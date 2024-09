Stav ohrožení panuje na 44 místech, severovýchod očekává vydatné srážky

Některý z povodňových stupňů byl v sobotu v poledne na 200 místech v ČR. Nejvyšší třetí stupeň byl na 44 místech. I kvůli tomu se stupňuje počet výjezdů hasičů. Za celý pátek vyjeli hasiči k 2869 událostem po celé zemi, k sobotnímu poledni je to již 1721 událostí. Ve většině případů šlo o odčerpávání vody, spadlé stromy či protipovodňová opatření.

Na severní Moravě stále hrozí stoletá voda. Podle predikce meteorologů déšť ustane až v noci na úterý, v Jeseníkách by jen během neděle mohlo napadnout 80 až 100 mm srážek. Na situaci reaguje například Šumperk, kde vyzvali obyvatele, aby se připravili na případnou evakuaci. Voda by mohla ve městě zaplavit více než 50 ulic.

Stoletá voda hrozí také na Krnovsku a Opavsku. Hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica (ANO) kvůli situaci vyhlásil stav nebezpečí. V souvislosti s povodněmi muselo své domovy opustit již sedm desítek lidí v Moravskoslezském kraji. Evakuaci v Ostravě-Porubě, Široké Nivě na Bruntálsku a Vřesině na Ostravsku, Rychvaldu na Karvinsku či Vrbně pod Pradědem na Bruntálsku zajišťovali úředníci, policie či hasiči.

Podle Rakušana nelze vyloučit evakuaci lidí i v dalších ohrožených oblastech. V tuto chvíli avšak není nutné vyhlašovat stav nebezpečí v jiných krajích. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) po jednání Ústřední povodňové komise sdělil, že se situace může změnit v noci ze soboty na neděli.

Hasiči již měli schůzku s neziskovými organizacemi, se kterými vytvořili koordinační platformu. Ta má za cíl distribuovat informace o tom, kde je nasazení v danou chvíli třeba. „Samozřejmě v této oblasti spolupráce předpokládáme, že by se jednalo o zajištění dobrovolníků primárně k odstranění následků povodní a také k aktivaci psychosociální služby,“ uvedl Vlček. Podle ministra vnitra Víta Rakušana se i v tomto případě ukazuje zkušenost z předchozích tragédií, katastrof a povodní, které Česká republika zažila.

V platformě hasiči komunikují podle Rakušana s organizacemi Adra, Člověk v tísní, Červený kříž, Diakonie a Diecezní charita. „Vyměňují si informace i případně o tom, kde je to nasazení aktuální. Některé z nich pomáhají i v situaci, kdy jsou lidé imobilní či mají postižení a je pro ně evakuace obzvlášť náročná, jak fyzicky, tak psychicky. Tahle podpora je v běhu a pokusíme se jí použít v místech, kde to bude potřeba,“ sdělil Rakušan.

Někde bude situace lepší, než se čekalo

V Olomouci by situace mohla být lepší, než se čekalo, podle aktuálních dat město zasáhne 20letá povodeň, která by neměla napáchat velké škody. Záplavy ohrožují hlavně městkou část Chomoutov, ale ani tam by situace neměla být vážná. Novinářům to v sobotu řekl tajemník městské povodňové komise Jan Langr.

Řeka Sázava podle posledních předpovědí nakonec dosáhne zhruba dvacetileté, možná někde padesátileté vody, ale situace nebude tak dramatická, jak se čekalo v pátek.

Hladiny řek stoupají od pátečního večera, situace se s pokračujícím deštěm stále zhoršuje. V 6:30 byl některý z povodňových stupňů na 145 místech Česka, o tři hodiny později už na 169 místech. Třetí stupeň byl ráno na 27 místech, v 9:30 na 38 místech tří desítek řek či potoků.