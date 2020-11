Probíhá potravinová sbírka pro lidi v nouzi, klientů je stále víc

Pandemie koronaviru radikálně ovlivnila průběh potravinové sbírky, která pomáhá lidem v nouzi. Tu jarní dokonce zcela zrušila. Navíc omezuje kontakt mezi zákazníky a dobrovolníky, kteří musí dodržovat přísná hygienická opatření.

Začala v sobotu v osm hodin ráno, darovat mohou lidé až do odpoledních 18 hodin, a to ve stovkách kamenných obchodů řetězců Albert, Billa, dm drogerie, Globus, Penny, Kaufland, Lidl, Rossmann a Tesco. V prodejnách Makro však bude možné do sbírky přispět i v neděli od 8:00 do 20:00.

Co darovat? Nejvíce potřebné jsou konzervy, dětské výživy, trvanlivé mléko nebo rýže a luštěniny. V on-line sbírce pak může veřejnost věnovat balíček s vybranými potravinami. Na Rohlik.cz jsou v nabídce balíčky za 150, 300 nebo 500 korun, na e-shopu firmy Tesco zaplatí lidé za tzv. základní balíček pomoci 100 korun, tzv. velký balíček pomoci vyjde na 300 korun stejně jako balíčky, jejichž obsah je uzpůsobený na míru samoživitelům nebo znevýhodněným seniorům.

„Kromě toho, že naši dobrovolníci budou mít ochranné pomůcky – roušky, rukavice, dezinfekce, budou také dodržovat rozestupy,“ řekla v pořadu Interview na CNN Prima News ředitelka České federace potravinových bank Veronika Lachová.

Potraviny se tak dají „sbírat“ on-line a nebo donést na odběrová místa. Potraviny a drogerii lze darovat na e-shopech Rohlik.cz a iTesco, a to do 1. prosince.

„Ve velkých obchodech budou místa, kam se budou potraviny ukládat,“ říká Lachová. Jednotlivá omezení se podle ní samozřejmě promítnou i do celkového množství sbírky. „Bude mnohem menší ale i přesto jsme se rozhodli akci uspořádat,“ říká.

A nejde jen o tradici. „Chtěli jsme sbírku uspořádat nejen proto, abychom získali potraviny pro potřebné, ale také proto, aby si lidé uvědomili, že potraviny nejsou a mohli tak projevit solidaritu,“ dodává.

Darovaných potravin bude podle Lachové určitě méně než v předešlých letech. „V roce 2019 byla uspořádána sbírka potravin hned dvakrát, v jednom kole jsme získali něco přes 500 tun,“ líčí. Letos tak prý bude obrovský úspěch, když získají kolem 300 tun.

Nedostatek trvanlivých potravin

„Se zásobami trvanlivých potravin jsme na tom velmi špatně. Omezili jsme jejich odběr tam, kde to nebylo nutné. Máme sice železnou zásobu ale v kontextu celé ČR je směšná,“ tvrdí.

Potravinová banka je ze 14 procent plněná právě sbírkou, zbytek se získává ze svozů z obchodní řetězců. „Obchody nad 400 metrů mají povinnost nabízet jídlo pro charitativní účely. Jedná se ale převážně o čerstvé produkty, zeleninu, ovoce a pečivo,“ říká.

O potraviny je přitom nyní i kvůli koronaviru velký zájem. „Stoupá počet klientů, kteří potřebují pomoct. Evidujeme velkou poptávku od těch organizací, které pomáhají mladým rodinám v krizi nebo rodičům samoživitelům,“ dodává.