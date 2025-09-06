Na Pankráci se jednalo o první popravu v tzv. retribučních procesech. Jednalo se o jakousi národní odplatu, potrestání zrádců, udavačů a kolaborantů. Rozsudky vynášely lidové soudy, které odsoudily celkem 30 tisíc lidí a vynesly 700 trestů smrti. Drtivá většina z nich byla vykonána dvě hodiny od odsouzení. Proti rozsudku neexistovalo odvolání, žádost o milost neměla odkladný účinek.
Už dávno před popravou shromažďovaly se davy lidí na náměstí před pankráckým soudem. Někteří přišli už zrána. Tramvaje byly přímo ověšeny lidmi.