Musíme stavět univerzální budovy, říká ke středoškolské krizi v Praze Zajíčková

Problém s vyšším počtem žáků, než kolik je míst na školách, vnímá Renáta Zajíčková dlouhodobě. V minulosti založila prestižní pražské Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů a otázce školství se věnovala v minulosti z pozice místostarostky Prahy 5, kterou nyní vede. Kromě toho je ve školském výboru ve Sněmovně.

Největší přetlak je na gymnáziích. Může za to skutečnost, že nám nevoní práce rukama a rodiče tlačí děti do toho, aby šly na gymnázium, poté na vysokou školu, následně získaly dobrou práci a měly, podle očekávání rodičů, dostatek peněz?

Ano, je to důsledek školské politiky za uplynulé období, kdy se nepodporovalo učňovské školství. Nevysvětlovalo se rodičům, že řemeslo má zlaté dno. Nechci tím ale říct, že obecné vzdělání není důležité. Obsah vzdělání se musí proměnit - lidé musí vycházet ze škol a mít daleko univerzálnější znalosti.

Věda, výzkum a robotizace jdou tak rychle, že co se učeň nebo středoškolák učí na škole, za pět let třeba ani nepoužije. Schopnost umět se učit, adaptovat, přizpůsobovat. To je nyní hlavní cíl školy.

Řešili jste nedostatečné kapacity na středních školách i ve sněmovním výboru pro vzdělání?

Řešili jsme zatím kapacitu ve vztahu k programu IROP (Integrovaný regionální operační program a jeho školská část, pozn. red.), který vypsala Evropská komise. Jsme pro podporu programu zvyšování kapacit mateřských, základní a středních škol.

Letošek je teprve předzvěstí toho, co nás čeká za rok a v dalších letech. V roce 2007 se narodilo 114 tisíc dětí, o rok později dokonce ještě o pět tisíc víc. Do toho ukrajinská krize. Je to chyba minulých vlád, potažmo krajů, že nikdo nereagoval včas?

Je to tak, máte pravdu. Vnímám to jako selhání bývalých vlád v uplynulých deseti letech. Vláda, ministerstvo školství, mají řídící funkci. Dnes se situace mění, ale nepracovalo se s daty. Přestože byla k dispozici, měla je vláda, ministerstva i kraje. Neexistovaly záměry na rozšiřování vzdělávacích kapacit.

Jenže máme decentralizované střední školství. Jakou mohlo předchozí ministerstvo sehrát roli v tom, aby se situace změnila?

Jednat s kraji. Existuje Asociace krajů, Svaz měst a obcí, chtít záměry na kapacity vzdělávání. Můžu to vztáhnout na naši Prahu 5. Když jsem nastoupila do funkce místostarostky a dostala na starost školství, jako první, co jsem udělala, jsem nechala zpracovat analýzu a predikci na vývoj kapacit mateřských a základních škol do roku 2030.

Coby Praha 5 jsme zpracovali a schválili strategii rozvoje městské části, jejíž součástí je i oblast školství. Taky jsme udělali podrobnou demografickou studii, která nám přesně mapovala, jak se bude obyvatelstvo rozrůstat, jaké věkové kategorie budou nejsilnější, v jakých letech. Máme to zpracované až do roku 2050 a na základě této demografické studie jsem nechala zpracovat záměry na rozšíření kapacit mateřských a základních škol do roku 2030.

K čemu to je dobré?

Přesně vím, v jakých lokalitách je jaká kapacita a vzhledem k tomu, že z územního plánu víme, kolik bytů a kde je ve stavebním řízení, známe přírůstek obyvatel. Na základě toho jsme v uplynulých dvou letech jednali s developery o pozemku, na kterém bychom mohli postavit mateřskou školu.

Dnes máme pozemek, dokonce jsme s investorem domluveni, že nám poskytne studii a projektovou dokumentaci. Měla to řešit minulá politická reprezentace. Neexistoval žádný dokument. A jako neexistoval pro Prahu 5, neexistoval pro celou Prahu. Neexistoval pro střední Čechy ani republiku. Teď nás to dobíhá.

Obrací se na vás coby starostku Prahy 5 rodiče dětí, které se nedostaly na střední školy?

Neobrací. Nicméně už přes deset let máme v našem územním plánu stanoveno, že na území Barrandova je vyčleněný pozemek zhruba 5-6 tisíc metrů čtverečních, který je určen územním plánem na výstavbu střední školy. Několikrát jsme se dotazovali magistrátu, zda to plánují.

A co na to magistrát?

Vždy nám řekli, že míst ve středních školách má Praha dost a neuvažují o tom, že by se u nás postavila střední škola. Pozemek tam máme, držíme ho a stojíme o to, aby tam střední škola vznikla.

Barrandov bude mít brzy 30 tisíc obyvatel a to je poměrně velké okresní město, které střední školu má. Nikdy jsme neměli požadavek k tomu, jestli to má být obchodní akademie, gymnázium nebo technická střední škola.

Podle magistrátního radního pro školství Víta Šimrala je, cituji, „tak trochu volba dětí, že skončí na úřadu práce“. Můžete na jeho slova reagovat?

Neumím si jeho vyjádření vůbec představit. Pokud děti skončí na úřadu práce, tak to nebyla jejich volba, ale jediná možnost, jak situaci vyřešit. Dětí, které nebyly přijaté na střední školy v Praze, je opravdu velké množství.

Dalo se to čekat, protože jsme věděli, že nám jdou silné ročníky nejprve do mateřských škol, pak do základních... Není se čemu divit, když se na to Praha dlouhodobě nepřipravovala.

Takže by se měly ve velkém počtu stavět nové střední školy?

Není úplně moudré v době demografického boomu masivně stavět nové školy. Potom zase přijde demografický propad a pak se stává, že se mateřské, základní nebo střední školy uzavírají. Je nutné nacházet řešení, které bude flexibilnější.

Stavět, ale spíš univerzálnější budovy. V případě, že nebude potřeba nebo požadavek na školu, bylo by vhodné tyto budovy využít na seniorská vzdělávací zařízení nebo na zařízení pro celoživotní učení. Je potřeba přemýšlet ekonomicky a vnímat, že jednou je demografická křivka nahoře, jednou dole.

Bude to stačit?

Další možnosti vidím v optimalizaci samotných stávajících školských subjektů. Mám zkušenosti s desítkami škol, kdy mi hlava nebrala, že školy měly třídy, které byly zastavěny starým nábytkem, nepotřebnými věcmi, zahradním nářadím.

Vrátím se k panu Šimralovi, podle nějž například na gymnáziu v pražském Radotíně je každý druhý student Středočech. Proč?

Ten trend je dlouhodobý, důvodů je hodně. Někdy je logistický, rodiče pracují v Praze, tak mají zájem na tom, aby tady jejich dítě studovalo. Dalším důvodem může být i fakt, a teď mluvím především o gymnáziích, že nejvíce konzervativní školy jsou dnes gymnázia.

Snad ani ne ta pražská, ale v menších městech. Nemají žádnou konkurenci a neprobíhá u nich moderní způsob výuky. Je tam ryze frontální výuka, přeplněné třídy. Motivace vedení není, nemají důvod něco měnit.

Mnozí středoškolští studenti volí pražské gymnázium, protože vědí, že tady je vyšší úroveň. Je tam i možnost volby, kdy rodič hledá speciální střední školu, která není v jejich městě nebo okolí a třeba se nachází jenom v Praze.

Znamená to, že v prstenci okolo Prahy nejsou tak kvalitní školy jako v hlavním městě, což je jeden z důvodů, proč sem studenti hojně přichází?

Je to jeden z důvodů. Nechci házet všechny školy do jednoho pytle, ale obecně se to ví a analýzy ukazují, že například gymnázia jsou nejméně progresivní školy v malých městech. Odborné školy jsou na tom o něco lépe.

Dítě z Ostravy objeví školu, jejíž obor je výhradně v Praze. Udělá přijímačky a jde ji studovat. V takovém případě nejde spádovost omezit. Nebyl by ale dobrý nápad mít spádovost u průmyslových škol a gymnázií, které jsou ve více městech?

Naše Ústava zná povinné vzdělávání jenom v základním školství, proto máme spádovost, aby každé dítě mělo garantováno, že v místě, kde bydlí, bude moci absolvovat povinnou školní docházku.

U středních škol to ale chybí, tam je možnost volby. Vždy ji budu hájit, proto spádovost ve vztahu ke středním školám nevidím reálnou a šťastnou. Mělo by se to řešit jinak.

Po prvním přijímacím kole na střední školy mohou rodiče uchazečů podávat více přihlášek na různé školy, čímž se ale dostáváme do situace, že škola má třeba patnáct volných míst, ale šedesát přihlášek a ve finále obsadí jenom pět, protože ostatní jdou jinam. Zdržuje se tím celý proces, tak jak jej proměnit?

Kdyby se rozhodlo, že bude moct být pouze jedna přihláška v prvním kole, významně by to zjednodušilo situaci. Uchazeč by dělal zkoušky na jednu školu. Buď by se dostal, nebo ne a eventuálně by pokračoval ve hledání.

Dalším nešvarem je, že na každou přihlášku na střední školu musí dát razítko doktor, že je žák skutečně způsobilý studovat danou školu, což něco stojí. Budete jako výbor tlačit na ministerstvo, aby se proces zdigitalizoval?

Digitalizace je pro školství důležitá. Je potřeba zjednodušit administrativu, odbyrokratizovat školské procesy a zjednodušit, digitalizovat přihlášku, ale stejně tak se dá mnoho věcí udělat třeba v rámci maturitní zkoušky. Většinou maturují už plnoletí lidé, kteří jsou schopní některé údaje o sobě poskytnout, nemusí to dělat škola. Čili těch možností, jak vše zjednodušit, je mnoho.

Budete jako výbor apelovat na ministerstvo, aby...

(přerušuje) Každopádně, ale myslím si, že ani nemusíme apelovat. Domnívám se, že ministerstvo má už dané úkoly na nejbližší dobu. V programovém prohlášení je obecně digitalizace státu a všech procesů tak, aby to bylo pro občana jednodušší a mnoho věcí dělal z obýváku.