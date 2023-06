Velký rozprodej České pošty začíná, zbavuje se i hlavní budovy v centru Prahy

Miliardový záměr totiž v uplynulých dnech posvětilo ministerstvo vnitra, pod které pošta spadá. Jenže prodej by měl probíhat za úplně jiných podmínek, než o kterých se původně mluvilo. Místo přímého prodeje nemovitost zamíří do veřejné aukce a získat ji má ten, kdo nabídne nejvíc.

„Informace o záměru České pošty nabídnout budovu v Jindřišské ulici v e-aukci, nikoliv v přímém prodeji, jak se o tom doposud intenzivně jednalo, nás zaskočila,“ uvedl včera evidentně překvapený pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS), který se o záměru dozvěděl z médií. První s informací přišly SeznamZprávy.cz. Praha, která byla doposud hlavním zájemcem, si totiž plánovala, že do budovy pošty v Jindřišské nastěhuje stovky svých úředníků. Dokonce kvůli tomu zřídila pracovní skupinu, která měla o obchodu jednat.

Svoboda se teď chce co nejdříve sejít s vedením České pošty a s ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN), aby je přesvědčil, že prodat historickou budovu napřímo hlavnímu městu je to nejlepší řešení. Podle kuloárních informací totiž už okolo transakce krouží soukromé finanční skupiny.

„Jsem z tohoto postupu rozezlen a beru to spíše jako politické rozhodnutí,“ uvedl včera pardubický hejtman a člen dozorčí rady České pošty Martin Netolický (ČSSD) s tím, že když se během jednání rady před několik týdny záměr prodeje schvaloval, opakovaně zaznívalo, že budova skončí ve veřejných rukou. „Upřímně mě překvapilo, jak většinově tato záležitost byla projednána,“ vzpomíná na průběh hlasování Netolický. Pro prodej tehdy zvedla ruku celá rada, až na dva členy, kteří se zdrželi hlasování. Netolický byl právě jedním z nich.

Samo vedení České pošty se hájí tím, že mu nezbývá jiná možnost než postupovat podle zákona, a proto musí prodat za nejvyšší možnou cenu, což má aukce právě zaručit.

„Podle platné legislativy musíme postupovat s péčí řádného hospodáře, tedy dostat nejvyšší možnou cenu, což umožňuje e-aukce. Kdybychom přistoupili na přímý prodej, nezjistíme, jaká je reálná hodnota, a někdo může vznést námitku, že postup České pošty byl nevýhodný,“ říká její mluvčí Matyáš Vitík. Podle něj je státní podnik v situaci, kdy sice prodat může, ale také nemusí. Respektive nemusí na něj spěchat.

Budova v Jindřišské je totiž takzvaný „určený majetek“, jehož prodeji musí vždy předcházet souhlas zakladatele, což je v tomto případě zmíněné ministerstvo vnitra. To tak učinilo, nicméně jak upřesnila mluvčí resortu Hana Malá: „Rozhodnutí o dalším postupu je čistě v kompetenci České pošty.“

Zůstane pošta na poště?

Již dříve ovšem ministerstvo uvedlo, že hlavní podmínkou, s níž se prodej může uskutečnit, je zachovat v budově za každou cenu stávající pobočku. Zjednodušeně řečeno, Česká pošta by si do smlouvy měla dát klauzuli, že budoucí majitel umožní pronájem prostor, ve kterých hlavní pošta nyní sídlí. Respektive nabízí poštovní služby. „Podmínkou prodeje bude uzavření nájemní smlouvy s ČP na prostory hlavní pošty, která v Jindřišské ulici zůstane,“ uvedlo doslova ministerstvo.

„To samozřejmě bude součástí návrhu prodeje. My chceme, aby poštovní pobočka byla zachována. Samozřejmě pak je otázka, jak by byla rozsáhlá a jaký by byl nájem,“ připustil Matyáš Vitík. Dle jeho slov se to bude teprve řešit.

„Argumentaci České pošty úplně nerozumím. Konkrétně Praha od České pošty koupila v poslední době dvě budovy. Nechápu, proč se nyní vedení rozhodlo pro aukci,“ rozčiloval se včera radní pro majetek Adam Zábranský (Piráti), který měl odkup Jindřišské doposud na starosti a několik měsíců o něm vyjednával. „Dokonce jsme management pošty informovali, že jsme schopni na zastupitelstvu schválit zálohu ve výši stovek milionů korun,“ uvedl s tím, že i pro něj je aktuální změna postoje překvapením.

Hluboko do kapsy

V reakci na to nechal Zábranský připravit návrh do zastupitelstva, který by Praze umožnil aukce se účastnit. Ovšem v úspěch, že by město dokázalo přeplatit soukromého investora, nevěří.

„Myslím, že to není reálné. Věřili jsme, že pro stát, potažmo pro podnik, kde je stát jediným akcionářem, bude veřejný zájem klíčový aspekt. Těch případů, kdy stát prodal v Praze majetek a ztratil nad ním úplně kontrolu, už tady bylo více,“ poznamenal radní.

Jak dodal, hlavní město chystá společné jednání s vedením pošty na příští týden.

Česká pošta se už několikátým rokem potýká s tíživou ekonomickou situací. V loňském roce dokonce zdvojnásobila ztrátu, když se hospodaření propadlo do schodku 1,75 miliardy korun. Právě prodej zmiňované hlavní pošty by teoreticky mohl napjatému rozpočtu firmy pomoci. Znalecké posudky podle informací MF DNES hodnotu budovy odhadly až na 1,5 miliardy korun.

Pomoci mu má ale rušení poboček po celém Česku, ke kterému má dojít do konce června, a s tím spojené propouštění stovek zaměstnanců. K 1. červenci má o práci přijít 1 500 pošťáků a dalších 500 k 1. srpnu.