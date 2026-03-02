Ministr Juchelka představí data, jak se v Česku žije lidem s postižením

Podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) z roku 2025 žije v Česku přibližně 15 % lidí, kteří mají dlouhodobé zdravotní problémy, které je ovlivňují v běžných činnostech. Nejčastěji se jejich postižení projevuje v pohybové oblasti a onemocněním vnitřních orgánů.
„Zatímco u mladších lidí ve věku do 40 let bylo zastoupení osob se zdravotním postižením 3,5 %, mezi seniory nad 80 let se potýkalo se zdravotním postižením téměř 60 %. K největšímu nárůstu počtu lidí s dlouhodobým omezením v běžných činnostech kvůli zdravotním problémům došlo ve věkové skupině 70 až 79 let, kde jejich počet mezi lety 2018 a 2024 narostl o 75 tisíc, tedy více než o čtvrtinu,“ uvádí ČSÚ. Celkově se jedná až o 1,3 milionu lidí.