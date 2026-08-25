Použití pyrotechniky na fotbale bude nově trestným činem, řekl ministr Šťastný

„Shodli jsme se na tom, že půjdeme cestou zpřísnění postihů za pyrotechniku a zahalování obličejů. Přímo zástupci fotbalového prostředí požádali zákonodárce, aby z přestupku byl trestný čin. Čili není to rozhodnutí politiků, je to skutečně jasný požadavek ze sportovního prostředí, ať už jde o FAČR, tak o zástupce ligové asociace, tak i zástupce klubů. To znamená, že budeme v následujících dnech pracovat na tom, abychom použití pyrotechniky tak, jak je to běžné v řadě evropských zemí, dostali z přestupku na trestný čin,“ řekl Šťastný.
Upozornil, že v tuto chvíli podle platných právních předpisů pořadatelská služba v případě přestupku má velmi malé pravomoci. „Nemůže jednoduchým způsobem daného pachatele zajistit, vyvést a tak dále. U trestného činu je to úplně jinak, tam už je potom daleko jednodušší součinnost s policií. My jsme neřešili žádné sazby, řešili jsme pouze tuto věc a ministerstvo vnitra spolu s ministerstvem spravedlnosti připraví během týdne nějaký konkrétní návrh,“ řekl novinářům ministr.
Schůzka se zástupci fotbalových klubů se konala v dolní komoře parlamentu, a tak ji Šťastný nazval „derby ve Sněmovně“.
I politici fandí fotbalovým klubům – ministr Šťastný, který je z pražských Vršovic, se označil za příznivce Slavie, na schůzce se zástupci fotbalu byl i místopředseda Sněmovny za ANO Patrik Nacher, který je fanouškem Sparty.
Tento týden se také uskuteční derby pražských S – Slavie a Sparty – které patří mezi vůbec nejrizikovější utkání kvůli možným výtržnostem fanoušků.
Slavia kvůli excesům části fanoušků při zápase v minulém ročníku právě v zápasu proti Spartě měla na několik utkání uzavřený stadion v Edenu pro diváky. Zahalaní fanoušci Slavie totiž těsně před koncem zápasu vtrhli na trávník, část z nich přeběhla na druhou stranu hřiště, aniž by je kdokoli zastavil a házeli světlice do sektoru fanoušků Sparty.
Diváci se do Edenu mohli vrátit až na sobotní utkání Slavie proti pražským Bohemians.
„Naším cílem je, abychom skutečně v prvním zářijovém týdnu ten zákon tady dali do legislativního procesu. Následovat tam bude potom odkládací lhůta, protože Národní sportovní agentura, která bude povinna vést ten registr, bude potřebovat přibližně 6 až 12 měsíců na jeho přípravu a hned potom bude možné ten systém spustit. Já jsem měl takový interní termín začátek podzimního kola fotbalové ligy příští rok, ale nevím, jestli to splníme,“ řekl novinářům Šťastný.