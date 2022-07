Lotyšsko vrací vojnu, v Česku není na programu, míní expert i ministerstvo

„V současné době v Česku není myšlenka povinné vojenské služby reálná a ani by nedávala smysl. Armáda na něco takového není připravená. Jenom vše nachystat by si vyžádalo několik let,“ komentoval bezpečnostní expert Richard Stojar otázku, zda by mělo význam v Česku povinnou vojnu zavádět.

Případ Lotyšska je podle něj specifický v tom, že jde o menší zemi, která se nachází v Pobaltí. Lotyšsko má také více rozšířenou domobranu. „Lotyšské obranné síly mohou brance vstřebat daleko lépe, než by tomu bylo třeba u nás,“ dodal

V České republice by podle něj mělo význam masivní rozšíření aktivních záloh, aby do nich vstoupilo co nejvíce motivovaných mladých lidí. „Zavedení vojenské služby by nebylo v současné situaci politicky průchodné, navíc by ani nyní nepředstavovalo okamžitou pomoc v obranyschopnosti České republiky,“ poznamenal Stojar.

Vojna není na pořadu dne

Zavádění povinné vojenské služby by nyní nepodpořil ani bývalý ministr obrany Lubomír Metnar. „V současné době bych byl zdrženlivý,“ řekl pro iDNES.cz. S konceptem zavedení povinné vojenské služby v Česku však souhlasí. Téma by podle něj nejprve muselo projít odbornou diskuzí.

Redakce s dotazem na povinnou vojnu oslovila i současnou ministryni obrany Janu Černochovou. Do vydání textu ale nereagovala.

Podle vládou schválené koncepce výstavby Armády ČR má mít Česko v roce 2030 30 tisíc vojáků z povolání a 10 tisíc příslušníků aktivních záloh. Po naplnění tohoto cíle bude podle Metnara stát Česká republika před otázkou, zda je počet vojáků dostačující. Dodal, že jsou i země, které mají vyšší počet vojáků a aktivních záloh na počet obyvatel než Česká republika.

Počet vojáků v Česku V roce 2021 měla Česká republika necelých 27 tisíc vojáků z povolání. V aktivních zálohách je 3600 lidí. Zdroj: ministerstvo obrany

Ani podle ministerstva obrany nyní není povinná vojna na pořadu dne. „Při dnešních vyspělých technologiích má větší smysl profesionální, velmi dobře vycvičená a vybavená armáda,“ uvedl mluvčí resortu Jiří Táborský.

Povinnou vojenskou službu plánuje Lotyšsko obnovit kvůli rostoucímu napětí v regionu způsobeném válkou na Ukrajině. Zavedení musí ještě chválit parlament.

Pokud dolní komorou projde, první lidé na vojenskou službu nastoupí do pěti let. Od roku 2023 do roku 2028 však bude možné vstoupit do armády dobrovolně, poté se odvod stane pro muže ve věku 18 až 27 let povinným. Služba potrvá rok, měsíc z toho bude dovolená.

Povinná vojna v minulosti v Lotyšsku fungovala, byla zrušena po vstupu země do NATO. „Stávající lotyšský vojenský systém dosáhl svého limitu. Zároveň nemáme důvod se domnívat, že Rusko změní své chování,“ odůvodnil ministr obrany Artis Pabriks, proč plánuje povinnou vojnu zavést.

V Česku povinnou vojenskou službu zrušila vláda 12. listopadu 2003. V prosinci 2004 odešli do civilu poslední vojáci v základní vojenské službě a od roku 2005 je česká armáda plně profesionální. Důvodem ke zrušení byla i vzrůstající složitost vojenské techniky.

„Zdůvodnění můžeme nalézt třeba ve vývoji vojenské techniky a technologií. Ty jsou dnes mnohem sofistikovanější a náročnější na osvojení a nebylo by možné za krátkou dobu udělat v podstatě z civilisty specialistu schopného jejich obsluhy,“ sdělilo v roce 2019 ministerstvo obrany portálu Novinky.cz.

Jedna z nejdelších povinných vojenských služeb dodnes platí v Izraeli. Je nařízená většině dospělých obyvatel. Odvod trvá 36 měsíců u mužů, 24 měsíců u žen. Země je v současnosti schopná zmobilizovat téměř tři miliony lidí. Vojenská služba delší než 18 měsíců platí dále například také pro všechny dospělé muže v Sýrii.