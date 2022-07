Pospíšil je v TOP 09 pod tlakem, aby nekandidoval. Výzva šéfky ho překvapila

„Z reakce paní předsedkyně jsem upřímně překvapen. Minulý týden jsme spolu jednali. Měl jsem z jednání pocit, že hledáme řešení, ne že to budeme komentovat do médii ještě před tím, než řešení nalezneme,“ sdělil iDNES.cz Pospíšil.

„Já na jeho místě bych určitě nezatěžovala všechny kolegy svým případem a účastí v něm. Kdybych byla na jeho místě, odpovědnost bych vyvodila minimálně v té míře, že bych nekandidovala v dalších volbách. Máme zhruba tři měsíce do komunálních voleb a toto by byla nejlepší možná reakce. Právě proto, že politika je také o tom, jakými lidmi se obklopíte, jaké činy jsou pak s nimi spojené, což častokrát nemusí být nic trestného, ale minimálně to nepůsobí pozitivně na voliče,“ řekla Pekarová Adamová v rozhovoru pro pondělní Lidové noviny.

Pospíšil to ale slyšel už minulý týden i osobně a nejen od ní. „Sešli jsme se, kdo mohl v tu chvíli. Není na to žádné usnesení, bylo to čistě doporučení. On se vyjádřil, že na to bude reagovat,“ řekl iDNES.cz první místopředseda TOP 09, senátor Tomáš Czernin. „Bylo mu zdůrazněno, že před panem Fremrem byl varován už dřív a že toho nedbal,“ uvedl Czernin.

Bývalý šéf TOP 09 Jiří Pospíšil se zaštítil podporou, kterou dostal od krajského výboru pražské organizace, který ho podpořil poměrem hlasů 20:1. „Jsem rád, že cítím velkou podporu krajské organizace TOP 09 Praha i svých koaličních partnerů, i tak ale o této věci přemýšlím a hledám variantu, která bude nejvhodnější nikoli pro mě ale pro kandidátku SPOLU,“ sdělil iDNES.cz Pospíšil.

„Pan Pospíšil si postupně v pražské TOP 09 vybudoval silnou podporu, tudíž teď lavíruje, ale vedení strany ho vyzvalo k odstoupení z kandidátky, chtěl si to ale rozmyslet a měl by dát vědět v následujících dnech,“ komentoval počínání bývalého šéfa strany člen nejužšího vedení strany, který si nepřál být v této souvislosti jmenován.

Kauza dosud otřásala hlavně hnutím STAN. Jedním z obviněných v korupční kauze je totiž i dosavadní náměstek pražského primátora Petr Hlubuček, který rezignoval na všechny stranické funkce, včetně pozice na kandidátce STAN pro podzimní volby do zastupitelstva, kde figuroval na třetím místě. Kvůli kontaktům s obviněným podnikatelem Redlem pak na post ministra školství rezignoval i bývalý šéf STAN a zakladatel hnutí Petr Gazdík.