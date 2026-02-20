Výdaje na obranu jsou zátěž, míní třetina Čechů. Polovina pochybuje, zda by se ČR ubránila

Z výzkumu vyplývá, že meziročně vzrostl podíl důvěřujících v úroveň české armády. Současně oslabila skepse vůči smysluplnosti nákladů na obranu i možnosti rozhodovat o obraně ČR samostatně bez hlavní role velmocí.
Česká veřejnost se v lednu 2026 většinově (92 %) shodla na názoru, že suverenitu státu je třeba bránit za každou cenu.
Česko by bránila většina lidí, uvádí průzkum. Se zbraní v ruce mnohem méně
Víc než polovina respondentů (56 %) ale podle CVVM zároveň vyjádřila pochybnosti o obranyschopnosti státu, pokud by k něčemu došlo. Důvěru naopak vyjádřily necelé dvě pětiny (37 %).
Největší rozpolcenost veřejnosti je v otázce úrovně české armády. Takřka polovina (49 %) respondentů ji považuje za srovnatelnou s úrovní armád vyspělých západních zemí. Dvě pětiny (41 %) s tímto tvrzením nesouhlasí. Zbytek (10 %) odpověděl, že situaci nelze posoudit, tedy že „neví“.
Důvěra ve smysluplnost obrany ČR se ukazuje i ve vztahu k myšlence, zda má pro malý stát, jako je Česká republika, smysl o ní vůbec uvažovat.
Pro dvě pětiny občanů (38 %) to smysl nemá. Z jejich pohledu patříme mezi malé země, jejichž osud mají stejně v rukou velmoci. Nadpoloviční část (58 %) české veřejnosti se ale s uvedeným výrokem neztotožnila.
Pro přibližně tři z deseti Čechů představují výdaje na obranu jen zbytečnou zátěž státního rozpočtu (29 %). Dvě třetiny (65 %) s tím nesouhlasí.
Z důvodu změny metodologie výzkumů CVVM nejsou výsledky letošního šetření přímo srovnatelné s předchozími roky.