Ministr Juchelka představí data, jak se v Česku žije lidem s postižením

Tereza Tykalová
  8:40
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka představí společně se zástupci organizací PAQ Research a Asistance nová data o tom, jak se v Česku žije lidem s nejtěžší formou postižení.
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) z roku 2025 žije v Česku přibližně 15 % lidí, kteří mají dlouhodobé zdravotní problémy, které je ovlivňují v běžných činnostech. Nejčastěji se jejich postižení projevuje v pohybové oblasti a onemocněním vnitřních orgánů.

„Zatímco u mladších lidí ve věku do 40 let bylo zastoupení osob se zdravotním postižením 3,5 %, mezi seniory nad 80 let se potýkalo se zdravotním postižením téměř 60 %. K největšímu nárůstu počtu lidí s dlouhodobým omezením v běžných činnostech kvůli zdravotním problémům došlo ve věkové skupině 70 až 79 let, kde jejich počet mezi lety 2018 a 2024 narostl o 75 tisíc, tedy více než o čtvrtinu,“ uvádí ČSÚ. Celkově se jedná až o 1,3 milionu lidí.

Zamrazilová: ČR už není poslední vagón Německa do Číny. Růst táhnou zbrojaři

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Ruský prezident Vladimir Putin vlastní luxusní rezidenci na pobřeží Černého...

Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...

Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu

Výbuch íránské rakety v moři u Haify v Izraeli (28. února 2026)

Izrael a USA v sobotu ráno zaútočily na řadu cílů v Íránu. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů. Střely dopadly také na dalších místech v zemi. Izraelská armáda čelila několika vlnám íránských...

Íránský vůdce Alí Chameneí byl při úderech zabit, potvrdila státní média

Nejvyšší duchovní vůdce Íránu Alí Chameneí (17. února 2026)

Íránská státní média potvrdila zabití duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího při americko-izraelském útoku. Jeho smrt už dříve naznačili americký prezident Donald Trump a izraelský premiér...

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

2. března 2026  8:40

Zavedeme bezpečnostní opatření, řekl Babiš. Pro Čechy chce poslat i Airbus

Premiér Andrej Babiš před jednáním Bezpečnostní rady státu (2. března)

Možnost pomoci Čechům, kteří uvízli v zemích na Blízkém východě po americko-izraelské vojenské akci proti Íránu a uzavření vzdušného prostoru nad řadou zemí v oblasti, projednává Bezpečnostní rada...

2. března 2026  5:05,  aktualizováno  8:37

Čeká nás mimořádně teplý týden. Má to jeden háček, varují meteorologové

Na bruslích, pěšky, na lyžích, ale i třeba na kole. Tak si lidé užívali...

Pondělí přinese mírné ochlazení oproti víkendovým teplotám, meteorologové nicméně v týdnu očekávají převážně jasnou až polojasnou oblohu. Další dny bude tepleji a během týdne by teploty přes den...

2. března 2026  8:23

První žena v Troji. Pražskou zoo řídí nová ředitelka

Lenka Poliaková, nová ředitelka pražské zoologické zahrady

Jedno z nejnavštěvovanějších míst v Praze má nového šéfa. Pražskou zoologickou zahradu vede poprvé ve stoleté historii žena, Lenka Poliaková. Nastupuje po rezignaci Miroslava Bobka, který odstoupil...

2. března 2026  8:17

ONLINE: S USA vyjednávat nebudeme, zní z Íránu. Izrael mezitím útočil v Libanonu

Izraelské údery v libanonském Bejrútu (2. března 2026)

Írán nebude vyjednávat se Spojenými státy, uvedl tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání v reakci na zprávy o možném obnovení rozhovorů s Washingtonem. Izraelská armáda...

2. března 2026  6:16,  aktualizováno  8:08

Český senior prchal taxíkem z hořícího Bagdádu. Situace byla šílená, líčí

Bagdád. Protesty iráckých šíitů po smrti íránského ajatolláha Chameneího (1....

Smrt íránského vůdce Alí Chameneího rozpoutala bouři na celém Blízkém východě. Výbuchy a protesty otřásly také Irákem, kde v době amerického útoku pobýval zrovna český turista Milota Pfauser. Byl...

2. března 2026  8:02

Hromadná nehoda sedmi aut uzavřela D6 u Chebu

Hromadná nehoda zkomplikovala provoz na dálnici D1 směrem na Brno. (18....

Na dálnici D6 ve směru z Chebu na Karlovy Vary u sjezdu na Dolní Dvory došlo k hromadné dopravní nehodě. Podle dostupných informací se střetlo sedm osobních automobilů. Provoz je od 6:00 uzavřen....

2. března 2026  7:41

Britskou leteckou základnu na Kypru zasáhl dron

Britskou leteckou základnu na Kypru zasáhl dron (2. března 2026)

Dron v noci na pondělí zasáhl základnu britského letectva na Kypru, uvedlo ministerstvo obrany v Londýně podle stanice Sky News a agentury PA. Ministerstvo nesdělilo, kdo bezpilotní prostředek...

2. března 2026  6:45

Vláda bude jednat o nové úpravě trestů za neplnění vyživovací povinnosti

Ministři přichází na zasedání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (23....

Úpravu trestů za neplacení výživného, které navrhují premiér Andrej Babiš a další koalice ANO, SPD a Motoristů, projedná vláda. Od ledna jsou trestné jen případy, kdy neplacení alimentů vystaví...

2. března 2026  5:35

Slovensko řeší výpadek ropy, zastavila se na Ukrajině. Pomoci může česká Družba

Premium
Na fotografii je přečerpávací stanice ropy v ropném terminálu na chorvatském...

Ropovodem Družba do Maďarska a na Slovensko neproudí už měsíc ruská ropa, na které jsou obě země stále závislé. Evropská unie v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu její dovoz zakázala, tři...

2. března 2026

Kauza Motol: jak drahá vila zakotvila u tchyně. Zmizela tak z dosahu policie

Premium
Magnáti z Motola. Miloslav Ludvík (vlevo) a Pavel Budinský.

Od počátku vyšetřování obří korupce v největší české nemocnici v Motole kriminalisté kroužili kolem honosné vily za desítky milionů korun, ve které bydlel exnáměstek Pavel Budinský. V objektu v...

2. března 2026

