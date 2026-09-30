„Nebudu vám tvrdit, že schodek 386 miliard korun je skvělý. Není. Je vysoký, podle mého názoru je příliš vysoký. A Motoristé to říkají celou dobu otevřeně. Určitě proto teda nezačnu dnes před tady touto sněmovnou tvrdit opak, jenom protože sedím ve vládě,“ řekl poslancům šéf Motoristů.
„Nejsme tu od od toho, abychom byli menší kopií hnutí ANO,“ prohlásil Macinka. „Náš slib, že budeme hlídat Andreje Babiše, posuďte podle celého volebního období,“ řekl ve Sněmovně.
Připomněl, že jeho strana před volbami slibovala – ukončíme Fialu, pohlídáme Babiše – a že první část tohoto slibu byla naplněna, když voliči odmítli, aby byl Petr Fiala dál ministrem.
Asi všichni víme, jak do dopadne, řekl Macinka
Macinka zároveň zdůraznil, že důvěru vládě jeho strana vyjádří. Opozice tím ztratila i teoretickou šanci, že by mimořádná schůze Sněmovna nebyla jen řečnickým cvičenm pár dnů před komunálními a senátními volbami.
Opozice nemá sílu Babišův kabinet svrhnout, disponuje jen hlasy 92 z 200 poslanců. K povalení vlády je třeba nejméně 101 hlasů.
„Asi víme všichni, jak to dopadne. Takže si asi nemusíme hrát na to, že jsme se dnes sešli v nějaké mimořádné chvíli ohrožení republiky, až opozice zatáhla za poslední záchrannou brzdu. To asi ne, že? Opozice nepochybně využila své ústavní právo svolat mimořádnou schůzi a zároveň získala několik hodin televizního vysílání před volbami,“ zhodnotil Macinka to, že už druhý den probíhá mimořádná schůze Sněmovny.
Řekl, že je právem opozice vyvolat hlasování o nedůvěře vládě a že to patří k základním mechanismům parlamentní demokracie.
„A já jsem vlastně docela rád, že si to dnes můžeme připomenout, když někdy poslouchám, jak je v České republice údajně ohrožena demokracie, jak zde vládnou údajné antisystémové síly, a jak se naše země snad pomalu propadá někam mimo civilizovaný svět,“ řekl ministr zahraničí.
Dobrá opozice je pro vládu důležitá, řekl Macinka
Dobrá opozice je podle Macinky pro vládu důležitá. „Slabá opozice, a teď se opravdu nechci nikoho dotknout, je pro vládu spíše dárkem. Takže já bych proto uvítal, kdyby vedle neustálého vymezování vůči Babišovi, Okamurovi nebo Macinkovi bylo stále častěji slyšet také to, co vlastně chcete dělat vy. Co chcete dělat, ne co chcete zrušit. Ne koho chcete porazit, před kým chcete Českou republiku zase zachraňovat,“ vybídl Macinka pětici opozičních stran.
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