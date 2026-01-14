Dříve majitelé domů v pět ráno škrábali lopatou chodníky, aby je někdo nežaloval o miliony, dnes je všechno jinak. Díky zákonu o pozemních komunikacích se sice z majitelů domů stali svobodní lidé, ale chodníky se mnohdy proměnily v jedno velké kluziště.
Musí vlastník domu uklízet chodník?
Před rokem 2009 platilo přísné pravidlo, že je vlastník domu zodpovědný za sníh na chodníku před ním. Jakmile si tam někdo ublížil, majitel platil. Pak přišel senátor Jaroslav Kubera a s ním nový zákon č. 97/2009 Sb. o pozemních komunikacích.
Od té doby nese odpovědnost za chodník jeho vlastník, což je v 95 procentech případů obec nebo město. Majitel domu se může na chodce usmívat z okna s kávou v ruce, povinnost uklidit led před svým domem už nemá.
Kdy musí město uklidit chodník
Město však neodpovídá za to, že je zima, ale jen za tzv. závadu ve schůdnosti. Co to znamená?
Plán zimní údržby
Každé město má seznam priorit. Pokud bydlíte v zapadlé uličce, kam slunce nesvítí, město vám legálně může říct: „Tuhle ulici uklízíme až 48 hodin po sněžení.“ A jsou v právu.
Pokud sněží pět hodin v kuse, je to aktuální situace, se kterou se mnoho dělat nedá. Ale pokud je tři dny po sněžení a hlavní trasa do školy se proměnila v kluziště, o kterém město ví, nebo by alespoň vědět mělo, je to závada.
Chcete městu pomoct a led před vchodem posolit? Pozor na hrozbu pokuty. V mnoha městech, včetně velké části Prahy, je solení chodníků vyhláškou zakázáno. Sůl totiž ničí tlapky psům, trávu v okolí i boty kolemjdoucích. Za nepovolené solení může hrozit sankce až 30 000 Kč.
Možná si pamatujete, jak babičky sypaly chodník popelem z kamen. Ani to už se nesmí. Popel z uhlí je plný chemie a barví boty na černo.
Co tedy sypat? Pokud nechcete platit pokutu za znečištění města, zvolte písek. Ideální je tzv. inertní posyp – tedy písek, štěrk nebo drť. Neklouže to, nesežere to boty a na jaře se to prostě zamete.
Kde si stěžovat na led na chodníku
Pokud máte pocit, že se na vaši ulici zapomnělo, nebuďte pasivně agresivní na sociálních sítích a obraťte se na:
- Technické služby města – obvykle mají dispečink zimní údržby.
- Městskou policii – pokud jde o nebezpečné místo u školy nebo přechodu, strážníci mají přímou linku na údržbu.
- Webové formuláře obce – v roce 2026 už většina měst umožňuje nahlásit závadu přes aplikaci nebo web.
I když majitelé domu už nemusí, stejně jich většina lopatu stejně vezme a chodník upraví. Chodci však musí počítat s tím, že když zima udeří, chodníky nebudou bezpečné a každý musí spoléhat na sebe.