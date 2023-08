Ukrajinky zmlátil kolotočář. Jeho rodina tvrdí, že konflikt vyvolaly opilé ženy

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet 10 dní zdarma

Osmačtyřicetiletý Zdeněk H. z Prahy už dvacet let jezdí s kolotoči. Stejně jako celá jeho rodina „světských“ už po tři generace. Minulou neděli vyrazil s autodromem a dětským vláčkem do Plas na Plzeňsku. Slušně vydělal a večer balil. Namísto odjezdu se ale nepohodl s dvěma Ukrajinkami, které napadl a velmi surově zbil. Soud ho v pátek poslal do vazby.