V srpnu vyhodíme doručovatele. Česká pošta chystá další vlnu propouštění

Vyplývá to z oznámení o hromadném propouštění, které je adresováno Úřadu práce ČR a MF DNES ho má k dispozici. Podle něho má jen v Praze dostat výpovědi 120 listovních doručovatelů.

„Vedení pošty to s námi neprojednávalo. Snad k tomu dojde v květnu, ale žádnou oficiální informaci ze strany podniku o tom nemáme,“ reagoval šéf poštovních odborů Evžen Dvorský.

Mluvčí České pošty Matyáš Vitík informaci MF DNES potvrdil. Podnik podle něj Úřad práce ČR o dalším hromadném propouštění informoval minulý pátek. „Typových pozic, kterých se to týká, je 529. Je to maximální možné číslo. Reálně odchozích zaměstnanců bude méně,“ uvedl v SMS odpovědi.

Půjde hlavně o doručovatele

Mluvčí pošty potvrdil, že většina vyhazovů se tentokrát týká listovních doručovatelů. „Souvisí to s optimalizací listovní doručovací sítě vzhledem k úbytku listovních zásilek,“ uvedl. Jak už bylo řečeno, nejvíce listonošů pošta propustí v Praze. Společně s dalšími pozicemi zde státní podnik chystá zrušit přes 130 míst. 89 pozic pak má zaniknout ve Středočeském kraji, 69 v Olomouckém kraji, 44 v Moravskoslezském...

Odbory se domnívají, že toto propouštění souvisí s novým systémem doručování tzv. obyčejných listovních zásilek. Jak připustil současný šéf podniku Miroslav Štěpán, ty by měly být doručovány méně často. „Teď upravujeme, že s obyčejnými listovními zásilkami nebudeme obcházet každý druhý den, ale každý třetí,“ potvrdil již dříve pro MF DNES Štěpán.

Jednoduše řečeno, na méně časté doručovaní by měl vystačit menší počet listonošů. „Máme informace od našich členů, že se i významně zvětšují rajony. Podle nás se to nebude dát zvládnout,“ myslí Evžen Dvorský, který zastupuje jednu z několika odborových organizací zaměstnanců pošty.

Na rozdíl od této vlny propouštění, ke které má dojit k 1. srpnu, ta dříve avizovaná, která má proběhnout k 1. červenci, je spjatá převážně s rušením 300 poboček po celém Česku. Společně s nimi totiž končí i 950 lidí z přepážek a dalších 500 lidí přijde o práci v logistice. Dohromady skončí 1500 zaměstnanců.

Je to přeci jen o něco méně, než jak to vypadalo na začátku. Původně totiž pošta chtěla v červencové vlně propustit až 2269 lidí. Nicméně odbory si stěžují, že nabídky na ukončení pracovního poměru dostávají i lidé na nemocenské či na mateřských dovolených. „Těmto lidem jednoznačně doporučujeme, aby tyto dohody nepodepisovali. Přijde nám to nehorázné,“ rozčiluje se Dvorský.

Počty propuštěných nejsou konečné

„My nesouhlasíme s propouštěním. Je hmatatelné, že už teď jsou nedostatečné personální kapacity. Je například problém vykrývat absence a podobně,“ popsala situaci pro MF DNES předsedkyně další Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb Jindřiška Budweiserová.

Také podle Budweiserové počet propuštěných předložených vedením ještě není konečný. V průběhu května budou probíhat jednání s odbory a hlavním cílem bude počet rušených míst snížit. O kolik lidí nakonec pošta přijde ukážou ale až další měsíce. Rostoucí tlak na pošťáky totiž může vést k tomu, že sami od sebe začnou nakonec dávat výpovědi bez ohledu na plány vedení.

„Máme samozřejmě strach, jak dostupné a kvalitní budou poštovní služby. Čekáme s napětím, jak se bude transformační proces vyvíjet,“ dodává Budweiserová. Podle ní jde o další úsporný krok, který ale ekonomickou situaci neřeší. Pošta propouští ve vlnách už od roku 2018, stabilizaci podniku nicméně škrty nepřinesly. „Prošetřit se k prosperitě prostě není reálné,“ dodává Budweiserová.

V posledních letech celkově padá zájem o poštovní služby, a pošta má pravidelně každý rok zaznamenává zhruba desetiprocentní pokles počtu zásilek. Situaci v letošním roce ještě zhoršilo masivní zavádění datových schránek, které výrazně sníží množství papírových zpráv.