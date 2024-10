Umělá inteligence může zpřesnit předpovědi, meteorology ale nenahradí

Jak může AI pomoci s předpovědí?

Tradiční numerické předpovědní modely jsou založeny na složitých fyzikálních rovnicích, které vyžadují obrovské výpočetní zdroje a čas. Využitím umělé inteligence, konkrétně algoritmů hlubokého učení a grafových neuronových sítí, můžeme zpracovat obrovské objemy historických meteorologických dat a naučit modely rozpoznávat komplexní vzorce a vztahy v atmosféře.

Například model GraphCast od společnosti DeepMind dokáže poskytovat desetidenní globální předpovědi s bezprecedentní přesností během méně než jedné minuty, což je mnohonásobně rychlejší než tradiční metody.

Jsou současné metody českých meteorologů zastaralé?

Nelze říci, že by byly zastaralé, ale rozhodně je zde prostor pro inovaci. Současné metody se stále převážně spoléhají na numerické modely a fyzikální rovnice, které jsou náročné na výpočetní výkon a nemusí vždy poskytovat nejpřesnější výsledky, zejména při předpovědi extrémních povětrnostních jevů.

Integrace AI do meteorologických předpovědí by mohla zlepšit přesnost a efektivitu, což by bylo pro Českou republiku velkým přínosem.

Kde se může Česko inspirovat?

Česko se může inspirovat prací předních světových organizací, jako je DeepMind od společnosti Google nebo Evropské středisko pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF). Tyto instituce úspěšně integrují AI do svých předpovědních modelů.

Například ECMWF již experimentuje s modelem GraphCast a zpřístupňuje jeho předpovědi na svých webových stránkách. Inspirací mohou být také další projekty, jako je NeuralGCM od Google Research, který kombinuje tradiční fyzikální modely s AI pro rychlejší a přesnější předpovědi.

Proč AI pro předpověď nepoužíváme?

Důvodem může být nedostatek povědomí o potenciálu AI v meteorologii nebo obava z přijímání nových technologií. Implementace AI vyžaduje investice do infrastruktury, odborníků a vývoje nových modelů.

Může také existovat skepticismus ohledně spolehlivosti AI při předpovědi složitých atmosférických jevů. Je však důležité si uvědomit, že AI může významně podpořit a zefektivnit stávající metody, nikoli je zcela nahradit.

V rozhovorech s některými meteorology zaznívá, že je předpověď pro AI příliš složitá a vyhodnotit ji dokáže jen člověk. Co si o takových výrocích myslíte?

Takové výroky odrážejí určité nepochopení toho, jak moderní technologie umělé inteligence, zejména hluboké učení (Deep Learning), fungují a jak mohou být aplikovány v oblasti meteorologie. Hluboké neuronové sítě dokážou zpracovávat obrovské množství dat a odhalovat složité vzorce, které jsou často pro lidské oko neviditelné.

Princip hlubokého učení spočívá v tom, že modely se neučí konkrétní pravidla či rovnice, ale místo toho se zaměřují na rozpoznávání vzorců v datech. Tyto modely jsou trénovány na historických datech a postupně si vytvářejí vnitřní reprezentace, které jim umožňují předpovídat budoucí vývoj na základě minulých zkušeností.

Například v případě modelu GraphCast se využívají Graph Neural Networks (GNNs), které jsou schopny modelovat vztahy mezi datovými body v prostoru a čase. Tyto sítě nepoužívají explicitně fyzikální rovnice atmosféry, ale místo toho uceleně chápou dynamiku počasí prostřednictvím dat. To znamená, že tyto modely „nepočítají“ v tradičním smyslu slova, ale spíše „vědí“ nebo internalizují znalosti z obrovského množství dat.

Argument, že předpověď je příliš složitá pro AI, přehlíží skutečnost, že moderní AI systémy dokážou překonat lidské schopnosti v mnoha oblastech, kde je třeba analyzovat velké objemy komplexních dat. AI modely mohou poskytovat rychlé a přesné předpovědi, které by byly pro člověka časově nebo kognitivně nedostupné.

Samozřejmě, lidský faktor je stále nesmírně důležitý. Meteorologové přinášejí hluboké znalosti a zkušenosti, které mohou AI doplnit. Avšak odmítat AI s argumentem, že pouze člověk dokáže správně vyhodnotit předpověď, je podle mého názoru přehlížením potenciálu, který umělá inteligence nabízí.

V integraci AI do meteorologie vidím obrovský potenciál pro zlepšení přesnosti a rychlosti předpovědí. Je to příležitost pro synergii mezi lidskými odborníky a pokročilými AI modely, kde každý přináší své silné stránky. AI může zvládnout zpracování a analýzu dat na úrovni, kterou člověk nemůže dosáhnout, zatímco meteorologové mohou interpretovat výsledky a aplikovat je v kontextu reálného světa.

Má AI meteorologům pomáhat správně určit model předpovědi, nebo by zvládla předpověď sama?

AI má potenciál zvládnout předpověď sama, ale nejefektivnější je synergický přístup. AI může poskytovat rychlé a přesné výpočty, zatímco meteorologové mohou interpretovat výsledky, ověřovat jejich správnost a přidávat svůj odborný náhled. AI může také pomoci při vývoji nových modelů a metod, které by bez ní nebyly možné.

Jak rychle dokáže AI počasí předpovědět a s jakou přesností? Z jakých dat to vychází?

Modely jako GraphCast dokážou generovat desetidenní předpovědi s vysokou přesností během méně než jedné minuty na jediném výpočetním zařízení. To je mnohonásobně rychlejší než tradiční modely, které mohou trvat hodiny a vyžadují superpočítače.

Přesnost těchto AI modelů je často vyšší než u konvenčních metod, zejména při predikci extrémních jevů, jako jsou cyklóny nebo atmosférické řeky. Tyto modely vycházejí z rozsáhlých historických dat, například z datasetu ERA5 od ECMWF, který obsahuje desítky let globálních meteorologických pozorování získaných ze satelitů, radarů a pozemních stanic