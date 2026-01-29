Povinná angličtina u přijímaček na střední je fáma z TikToku, autor chtěl vydělat

V průběhu ledna se mezi budoucími středoškoláky začala šířit zpráva, že součástí letošních jednotných přijímacích zkoušek na střední školy bude také test z angličtiny.
Vypustil ji ve videu na síti TikTok uživatel Robin Řežábek, který nabízí doučování angličtiny v živém vysílání na placené platformě HeroHero. Tvrzení, že je letos angličtina povinná, zahrnul do nabídky přípravy na testy jak z tohoho jazyka, tak i matematiky a češtiny.
Informaci rychle dementovala šéfka Cermatu Barbora Rosůlková i ministr školství Robert Plaga (ANO). „Není to pravda, [angličtina] není povinná, nevěřte tomu,“ vyvrátil v příspěvku na sociální síti Facebook a vzkázal, že si uživatelé mají informace ověřovat.
Uchazeči o maturitní obory, kterých se jednotná přijímací zkouška týká, budou stejně jako v předchozích letech skládat zkoušky pouze z češtiny a matematiky.
Jak hoax o povinné angličtině vznikl
Angličtina se letos objevila poprvé ve zkouškách nanečisto. Ty pořádá Cermat vždy nejméně dva měsíce před skutečnými přijímačkami. Zadání pro testy z češtiny a matematiky posílá základním školám, které se přihlásí, že by rády pro své deváťáky uspořádaly simulovanou zkoušku. Děti tak mohou v předstihu zažít reálnou podobu přijímaček, které rozhodnou, kam budou směřovat po základní škole.
Letos poprvé Cermat nabízel vedle matematiky a češtiny právě i test z angličtiny. Pilotní projekt má usnadnit přijímačky na vybrané střední školy, které ověření znalostí angličtiny od uchazečů vyžadují. „Rozhodně se nejedná o povinnou složku jednotné přijímací zkoušky. Ta zůstává složená z matematiky a češtiny,“ řekla iDNES.cz Rosůlková.
K omylu vedla nevhodná formulace na webu, kdy organizace angličtinu řadila do bloku s ostatními předměty. Text tak mohl vyvolat zdání, že kvůli zkušebním testům bude angličtina i u ostrých pokusů. Jeho znění však už změnila.
Zato autor fámy původní video, kde tvrdí, že angličtina na 99 procent u přijímaček bude, nestáhnul. Natočil nové, kde upozorňuje už v titulku, že angličtina na přijímačkách nebude, ale to původní si děti přeposílají a sdílejí dál.