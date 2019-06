Papež dostane k výročí svatořečení Anežky sochu s otisky českých dárců

O víkendu vyrazil papežský nuncius Charles Daniel Balvo v Pražské mincovně ve Vsetíně první stříbrnou medaili s podobiznou svaté Anežky, patronky péče o chudé a nemocné. Medaile bude součástí oslav 30. výročí její kanonizace.

„Pro mne je velká čest a radost, že se mohu tohoto aktu účastnit. Svatá Anežka Česká je velmi důležitá pro tuto republiku,“ řekl Balvo. Jedinečnou medaili obdrží každý, kdo přispěje do sbírky. Socha bude předána spolu s výnosem sbírky pro potřebné v listopadu papeži.



Unikátní medaile má na přední straně portrét světice. Reliéf portrétu vychází ze sousoší na Václavském náměstí v Praze, kde Josef Václav Myslbek ztvárnil svatou Anežku mezi ostatními svatými zemskými patrony. „Krásnějšího Anežčina zobrazení budeme dodnes těžko ve výtvarné tvorbě hledat,“ vysvětluje jeden z organizátorů pouti František Ševečka.

Na zadní straně medaile bude reliéf lipových ratolestí se slovy milosrdenství, pokora a vítězství. A letopočty udávající rok pravděpodobného Anežčina narození, rok její kanonizace a letošní letopočet.

Větší než padesátikoruna

Rozměrově bude medaile o tři milimetry větší než současná kovová padesátikoruna. Dostane ji každý, kdo přispěje částkou dvě stě korun. „Pro dárce větších finančních obnosů budou připraveny stříbrné medaile,“ upřesňuje Ševečka. První medaili vyrazil ve Vsetíně o víkendu papežský nuncius, vatikánský velvyslanec v Česku. „Jsem velice rád, že mohu držet v rukou medaili, kterou budou držet stovky a tisíce lidí v této zemi,“ řekl Balbo.

Zároveň také zalitoval, že když byla Anežka Česká kanonizována, tak pobýval Africe. „O souvislosti mezi touto událostí a svobodou v Československu jsem se dozvěděl až později,“ řekl.

Před třiceti lety byla kanonizace také velkou politickou událostí. Báli se jí i komunisté, kteří raději povolili deseti tisícům poutníků cestovat do Říma, než by umožnili papeži svatořečit Anežku v Praze. Ševečka doufá, že letos na podzim bude poutníků v Římě minimálně stejně jako před třiceti lety. Národní pouť organizují čeští a moravští biskupové, uskuteční se od 11. do 13. listopadu. Poutníky z českých zemí přijme i papež František.

Dar pro papeže

Poutníci papeži předají jako dar dílo předního českého sochaře Daniela Ignáce Trubače, korunu světice. Bude ověnčeno stuhami s poděkováním a modlitbami ke svaté Anežce. Na jedné stuze má být slavná báseň Jaroslav Seiferta věnovaná této světici. Anežčina koruna bude odlita z bronzu a umístěna na podstavci tak vysokém, aby poutník, který vzhlíží ke koruně, musel pozvednout svůj zrak. „Socha bude předána spolu s výnosem sbírky papeži, aby je užil tam, kde je nejvíce potřeba,“ upřesňuje Ševečka.

Tvůrci si pro dárce připravili ještě jedno překvapení – na podstavci mají být kromě stuh i otisky prstů všech dárců, kteří přispějí finančním obnosem na tento dar pro římského pontifika. „Část otisků prstů donátorů přitom bude vyvedena plasticky přímo na podstavci a další budou otisknuty na ručním papíře a vloženy do speciální schrány uvnitř sochy,“ vysvětluje P. Pavel Dokládal, další z organizátorů letošní poutě do Říma. Ti doufají, že papež najde pro sochu vhodné umístění přímo v prostorách baziliky svatého Petra.