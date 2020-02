Povinnou maturitu z matematiky nechtějí poslanci zrušit, ale jen odložit

„Bude to tak fér vůči nynějším studentům prvních ročníků středních škol,“ odvětila iDNES.cz bývalá ministryně školství Kateřina Valachová z ČSSD na dotaz, k čemu bude dobrý odklad povinné maturity z matematiky o dva roky.



Její pozměňovací návrh a poslanců ANO Karla Raise a Iva Vondráka podpořilo navzdory nesouhlasu ministerstva školství osm ze čtrnácti přítomných členů výboru. Proti byli čtyři poslanci a dva se hlasování zdrželi.



Podle nyní platného zákona by studenti některých oborů museli poprvé povinně dělat maturity z matematiky v roce 2021.

Jak to nakonec s povinnou maturitou z matematiky dopadne, bude ale jasné až po hlasování celé Sněmovny. Názor na povinnou zkoušky z matematiky totiž rozděluje většinu stran s výjimkou Pirátů, kteří jsou jasně proti ní.

Vládní návrh, který chce školský výbor upravit, počítá s tím, že by si studenti mohli vedle povinné zkoušky češtiny nadále vybírat mezi maturitní zkouškou z matematiky a z cizího jazyka. Státní zkouška by se navíc měla omezit jen na didaktické testy. Ústní a písemné maturity z jazyků by se měly přesunout zpět do škol.