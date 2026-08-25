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Použití pyrotechniky na fotbale bude nově trestným činem, řekl ministr Šťastný

Josef Kopecký
  17:10

Pyrotechnika fanoušků Slavie v derby proti Spartě | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Fanoušci, kteří na fotbalovém utkání použijí pyrotechniku, by nově mohli být stíháni za trestný čin, řekl ve Sněmovně ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný po jednání se zástupci fotbalové asociace a klubů. Změna zákona, který je podle něj připraven na 95 procent, by podle něj měla začít platit od příštího soutěžního ročníku.

„Shodli jsme se na tom, že půjdeme cestou zpřísnění postihů za pyrotechniku a zahalování obličejů. Přímo zástupci fotbalového prostředí požádali zákonodárce, aby z přestupku byl trestný čin. Čili není to rozhodnutí politiků, je to skutečně jasný požadavek ze sportovního prostředí, ať už jde o FAČR, tak o zástupce ligové asociace, tak i zástupce klubů. To znamená, že budeme v následujících dnech pracovat na tom, abychom použití pyrotechniky tak, jak je to běžné v řadě evropských zemí, dostali z přestupku na trestný čin,“ řekl Šťastný.

Upozornil, že v tuto chvíli podle platných právních předpisů pořadatelská služba v případě přestupku má velmi malé pravomoci. „Nemůže jednoduchým způsobem daného pachatele zajistit, vyvést a tak dále. U trestného činu je to úplně jinak, tam už je potom daleko jednodušší součinnost s policií. My jsme neřešili žádné sazby, řešili jsme pouze tuto věc a ministerstvo vnitra spolu s ministerstvem spravedlnosti připraví během týdne nějaký konkrétní návrh,“ řekl novinářům ministr.

Schůzka se zástupci fotbalových klubů se konala v dolní komoře parlamentu, a tak ji Šťastný nazval „derby ve Sněmovně“.

I politici fandí fotbalovým klubům – ministr Šťastný, který je z pražských Vršovic, se označil za příznivce Slavie, na schůzce se zástupci fotbalu byl i místopředseda Sněmovny za ANO Patrik Nacher, který je fanouškem Sparty.

Tento týden se také uskuteční derby pražských S – Slavie a Sparty – které patří mezi vůbec nejrizikovější utkání kvůli možným výtržnostem fanoušků.

Slavia kvůli excesům části fanoušků při zápase v minulém ročníku právě v zápasu proti Spartě měla na několik utkání uzavřený stadion v Edenu pro diváky. Zahalaní fanoušci Slavie totiž těsně před koncem zápasu vtrhli na trávník, část z nich přeběhla na druhou stranu hřiště, aniž by je kdokoli zastavil a házeli světlice do sektoru fanoušků Sparty.

Diváci se do Edenu mohli vrátit až na sobotní utkání Slavie proti pražským Bohemians.

„Naším cílem je, abychom skutečně v prvním zářijovém týdnu ten zákon tady dali do legislativního procesu. Následovat tam bude potom odkládací lhůta, protože Národní sportovní agentura, která bude povinna vést ten registr, bude potřebovat přibližně 6 až 12 měsíců na jeho přípravu a hned potom bude možné ten systém spustit. Já jsem měl takový interní termín začátek podzimního kola fotbalové ligy příští rok, ale nevím, jestli to splníme,“ řekl novinářům Šťastný.

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