Šance je minimální. Povinné zálohování PET lahví prosadí koalice už jen stěží

Když to ale Hladík minulý týden říkal poslancům, věnovali mu minimální pozornost. V sále jich bylo dokonce tak málo, že Sněmovna ani nemohla pokračovat v jednání o zákonu o obalech.

Nesešlapané a neponičené lahve a plechovky by v případě jeho přijetí vykupovaly za čtyři koruny obchody a benzinové pumpy s plochou nad 50 metrů čtverečních.

Jenže nyní to vypadá, že už je jen minimální šance, že Hladík zákon prosadí ještě v tomto volebním období.

„Obávám se, že to může být skutečně velmi komplikované vzhledem k času, ve kterém se nacházíme. Je to tak. A zároveň vnímám, že ze strany některých koaličních partnerů ta podpora zdaleka není taková, jaká by měla být,“ řekl v pondělí šéf lidovců a ministr zemědělství Marek Výborný.

„Pravda je, že kalendář ukazuje druhou polovinu března a tvrdit teď, že se tato věc ve Sněmovně podaří stoprocentně dokončit, by byla fabulace,“ připustil i další z Hladíkových kolegů, šéf lidoveckých poslanců Aleš Dufek.

„Jestli nedokážeme zavést zálohování, považuji to za selhání,“ říkal přitom ještě loni v říjnu Hladík, když ve vládě prosadil prosadil návrh na povinné zálohování PET lahví. Počítá s tím i programové prohlášení vlády, v němž se doslova píše: „Omezíme využívání jednorázových obalů a zvážíme zavedení dalších systémů zálohování obalů (PET, hliník).“

V Česku se ročně vyrobí a dodá na trh zhruba 1,8 miliardy kusů PET lahví (zhruba 47 tisíc tun ročně) a 0,8 miliardy kusů plechovek (asi 15 tisíc tun ročně). Mimo tříděný odpad skončí přibližně každá pátá PET lahev a tři ze čtyř plechovek.

Jenže už ve vládě se ukázalo, že ne všichni jsou návrhem nadšeni. První místopředseda hnutí STAN, ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček se zdržel a šéf poslaneckého klubu Starostů a nezávislých Josef Cogan potvrdil, že někteří jeho kolegové trvají na úpravách návrhu.

„Nejsem velkým zastáncem. Přece jenom v oblasti odpadového hospodářství věřím, že jsem úspěšně vybudoval několik projektů, abych mohl říct, že hlavní problémy jsou jinde než v zálohování PET,“ oponoval návrhu lidoveckého kolegy Vlček.

„V klubu máme připomínky, které je nutné vypořádat v rámci výborů pomocí pozměňovacích návrhů. Zatím je ještě šance projednat ho, ale postupně se zmenšuje,“ uvedl pro iDNES.cz Cogan.

Zálohy mají platit podle Hladíkova návrhu pro nealkoholické nápoje v plastových lahvích o objemu 0,1 až 3 litry a alkoholické nápoje do 15 procent alkoholu v plastových lahvích. Dále pro všechny nealkoholické nápoje v plechovkách o objemu 0,1 až 1 litr a nápoje s obsahem do 15 procent alkoholu v plechovkách. Výjimkou jsou mléko a mléčné výrobky, jejichž obalů by se zálohování netýkalo.

Výhrady k návrhu mají některé obce, Asociace krajů i Hospodářská komora. Zálohování podle nich bude dražší systém než současná recyklace. To ministr životního prostředí odmítá a stále věří, že ještě může uspět. „Reálné to stále je, doufám, že to nebude blokovat hnutí ANO,“ uvedl v pondělí ministr Hladík.

Upozorňuje také, že je platné evropské nařízení, které stanovuje cíle sběru a recyklace, a to ve výši 80 % pro petky a plechovky v roce 2026 a 90 % pro petky a plechovky v roce 2029.

Co se tedy bude dít, když jeho návrh neprojde? „Stane se to, že po roce 2026, někde mezi lety 2026 až 2028, budeme muset zavést zálohování povinně podle evropské legislativy,“ prohlásil Hladík.

V prvé řadě se ale lidovecký politik musí soustředit na to, aby koalici nechyběly hlasy vládních poslanců. Tak jako se to stalo ministru vnitra a šéfu STAN Vítu Rakušanovi při jeho snaze zakázat tlumiče u krátkých střelných zbraní. Byl překvapen, když nedostal žádný hlas od poslanců ODS.

Padnout pod stůl může i myslivecký zákon či novela rozpočtového určení daní

Zákon o obalech s povinným zálohováním PET lahví a plechovek není jediný, který už koalice nemusí stihnout do voleb prosadit.

„Obávám se, že to bude taky třeba moje novela mysliveckého zákona, což mě taky velmi mrzí. Je to bohužel také věc, která se spíš nestihne,“ připustil v pondělí Marek Výborný. Cílem novely je podle ministerstva zemědělství snížit vysoké stavy spárkaté zvěře a škody, které působí v českých lesích, na zemědělských pozemcích a plodinách.

Nereálné také je, aby koalice prosadila novelu rozpočtového určení daní.

„Zchudnou obce napříč zemí, od Aše po Jablunkov,“ varovala před časem před vládním návrhem šéfka poslanců ANO Alena Schillerová, která tvrdí, že kabinetem navržená novela také poškodí dva strukturálně nejvíce poškozené regiony. „Ústecký kraj přijde o 460 milionů korun za dva roky, Moravskoslezský dokonce o skoro půl miliardy,“ prohlásila dříve Schillerová.

Vládní novela předpokládá zvyšování podílu krajů na inkasu sdílených daní v následujících třech letech. Návrh vychází z většinové dohody v Asociaci krajů. Nesouhlasí s ním ovšem Moravskoslezský i Ústecký kraj a Praha, které se obávají poklesu příjmů, o němž hovořila Schillerová.

Volby do Sněmovny se budou konat na podzim – buď na konci září či na začátku října. Poslední řádná schůze dolní komory parlamentu má být v polovině června. Kdyby něco opravdu „hořelo“, mohou se poslanci sejít i o letních prázdninách, ale shánět 101 hlasů pro přehlasování Senátu může být v době, kdy budou mít poslanci zaplacené letní dovolené, neřešitelný problém.