérka Giorgia Meloniová (11. června 2026)

Italská premiérka Giorgia Meloniová v pátek za výsledky pochválila svou vládu, která se stala nejdéle vládnoucím kabinetem v Itálii od roku 1946. Podle ní koalice úspěšně pracovala na podpoře...

4. září 2026  17:30

Brněnská koalice má na kandidátce pro volby lidi, kteří o tom nevěděli

O budoucnosti družstevních bytů vystavěných před 20 lety dnes rozhodli brněnští...

Levicová koalice Restart pro Brno má na kandidátce napsaného muže, aniž by o své kandidatuře věděl. V pátek na to upozornil server iRozhlas. Kandidáta podle informací rozhlasu vyškrtli i Piráti,...

4. září 2026  17:19

Lékař popsal exhumaci Masarykova těla. Na ostatcích nebyly známky násilí

Na hřbitově v Lánech probíhá exhumace těla Jana Masaryka. Odborníci doufají, že...

Lánský hřbitov je po exhumaci ostatků Jana Masaryka od pátečního rána znovu otevřený. Na hrobce Masarykovy rodiny nejsou patrné žádné zásahy a obnovený je travnatý povrch. Uzavření trvalo dva dny....

4. září 2026  10:39,  aktualizováno  17:01

Benjamin Netanjahu

Americký prezident Donald Trump přijal izraelského premiéra Benjamina...

Současný šéf největší izraelské pravicové strany Likud a zároveň předseda končící 37. vlády má za sebou bouřlivou minulost. Na politické scéně se pohybuje už od konce 80. let. Vystřídal posty...

4. září 2026  16:53

Mladík dostal výjimečný trest. Přítelkyně týral, jednu zapálil, zdrogoval nezletilou

Obžalovaný Jiří Junek u Městského soudu v Praze (4. září 2026)

Soud uložil výjimečný trest 21 let vězení a následnou zabezpečovací detenci Jiřímu Junkovi, který se přiznal k tomu, že po několikaměsíčním týrání polil benzinem a zapálil v pražském bytě svou...

4. září 2026  13:59,  aktualizováno  16:47

Ruský dron zasáhl centrálu tajné služby SBU, Kyjev chystá odvetu

Sledujeme online
Následky ruského raketového útoku v centru Kyjeva (4. září 2026)

Ruský dron v pátek odpoledne zasáhl budovu ukrajinské tajné služby SBU v centru Kyjeva, píše portál Ukrajinska pravda. Po výbuchu z místa stoupal hustý dým, uvedli očití svědci. Na místo zásahu...

4. září 2026  15:03,  aktualizováno  16:38

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Česko reaguje na sabotáže v Německu. Metnar oznámil bezpečnostní opatření

Ministr vnitra Lubomír Metnar dorazil na jednání s ministryní financí Alenou...

Česko přijalo bezpečnostní opatření v návaznosti na incidenty v okolních státech, u kterých je podezření na sabotáže a působení cizí moci. Uvedl to ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Neupřesnil, o...

4. září 2026  8:29,  aktualizováno  16:30

„Poloblázni, proč prohledávat novináře.“ Šťastný se zastal Macinky u zakuklence

Motoristé sobě se setkali s premiérem Babišem a ministryní financí Alenou...

Ministr sportu, prevence a zdraví Boris Šťastný se zastal svého spolustraníka a ministra zahraničních věcí Petra Macinky (oba Motoristé), který navštívil pravděpodobně fingovaný podcast a mohl...

4. září 2026  16:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.