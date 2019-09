Povinné čipy nic neumějí. Registraci psů stát nechal na soukromých firmách

Základní otázky a odpovědi ● Co říká zákon? Od 1. 1. 2020 bude muset být každý pes označený mikročipem. Patnáctimístný kód čipu musí majitel zapsat do očkovacího průkazu psa. Pokud pes nebude mít čip, bude na něj zákon hledět, jako kdyby nebyl očkovaný proti vzteklině, byť by ve skutečnosti byl. ● Vztahuje se to na všechny psy? Výjimku mají pouze ti, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011. ● Kde můžu nechat psa očipovat? U veterináře. ● Kolik čip stojí? Pořizovací cena čipu se pohybuje mezi 120 až 650 Kč a závisí na jeho typu. Další částku si soukromí veterinární lékaři účtují za jeho aplikaci. Dražší čipy obvykle zahrnují i registraci v některé ze soukromých databází. ● Jaká je cena za registraci do databáze? V Česku je zhruba 10 databází. Za registraci většinou vybírají jednorázový poplatek kolem 200 Kč. Některé firmy ji nabízejí zdarma, ale většinou jsou propojené s dovozci nebo výrobci čipů a registrace je u nich zahrnuta v ceně čipu. Registrace je dobrovolná. ● Jaká hrozí pokuta za neoznačení psa čipem? Až 20 tisíc Kč. ● Kdo to bude kontrolovat? Do domů nebo na zahrady nikdo na náhodné kontroly chodit nebude. Státní veterinární správa plánuje pro běžné chovatele kontroly pouze po podnětech. ● Proč to stát zavádí?

Ministerstvo zemědělství a veterinární správa mimo jiné argumentují tím, že se ztracený pes díky evidenci snáze dostane k majiteli. Dále zmiňují, že většina evropských zemí už mikročipy zavedené má. A rovněž v řadě českých měst je už roky nařizují místní vyhlášky. Navíc, pokud chce chovatel vycestovat do zahraničí, musí nejen jeho pes, ale i kočka nebo fretka mít čip.