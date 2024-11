Zvýší se pokuty za fixlování s VŠ tituly, práce mají být bezodkladně na webu

Sněmovna několikrát hlasovala o úpravě odebírání vysokoškolských titulů. Nakonec neschválila Michálků pozměňovací návrh, aby to bylo možné až do deseti let po vykonání státní zkoušky místo až do sedmi let, jak navrhla vláda.

Novela vysokoškolského zákona upraví podmínky studia doktorandů včetně jejich lepšího ohodnocení. Poslanci také změnili postavení akreditačního úřadu, který má být nově samostatnou právnickou osobou s větší nezávislostí na ministerstvu školství.

Univerzity by podle vládní předlohy měly přijímat ke studiu menší množství dobře vybraných uchazečů, kteří ale budou výrazně lépe ohodnoceni. Novela má motivovat univerzity k častějšímu odměňování doktorandů formou mzdy, což by řešilo jejich problémy při žádostech o hypotéky nebo při nástupu na rodičovskou dovolenou.

Vysoké školy by si podle novely mohly vybrat, zda budou doktorandům vyplácet stipendium, mzdu či plat nebo kombinaci obojího. Příjem doktorandů v prezenčním studiu by podle návrhu měl být nejméně 1,2násobek minimální měsíční mzdy.

Úprava zvýhodněných studentských úvěrů

Sněmovna doplnila novelu na návrh poslanců o úpravu zvýhodněných studentských úvěrů s mírnějšími pravidly, než jaká platí pro poskytování běžných spotřebitelských půjček. Dolní komora do ní vložila také úpravu Romany Bělohlávkové o rozšíření sociálního stipendia pro matky studující vysokou školu, aby si mohly snáze zajistit hlídání svých malých dětí. Podle návrhu Renáty Zajíčkové schválila určité úlevy ve studiu i pro těhotné studentky.

Na návrh školského výboru Sněmovna uzákonila také zvláštní oprávnění vysoké školy při zajištění bezpečnosti. Změna souvisí s loňskou tragédií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde její student zastřelil 14 lidí a poté i sebe.

Vysoká škola by s předchozím souhlasem příslušného ministerstva mohla vyhlásit mimořádný školní stav. Škola nebo i její fakulta by mohla za jeho trvání upravit například lhůty pro plnění studijních povinností, osvobození či prominutí poplatků nebo například délku akademického roku a jeho členění.