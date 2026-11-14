Začala sbírka potravin. Lidé mohou pomáhat v rekordním počtu prodejen

V letošní jarní sbírce potravin, kdy byla účast podobná jako nyní, se vybralo 702 tun potravin a drogerie, z toho 623 tun přímo v prodejnách a dalších 79 tun v online obchodech či v příspěvcích od firem a zaměstnanců. Ve vybraných internetových obchodech trvá sbírka dva týdny - od 10. do 24. listopadu.
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Nedostatkem potravin u nás trpí hlavně jedna skupina lidí, pomoci může každý
Zapojené prodejny:
Kamenné obchody:
Albert, BILLA, COOP, dm drogerie markt, Globus, Hruška/Flop Top, Kaufland, Lidl, MAKRO, PENNY, Tesco a Teta drogerie.
Online obchody:
iTesco, Košík.cz, Rohlík.cz a Teta drogerie.
„Více než milion lidí v České republice žije na hranici nebo pod hranicí chudoby a více než milion lidí se s tímto jevem setkává běžně,“ uvedl na pondělní tiskové konferenci ke sbírce předseda federace potravinových bank Aleš Slavíček. „Často nevíte, že vaše sousedka s malými dětmi nevystačí se svým příjmem a nemá co dát najíst ani těm dětem,“ dodal.
Například v potravinové bance v Liberci už mají podle jejího ředitele Josefa Vlčka prázdné regály. Bez dovozů potravin s končícím datem spotřeby ze supermarketů by už tamní banka neměla lidem, kteří pomoc potřebují, téměř co nabídnout.
„Potřebujete všechno, čeho je vždycky nejmíň, ale je o to největší zájem, jako jsou masové konzervy, zeleninové konzervy, hotová jídla a polévky, trvanlivé mléko a takové ty základní věci, jako je mouka, rýže, těstoviny, luštěniny,“ uvedl Vlček. Potřeba jsou také třeba olej nebo dětská výživa, banky uvítají i drogistické zboží pro děti i dospělé, jako kartáčky a pasty na zuby, šampony či sprchové gely.
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Sbírka potravin pro lidi v nouzi začíná už v sobotu. Kde a jak přispět?
Sbírka potravin se v Česku koná od roku 2013, přičemž od roku 2019 dvakrát ročně. Počet prodejen, které se do sbírky zapojují, postupně roste. Na začátku konání sbírky v roce 2013 mohli lidé zboží darovat v 750 obchodech.