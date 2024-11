Zaplaveným firmám pomůže stát se mzdami, rozšíří i ošetřovné

„Dnešním dnem se otevírá možnost pro zaměstnavatele, aby žádali o podporu z důvodu povodní. Firmy mohou prostřednictvím Úřadu práce požádat stát o pomoc s úhradami mezd zaměstnanců, kteří nemohli kvůli katastrofě vykonávat svou práci, nemohli se do zaměstnání dostavit a podobně,“ vysvětlil ministr Jurečka.

Úřad žadatelům poskytne polovinu vyplacených náhrad včetně odvodů, nejvýš ale 18 400 korun na pracovníka.

„Dohodli jsme se, že to bude pokrývat období od 13. září do konce října. Pokud zjistíme, že bude potřeba vyšší pomoc, jsme schopni období rozšířit,“ upřesnil s tím, že vláda program na podporu zaplavených podniků s mzdovými příspěvky schválila začátkem října. Počítá s výdaji kolem jedné miliardy.

Podporu přislíbil i domácnostem. „Jsme připraveni pomoci domácnostem například s energiemi, vysoušením, vytápěním a podobně. V případě, že domácnost bude mít udělaný odečet a náklady budou vyšší, můžeme domácnostem uhradit rozdíl až do výše 194 tisíc korun,“ slíbil Jurečka.

Důležitá změna se týká ošetřovného. „Jsme schopni poskytovat ošetřovné jednodušší formou, aby se rodiče a opatrovníci mohli například střídat, aby staří lidé mohli být na nějakou dobu mimo pečovatelské domovy doma a podobně, v případě, že instituce zůstávají z důvodu povodní zavřené. Měsíčně vyplatíme maximálně 24 tisíc korun,“ popsal rozšířené ošetřovné ministr.

Zaplavené firmy, které musely přerušit práci, mají podle zákoníku práce platit zaměstnancům nejméně 60 procent jejich průměrného výdělku. „Pokud nemohou lidé pracovat kvůli výpadku energií, surovin či jiných dodávek, činí částka aspoň 80 procent mzdy. Podpora má směřovat do firem, jejichž sídlo či provozovna je v zasažené oblasti. Týká se to celé republiky kromě Prahy a tří krajů, a to Karlovarského, Plzeňského a Středočeského,“ řekla vrchní ředitelka sekce sociálního pojištění a nepojistných dávek Iva Merhautová.

Pomoc nebyla možná dříve. „Nemůžeme počítat s tím, že budou v říjnu nějaké hypotetické výplaty. Musíme mít od firem zúčtování s tím, že skutečně zaměstnancům přišly takové a takové výplaty a na základě toho poskytujeme pomoc na konkrétní zaměstnance,“ dodal šéf Úřadu práce Daniel Krištof.