Poslední veřejné oběšení v Praze přilákalo desetitisíce lidí. Popravu sledovali i školáci

Poslední veřejné oběšení v Praze přilákalo desetitisíce lidí | foto: ČTK

Robert Oppelt
  20:00
Zpráva o rozsudku nad německým náměstkem pražského primátora Josefem Pfitznerem se Prahou roznesla rychle. Ve čtyři hodiny odpoledne byl trest smrti oběšením vynesen a už v půl sedmé byl veřejně vykonán.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

