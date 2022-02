Proti covidu nasadili laser. Terapie pomáhá, není ale v doporučeních k léčbě

Laserovou terapii začali jako první v Česku používat v říjnu 2020 lékaři z Nemocnice Kolín. Nejdříve k léčbě akutní covidové pneumonie, následně i postcovidového syndromu.

„Co se týká postcovidového postižení plic, za celou dobu jsme do dnešního dne ošetřili kolem 180 pacientů, jen u deseti z nich jsme nezaznamenali zlepšení subjektivní a zároveň zlepšení jak klinického stavu, tak i RTG či CT nálezu,“ komentuje úspěšnost nové metody primář Rehabilitačního oddělení Oblastní nemocnice v Kolíně Lukáš Cibulka.

I přes to, že někteří lékaři se k nové metodě terapie staví skepticky, sklízí MLS laser úspěchy. To potvrzují i pacienti, které redakce iDNES.cz oslovila.

„I když jsem přesně nevěděla, co to má dělat, vždy po terapii se mi dařilo lepe odkašlat. Což bylo přesně to, co to dělat mělo,“ říká Hana Krylová, která v kolínské nemocnici kvůli těžkému covidu bojovala o život.

„Dostala jsem 14 dávek, běžně se dává 5. A po dvou měsících při kontrole na plicním jsem měla plíce v normě pro zdravý orgán,“ pochvaluje si.

Zájem o laser roste

„V léčbě postcovidových potíží MLS laserem jsme nezaznamenali žádné závažnější vedlejší účinky,“ dodává primář Cibulka. MLS laser se k péči o pacienty s problémy souvisejícími s nemocí covid-19 aktuálně používá v 7 tuzemských nemocnicích a v 19 dalších zdravotnických zařízeních.

MLS (multiwave locked systém) laser je metoda, kterou už lékaři delší dobu používají k léčbě bolestí svalů, otoků nebo zánětů. Čeští zdravotníci ji ale mezi prvními v Evropě začali uplatňovat na léčbu postcovidového syndromu i zápalu plic způsobeného covidem. Vysokovýkonný laser podporuje hojení a regeneraci plic a ulevuje pacientům hlavně od dušnosti.

Problémem ale je, že i přes úspěchy laseru není tato metoda v oficiálních doporučeních ministerstva zdravotnictví a pojišťovny ji pacientům nehradí. „Laserové zákroky vesměs nejsou hrazenou zdravotní službou,“ potvrdila mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Jana Schillerová.

I tak ale zájem o léčbu laserem v Česku stoupá. „V poslední době se stále více šíří informace o pozitivním efektu této terapeutické metody jak mezi laickou, tak odbornou veřejností a zájem o tuto terapii stoupá,“ dodává primář Cibulka, který jako první v Česku podle zahraničních vzorů s aplikací laseru na covidem postižené plíce začal.

Postcovidová centra

Postcovidové potíže však nejsou pouze respirační. Pacienti s komplexnějšími potížemi se léčí v postcovidových ambulancích, které se dnes nacházejí hned v několika oblastních nemocnicích. V takovém centru ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, které funguje od ledna 2021, dodnes vyšetřili přes 1200 pacientů především z Královéhradeckého kraje.

Podle slov vedoucího Centra postcovidové péče FN HK Michala Kopeckého jsou dominantními obtížemi pacientů únava, dušnost, nevýkonnost, neurologické obtíže, deprese, nespavost nebo poruchy čichu a chuti.

Podle Kopeckého je u příchozích v centru nejdříve potřeba vyloučit jiné možné příčiny potíží. „Zhodnotíme pacientovy plicní funkce, výkonnost a desaturace při zátěži. Poté jsou vyšetřeni našim lékařem, který dle symptomů navrhne další postup a léčbu,“ říká.

Postcovidové centrum ve FN HK spolupracuje se všemi specialisty v rámci nemocnice, kteří na základě vstupního vyšetření přebírají pacienty do své péče. Jedná se o oddělení ORL, psychiatry, neurology, nefrology, kardiology, gastroenterology, revmatology, hematology, dermatology a další. Ti pak zdravotnickou péči zaměřují na konkrétní problémy každého pacienta.

„Dle našich dat většina symptomů v čase mizí v nejčastějším horizontu tří až šesti měsíců,“ udává úspěšnost svého centra Kopecký.

Po covidu do lázní

Řada pacientů po covidu ale míří také do lázní. Léčebné pobyty pro ně nabízejí třeba v Priessnitzových lázních v Jeseníku. Tam se lidé jezdí doléčit po těžkém průběhu zejména za účelem rekonvalescence dýchacích cest. Důležitým aspektem je ale také úleva od psychické zátěže, která je v případě hospitalizace s covidem pro pacienty značná.

Podobný léčebný pobyt mohou lidé absolvovat také ve Františkových a Janských lázních. Lázně nabízejí lékařské konzultace, léčivé prameny, procedury ke zlepšení dýchání, posílení imunity a hlavně kýžený odpočinek.

Ani na uhrazení léčby postcovidového syndromu v lázních ale nedosáhnou všichni pacienti. „Lázeňské pobyty jsou pacientům po prodělaném onemocnění covid-19 hrazeny z veřejného zdravotního pojištění pouze v případě, že se jedná o stav po komplikovaném zápalu plic a do 4 měsíců po ukončení hospitalizace,“ uvedla mluvčí ZPMV Schillerová.