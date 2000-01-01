Od posledního fárání a samotné těžby uhlí v Dole ČSM ve Stonavě uběhly necelé čtyři měsíce. Nedávné uzavření téměř 250leté historie hlubinné těžby v zemi je v areálu znát. Ponurá nálada, prázdné chodby a především velký úbytek pohybu všech těch, kdo tu donedávna pracovali. Nahlédli jsme do útrob šachet, kde se i přes ukončení těžby stále nepřestalo pracovat.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Z původních 3 500 zaměstnanců zbylo posledních 600. Jedná se především o dělníky specializující se na likvidaci důlních strojů a zabezpečování šachet. Další vlna propouštění je plánována na konec června tohoto roku.
V nejhlubším pátém patře, na sedmém náražišti, nacházejícím se 1079 metrů pod zemí, vcházíme do remíze závěsných lokomotiv. Pracovníci právě provádí demontáž závěsné lokomotivy DLZ 110 F, která půjde na prodej.
Tato lokomotiva sloužila k přesunu osob a materiálu na jednotlivá pracoviště. Díky svému zavěšení byla schopna převážet náklad i mimo terénně rovné úseky.
Ne všechny lokomotivy a stroje se podařilo prodat. Například tyto důlní hydraulické mašinky DH 70 sloužily k dopravě materiálů i osob ve vagónkách od šachty k překladišti. Nemají ale takové štěstí, a tak v dole zůstanou.
Demontáž se totiž nevyplatí. “Fixní náklady na provoz dolu jsou velké, tudíž je tlak na co nejrychlejší uzavření. Není čas železo v podobě mnoha strojů a nástrojů z dolů dostat,“ vysvětluje bezpečnostní technik Marek Chodura.
Vtipným prvkem chodeb i místností jsou všudypřítomné nápisy, cedulky či nálepky. S nadsázkou to připomíná jeskynní malby 20. až 21. století, které jednou budou pro lidstvo opět velkou záhadou.
Vzkazy nám občas připomínají, že se nacházíme v upřímném a rázovitém kraji.
Páté patro není jediné, ve kterém se stále něco děje. V prvním i druhém patře jsme svědky stavění takzvaných výbuchu vzdorných hrází.
Hráze slouží k tomu, aby zabránily rozšíření případného výbuchu dále do zbytku důlního díla. Cílem je postavit 87 takových hrází.
Aktuálně, na konci května, je postaveno už 76 kusů, zbývá tak vystavět posledních 11.
Hráze se skládají z přední a zadní kostry, které jsou vyplněné cementovopopílkovou směsí.
Po ukončení zabezpečovacích prací přijde na řadu mimo jiné likvidace jam. Na každé lokalitě má důl jak svoji úvodní, tak výdušnou jámu, jejichž osud se bude lišit. Výdušné jámy zasype materiál zvaný hlušina, který vzniká během důlních prací a úpravy uhlí.
Úvodní jámy budou mít na rozdíl od těch výdušních další upotřebení. Ty budou upraveny tak, aby po konci těžby uhlí mohly sloužit pro čerpání metanu. Díky pozdější instalaci kogenerační jednotky bude možné z metanu vytvářet energii a teplo. Kogenerační zařízení vyrobí 1 MW elektrické energie a 1,3 MW tepla za hodinu.
Takto vyrobená elektřina pokryje veškerou potřebu OKD a zároveň veškerý její přebytek poputuje do sítě. Zkušební provoz jednotky započne příští rok v říjnu a její plný provoz je plánovaný od února 2027.
Po demolici většiny budov a odstřelení skipové věže se plánuje také výstavba bateriového úložiště s výkonem 20 MW. Úložiště bude uchovávat vyrobenou elektřinu a zároveň poskytne kapacitu pro další budoucí komerční projekty, jako je velkokapacitní datacentrum.
Hlavní plocha po Novém koksárenském závodu naproti severní lokalitě Dolu ČSM se změnila v jedno velké, hlušinou vysypané území. Vzniknout by tady měla velká fotovoltaická elektrárna. Jednalo by se tak o jednu z největších solárních elektráren u nás. Rozloha volné plochy činí 92 hektarů. Elektrárnu včetně vlastní rozvodny a bateriového úložiště plánuje vybudovat rodina Colloredo-Mansfeld se společností Health City.
Nakonec ani ikonická skipová věž měřící 69,7 metru nebude ušetřena. Jedná se o nadzemní důlní stavbu, která slouží k automatickému vytahování vytěženého materiálu. Všechny čtyři tažné nádoby jsou již vytažené a postupně i roztavené, odstřelení budovy bude následovat.
