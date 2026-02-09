Poslední týden zápisů do 1. třídy. Jak a kdy se rodiče dozví, která škola dítě přijala?

Do konce tohoto týdne probíhají zápisy do základních škol, které se letos týkají asi 140 tisíc dětí. Rodiče, kteří už proceduru přihlášení potomka do školského systému absolvovali, musejí teď měsíc čekat. Kdy se dozví, jestli zvolená základní škola jejich dítě přijala? A co dělat, když ne?

Zápis prvňáčků na zlínské základní škole Komenského II. (duben 2022) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Termíny zápisů do 1. tříd základních škol pro letošní rok ministerstvo školství stanovilo do období 15. ledna až 15. února 2026. Školy si pak mohly vybrat jeden nebo více dnů v tomto rozmezí, kdy budou přihlášky přijímat. Na ty dny pak vypsaly vlastní zápisy.

Rozhodnout o přijetí musí ředitel či ředitelka školy zveřejnit nejpozději do 30 dnů od zápisu. Od toho skutečného, nikoli od nejzazšího termínu, kdy se zápis mohl konat. To znamená, že například v městské části Praha 3, kde rodiče a děti přišli k zápisům 4. a 5. února, bude rozhodnuto do 7. března. V Praze 9 a 10, kde zápisy probíhají 11. a 12. února, to bude 13. a 14. března.

Jak se rodiče dozví o přijetí či nepřijetí dítěte?

Zásadní je znát registrační číslo svého dítěte, které systém vygeneroval automaticky při tisku přihlášky.

Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem,“ uvádí například ZŠ Jiřího z Poděbrad. A platí to pro všechny základní školy. Seznamy budou zveřejněné na webech škol, někde i na webech městských částí, které jsou jejich zřizovateli. Z důvodu ochrany osobních údajů se v seznamech neuvádí jména dětí, ale jen registrační čísla (ta jsou jiná než rodná čísla, pomocí nichž se do registračního systému přihlašujete).

Potvrzení o přijetí nečekejte e-mailem ani poštou. Na rozesílání těchto informací školy nemají kapacitu, o přijetí se proto jinak než ze seznamu nedozvíte. Naopak rozhodnutí o nepřijetí rodičům přijde – poštou doporučeně, případně datovou schránkou.

Zápisy do 1. tříd v Praze jsou letos jindy a jinak. Jak přihlásit dítě a kam

30 dní na rozhodnutí školy, 30 dní na rozhodnutí rodiče

Počet škol, na které se děti mohly hlásit, nebyl omezen. V přihláškách bylo možno uvést preferovanou školu. Povinnost přijmout ke vzdělávání dítě odpovídajícího věku má ale pouze škola spádová. Teprve když po přijetí spádových dětí zbude místo, dostane se řada na ostatní děti.

Pokud se stane, že je dítě přijato na více základních škol, rodiče musí udělat definitivní výběr. Na rozhodnutí o výběru školy mají 30 dnů, ředitelé jsou však vděční, když informace o nenastoupení budoucího prvňáčka dostanou do nejdříve. Důvod je prozaický. Uvolněná místa je možné nabídnout dalším zájemcům.

Odklad na poslední chvíli

  • Pravidla pro odklady se letos zpřísnila, ale jen pro děti narozené do konce března 2020. Ty mladší mohou mít odklad za stejných podmínek, jak tomu bylo dřív.
  • Žádost o odklad by měli zákonní zástupci doručit řediteli či ředitelce spádové školy nejpozději v den zápisu.
  • Ředitel či ředitelka mohou ale žádost přijmou i později. Nejpozději však do 30. dubna 2026.

„Prosíme rodiče v takovém případě o zpětvzetí žádosti,“ uvádí zástupce ředitelky jedné z pražských škol David Kučera. Důležité je to zejména tam, kde rodiče podali hodně přihlášek – jeden předškoláček tak například může „blokovat“ místo pěti dalším dětem na pěti dalších školách až do vypršení lhůty 30 dnů.

Školy pak na „uvolněná“ místa přijímají děti, které se přihlásily a nebyly přijaty. U nespádových dětí uplatňují školy různá kritéria – například přijímají nejprve děti, které sice nejsou spádové, ale žijí ve stejné městské části, nebo ty, které již na škole mají sourozence. V případě, že je zájemců i tak příliš mnoho, rozhoduje los.

Zápisy prvňáčků se blíží. Odklad už nedostane, kdo si řekne

Co následuje v dubnu, květnu a červnu?

Poté, co mají školy rozhodnuto a zaplněnou kapacitu (případně i volnou, ale už nemají další zájemce), nastává u mnohých z nich další krok: rozdělení dětí do tříd. Týká se pochopitelně jen škol, které mají více prvních tříd, a zejména těch, které nabízejí v jednotlivých třídách různé programy – například více angličtiny, sportovní zaměření apod.

Rozdělení do tříd bývá opět zveřejněno pod registračním číslem dítěte, vždy až poté, co jsou samotné zápisy vyřešené. Nejčastěji koncem dubna nebo začátkem května.

Jakmile máte doma nastávajícího prvňáčka, čekejte ze školy příval informací. Například datum informační schůzky pro rodiče, přihlašovací údaje do komunikační aplikace, kterou škola používá, a v neposlední řadě také informace o chodu družiny a školní jídelny, kam je nutné se přihlásit zvlášť.

Některé školy využívají čas, který zbývá do letních prázdnin, i k návštěvám budoucích prvňáčků ve škole a seznamování s třídním učitelem či učitelkou a dalšími spolužáky. Je to dobrý způsob, jak potomka připravit na prostředí, které se pro něj stane pro další roky druhým domovem.

Zápisy do prvních tříd základních škol Prahy 1 až Prahy 10 pro rok 2026/27
Městská částZákladní školaZápisy
Praha 1Malostranská, nám. Curieových, Gutha-Jarkovského11. a 12. února 2026
Brána jazyků21. a 22. ledna 2026
Vodičkova28. ledna 2026
Praha 2Botičská, Kladská2. a 3. února 2026
Jana Masaryka3. a 4. února 2026
Londýnská7. února 2026
Na Smetance19. a 20. ledna 2026
Resslova, Sázavská, u sv. Štěpána, Vratislavova9. a 10. února 2026
Slovenská10. a 11. února 2026
Praha 3všechny školy v Praze 34. a 5. 2. 2026
Praha 4všechny školy v Praze 44. a 5. 2. 2026
Praha 5souhrnný termín bez specifikace pro jednotlivé školy2. února – 13. února 2026
Praha 6všechny školy v Praze 610. a 11. února 2026
Praha 7všechny školy v Praze 74. a 5. 2. 2026
Praha 8každá škola jindyod 19.1. (Žernosecká) do 12. 2. (Hlivická a Hovorčovická)
Praha 9všechny školy v Praze 911. – 12. února 2026
Praha 10všechny školy v Praze 1010. – 11. února 2026
