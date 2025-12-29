Jeho videa známých míst po apokalypse se stala hitem sociálních sítí, jeho profil sledujují tisíce příznivců. A sám autor po každém videu vyzve diváky, aby mu dali tipy na další projekt.
Jak jste se dostal k tvorbě post-apokalyptických videí pomocí umělé inteligence a kdy vznikl první nápad zasadit je právě do Prahy?
Grafice se věnuji celý život. Mám za sebou dvě grafické školy a hned po jejich dokončení jsem se dostal k tvorbě filmů, reklam a televizní grafiky, takže k práci s videem mám velmi blízký vztah. Umělá inteligence ale tento obor zásadně proměnila – nejen že rozšiřuje kreativní možnosti, ale také výrazně zrychluje a usnadňuje práci.
Postapo. Post-apokalyptická Praha vytvořená grafikem za pomocí umělé inteligence. Na snímku budova Anděl Media Center
První impulz k projektu Postapo Praha vznikl vlastně úplnou náhodou. Zkoušel jsem nový AI nástroj a chtěl jsem si vystřelit z kolegy. Když nebyl v kanceláři, kancelář jsem vyfotil a pomocí AI ji upravil tak, aby vypadala jako po výbuchu bomby.
Když jsem mu výsledek ukázal, jeho panika v očích mě přesvědčila, že výstup je extrémně realistický. Tehdy mi došlo, že by stálo za to zkusit první post-apokalyptické video – a tak vzniklo „Postapo Praha – Háje“. Po obrovském úspěchu na sociálních sítích jsem se rozhodl v projektu pokračovat napříč celou Prahou.
Podle čeho si vybíráte konkrétní místa v Praze, která ve videích proměňujete v apokalyptickou krajinu?
Do výběru lokalit velmi rád zapojuji fanoušky na sociálních sítích. Pod každým videem nechávám lidi hlasovat a podle toho, která čtvrť nebo místo se v komentářích objevuje nejčastěji, vybírám další lokaci. První video jsem ale logicky vytvořil z místa, kde bydlím a ke kterému mám nejsilnější osobní vztah – z Jižního Města, konkrétně z Hájů.
Máte v Praze lokality, které vás lákají dlouhodobě, ale zatím jste se k nim nedostal? A existuje naopak místo, které vás po zpracování zklamalo?
Dlouhodobě mě láká historické centrum Prahy, ale zatím si ho nechávám „na později“. Beru ho jako pomyslný zlatý hřeb projektu a chci, aby na něj byla práce technologicky i kreativně opravdu připravená.
Naopak místo, které mě po zpracování zklamalo natolik, že jsem ho ani nezveřejnil, byla pražská zoo. Její architektura je už sama o sobě velmi přírodně a zarostle stylizovaná, takže post-apokalyptické zpracování tam tolik nevyniklo.
Nakonec jsem z materiálu alespoň vytvořil několik stories, kde se objevila zvířata v post-apo fashion obrněných kostýmech, aby se celá věc trochu odlehčila.
Jak moc dopředu máte videa promyšlená? Jdete cíleně „na místo“, nebo někdy rozhoduje náhoda a atmosféra okamžiku?
Každou lokalitu si pečlivě studuji dopředu. Zjišťuji, která místa jsou pro danou čtvrť ikonická a která by ve videu rozhodně neměla chybět. Někdy dokonce oslovuji i místní obyvatele a ptám se jich, která místa jsou pro ně osobně zásadní a typická.
Jak vypadá celý proces od prvního nápadu až po hotové video? Co je pro vás nejtěžší část?
Výběr lokace nechávám z velké části na fanoušcích. Jakmile je místo zvolené, detailně si ho nastuduji a jdu cíleně fotit konkrétní lokace. Ty následně pomocí jedné umělé inteligence stylizuji do post-apokalyptického vzhledu a další AI využívám k rozpohybování statických obrazů.
Poté přichází na řadu klasická postprodukce, které se věnuji už polovinu svého života. Klíčový je výběr hudby – na ní celé video stojí. Následuje střih, barevné korekce, sound design, někdy i drobné fórky pro místní znalce dané lokality, grafika… a video může jít ven.
Pracujete výhradně s vlastním materiálem z Prahy, nebo využíváte i generované prostředí bez reálného základu?
Všechny fotografie, ze kterých vycházím, jsou moje vlastní. Rozhodně bych si nedovolil používat nebo krást práci jiných autorů. Navíc mě focení samotné velmi baví, takže je to pro mě přirozená součást celého procesu.
Ozval se vám už někdo se zájmem o spolupráci?
Ozvalo se už hodně lidí s nabídkami práce a jeden projekt jsem realizoval ve spolupráci s jednou hudební stanicí. Zatím se mi ale nikdo neozval s tím, že by chtěl projekt přímo sponzorovat.
Celkové náklady na výrobu nejsou malé a dlouhodobě se obávám, že by to pro mě mohlo být neudržitelné. Jakékoli spolupráci se proto rozhodně nebráním, naopak ji velmi vítám.
Dokážete si představit, že byste AI post-apokalyptickou Prahu tvořil i na zakázku?
Určitě si to dokážu představit. Prozatím ale projekt beru spíše jako autorskou prezentaci a investici do své tvorby – v podstatě jako reklamu sám na sebe.
Jak reagují lidé, kteří Prahu dobře znají?
Častější je právě ten „mráz po zádech“. Velká většina reakcí je ale velmi pozitivní a lidé často píšou, že jim videa dávají úplně nový pohled na místa, kolem kterých běžně chodí každý den.
Kam byste chtěl projekt posunout dál?
Projekt bych rád posunul dál. Aktuálně je ve hře výstava přímo v Domě U Červené lišky na Staroměstském náměstí, kde bych mohl mít vlastní expozici v rámci už existující pražské výstavy Praga Magica.
Dalším plánem je megalomanská akce „Postapo Praha Party“ – setkání s fanoušky, které bych bral jako poděkování za jejich podporu a věrnost. Zatím je to ale otevřené a otázkou zůstává, zda by o takovou akci byl mezi fanoušky dostatečný zájem.