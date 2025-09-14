Rok od povodní: rány se nehojí. Obnova obcí je pomalá, zoufají si lidé na Jesenicku

Důsledky povodní. Na snímku obec Písečná a řeka Bělá. (17. září 2024) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Václav Janouš
Rok po povodních, které loni v září zasáhly Jesenicko a část Šumperska, zůstávají v obcích i městech stále patrné stopy živelní pohromy. Přestože se podařilo obnovit základní infrastrukturu, řada mostů, komunikací a veřejných budov čeká stále na opravy, lidé jsou vyčerpaní, starostové naštvaní. Stěžují si na zdlouhavou administrativu a komplikované povolovací procesy.

Uprostřed vesničky Kobylá nad Vidnavkou na Jesenicku, kterou před rokem zpustošila blesková povodeň, přeběhne po mostě přes říčku starší muž. Most je poničen povodní jako další lávky a je na něj zákaz vstupu. To ale místní příliš neřeší – už mají dost toho, jak jdou pomalu opravy po záplavách kvůli byrokracii.

Stopy po katastrofě jsou vidět všude: silnice jsou mnohde opravené jen provizorně, děti se učí a ještě rok budou v kontejnerových školách, koryta řek a zejména menší přítoky jsou plné nánosů, štěrku či bláta a při každém sebemenším dešti se lidé bojí, že se říčky znovu vylijí z břehů. Někteří lidé se z domů, které voda strhla úplně nebo poškodila tak, že musely být zdemolovány, odstěhovali.

Stále jen slyšíme sliby, že už se začne příští měsíc, a stále nic. Jsou místa, kde se od povodní nic nezměnilo a koryta jsou zanesena.

Česko je zaslíbené ezoterice. Sekty lákají i vysokoškoláky, říká religionista

14. září 2025

