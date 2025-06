V úterý 27. června 1950 byla ranní teplota deset až dvanáct stupňů, oblačno, místy slabý jihozápadní vítr. Zdánlivě červnový den jako každý jiný. Přesto ten den přináší ČTK jednoduché sdělení: „Rozsudek Státního soudu v Praze z 8. června t. r. potvrzený rozsudkem Nejvyššího soudu z 24. června t. r., jímž byli Milada Horáková, Jan Buchal, Oldřich Pecl a Záviš Kalandra odsouzeni pro zločiny velezrady a vyzvědačství k trestu smrti, byl vykonán.“

Poprava Milady Horákové

Poprava začala kolem půl páté ráno. Někteří pamětníci vzpomínají, že v pankrácké věznici pravidelně tou dobou intenzivně vyli psi, a přičítají to blízkosti smrti. Těžko říct, zda tomu tak skutečně bylo. Věznice však stále stojí v zástavbě obytných domů a dosud se tu nad ránem ozývá hrůzu nahánějící vytí.

Jako první stanul na šibenici novinář Záviš Kalandra, následovali Oldřich Pecl a Jan Buchal. Milada Horáková byla poslední. Tento režim popřel veškerá pravidla slušnosti a nezacházel se ženami s žádnými ohledy. Milada tedy nedostala přednost před svými druhy a její čekání bylo neeticky prodlouženo až do samého konce.

Vykonstruovaný proces s „vedením záškodnického spiknutí proti republice“, tzv. proces „Milada Horáková a spol.“ (8. června 1950) Divadelní a literární kritik, historik a novinář Záviš Kalandra během procesu v roce 1950 Oldřich Pecl (v brýlích) a Záviš Kalandra při vykonstruovaném procesu, v němž byli společně s Miladou Horákovou odsouzeni komunisty k trestu smrti.

Dle úředního záznamu: „V úterý 27. června 1950 byly vykonány popravy, u nichž byli předseda senátu dr. Karel Trudák, dále soudce z povolání dr. Otakar Matoušek, dr. Kůrka (?), jako zapisovatel JUDr. Karmazín, prokurátoři Ludmila Brožová a (záznam nečitelný), soudní lékař MUDr. Grünwald, právní zástupce odsouzených Vladislav Martin, JUDr. Vízek a JUDr. Richard Neumann.“

Jméno: Kalandra Pecl Buchal Horáková Výkon: 4.36 4.40 4.52 4.55 5.15 5.18 5.32 5.35 Smrt: 4.49 5.04 5.27 5.43

Poslední slova popravených. „Kalandra – nic. Pecl – nic. Buchal. ,Ať žije svobodné Masarykovo a Benešovo Československo!’

Horáková: ,Padám, padám, tento boj jsem prohrála, odcházím čestně. Miluji tuto zem, miluji tento lid, budujte mu blahobyt. Odcházím bez nenávisti k vám. Přeji vám to, přeji vám to.’“

Ze čtyř členů tzv. protistátní skupiny, kteří byli ve vykonstruovaném procesu odsouzeni k smrti za velezradu a vyzvědačství, využili tedy možnost říct pár slov pouze dva. Protokol dále uvádí: „Kremace Horákové 1. 7. 1950 v 6.30 hodin po rozloučení v kobkách, bez výstavy, za účasti nejbližších příbuzných a asistence SNB.“

Pietní shromáždění k uctění památky Milady Horákové a obětí politických procesů komunistického režimu před věznicí Pankrác. Slavnostní odhalení pomníku Milady Horákové ve Sněmovní ulici (16. listopadu 2015).

Pochyby o pravosti

Dodnes však panuje nejistota, zda jsou Miladina poslední slova skutečně autentická, či zda byla pro účely protokolu nebo z ideologických důvodů upravena. Zejména fráze o budování blahobytu působí v kontextu dobového akcentu trochu „vykonstruovaně“. Pokud své rozloučení Milada skutečně takto formulovala, je to jen důkazem její lidské laskavosti. Lze v něm číst i prosbu za lid, který podlehl populismu, případně špetku ironie vzhledem k tomu, jak prorocky se dříve vyjadřovala k morálnímu i hospodářskému úpadku provázejícímu nástup totalitní moci.

Co si Horáková před smrtí přála? Poslední přání a poslední slova jsou posledním projevem humanismu, který totalitní režim svým protivníkům dopřál. Alespoň formálně, splněna totiž byla jenom částečně. Mezi Miladina přání patřilo předání dopisů rodině, setkání se sestrou, švagrem a dcerou, návštěva kněze, šunka k večeři a ke snídani černá káva a sklenka červeného vína. Jak už dnes víme, setkání s rodinou jí bylo umožněno, ale její dopisy dostali až po revoluci.

Pochyby podněcují i vzpomínky pamětníků popravy na dvoře pankrácké věznice, jejichž svědectví se s oficiálním záznamem částečně rozcházejí. Například Vratislav Čermák, který v té době ležel se zlomenou nohou na cele č. 18 vězeňské nemocnice v zadní části komplexu, a byl tedy nechtěným svědkem popravy, cituje Miladina slova v Literárních novinách z 13. 6. 1968 takto: „Monotónní hlas ustává a smutným červnovým ránem se nese jasný, klidný ženský hlas: ,Je to prohra, prohrávám však čestně. Miluju tuto zem, miluju tento lid’ – pomlka způsobená asi vytahováním odsouzené, která stačila ještě dodat – ,to vám přeju, to vám přeju’. Ticho, strašné ticho, úděs, strach.“

Tento rozdíl však může být způsoben pouhou selektivností lidské paměti a tím, že spoluvězni slyšeli jen část jejího rozloučení. Pokud si Milada Horáková skutečně přála pro svou zemi blahobyt, soudruzi jí ho nesplnili.

Co znamená „Padám, padám...“?

Velmi svébytný výklad Miladiných posledních slov nabízí například jedna z epizod polodokumentárního seriálu České století s názvem Zabíjení soudruha o politických procesech v padesátých letech. Ve chvíli, kdy Milada předstupuje před šibenici, popožene ji dozorce odpornými a v této situaci nepatřičnými slovy: „Padám, padám!“, která ona v rozrušení opakuje. Cílený dramatický efekt upozorňuje především na absolutní neúctu k lidskému životu a důstojnosti vykonavatelů tehdejší spravedlnosti.

Přestože jde spíše o dramaturgickou zkratku, není daleko od pravdy. „Byla jsem svědkem popravy Milady Horákové, na cele umístěné nejblíže popravišti, a slyšela jsem ji mluvit. Nejhorší po jejích posledních slovech byl však ženský smích a jizlivé poznámky…“ vyplývá z dopisu, který napsala jedna z vězeňkyň v červnu 1968 do Svobodného slova. Bez ohledu na to, zda šlo o dozorce či další vězeňkyně, vypovídá mnohé o podmínkách, v jakých političní vězni žili a umírali.

Občas se slovo „padám“ spojuje s pocitem pádu při oběšení. To je však zmatečné, protože tehdejší šibenice byly konstruovány jinak, než jak je známe z historických filmů. Podle Aleše Kýra, vedoucího Kabinetu dokumentace a historie Akademie Vězeňské služby ČR, šlo o mimořádně trýznivou smrt, kdy odsouzená dostala na krk škrtidlo a katův pomocník tak dlouho tahal lanem, až ji uškrtil.

V boji se padá

Realita posledních slov je pravděpodobně mnohem poetičtější a odpovídá květnatému stylu plnému obrazných přirovnání, který známe z Miladiných dopisů na rozloučenou. Zřejmě si slovo pád v cele smrti často opakovala. Sprostota chování dozorců, hnus vězeňské kobky i nevyhnutelný společenský pád se v Miladině duši snoubil s pádem demokracie, s celkovým úpadkem prosté lidské slušnosti, která musela ustoupit demagogii jejích „lidových“ soudců převlečených za prokurátory.

Přestože se po roce 1990 stala ikonou mezi oběťmi komunistického režimu, nelze o Miladě hovořit jen jako o pasivní oběti. Stála si za svým přesvědčením a do poslední chvíle se odmítala podřídit sílící komunistické zvůli a navzdory mučení ani předem připravenému scénáři procesu. Odbojářka tělem i duší nebyla poražena jako dobytče, ale v duchu poválečného lexika čestně padla v boji. O směřování jejích myšlenek před popravou svědčí i závěrečná pasáž jejího poslední dopisu. Ten končí větou: „V boji se padá, a co je jiného život než boj,“ kterou si těsně před smrtí dodávala odvahu a pomáhala uchovat hrdost.

Národní archiv k 75. výročí procesu s Miladou Horákovou odhalil spis i osobní věci (29. května 2025)

Zdroje:

Zora Dvořáková, Jiří Doležal: O Miladě Horákové a Milada Horáková o sobě, Praha 2001

Miroslav Ivanov: Milada Horáková. Justiční vražda, Praha 2018