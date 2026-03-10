„Není to povinnost.“ Šichtařová vysvětlovala, proč odmítá práci ve výborech

„Pokud jde o účast poslance ve výborech, jedná se o právo poslance, nikoliv povinnost, natož snad morální povinnost. Od počátku zde jsem avizovala, že tohoto svého práva využívat nebudu. Názor novinářů na to, jak má vypadat práce poslance, je názor novinářů. Můj názor třeba může být zcela jiný. To je všechno,“ řekla Šichtařová.
Zastal se jí předseda poslaneckého klubu SPD a místopředseda hnutí Radim Fiala. „Spolupracuje na zákonech, chodí na všechny kluby, hlasuje, má prostě účast ve Sněmovně, to, co chceme a potřebujeme,“ řekl Fiala.
O víkendu vyzvali Šichtařovou k větší aktivitě ve Sněmovně i předseda SPD Tomio Okamura i místopředseda koaličního partnera SPD – hnutí ANO Radek Vondráček.
Ve Sněmovně ještě Šichtařová nevystoupila
Šichtařová má podle sněmovní statistiky účast na hlasování kolem 75 procent, na plénu ale zatím ani jednou nevystoupila.
Rakušana místopředsedou Sněmovny nezvolíme, řekli Okamura a Vondráček
Vondráček v nedělní diskusi Otázky Václava Moravce České televize uvedl, že není jasné, jak Šichtařová chápe obsah svého mandátu. „Ze své vlastní zkušenosti vím, že jestli to někde dává smysl, tak jsou to právě výbory. A jestli ji to nebaví, tak by měla možná zvážit, jestli nechce dělat něco jiného,“ řekl bývalý šéf Sněmovny.
Asistentem poslankyně je její životní partner, čerpá na něj maximum
Okamura uvedl, že poslanci by měli být aktivní a oddělovat soukromé podnikání od práce ve Sněmovně. „V tomto smyslu jsem předsedu Svobodných Libora Vondráčka požádal, aby situaci řešil, a byl bych rád, kdyby se více zapojila,“ uvedl Okamura.
Poslankyni Šichtařové dělá asistenta její přítel. Měsíčně bere 55 tisíc
Řekl také, že nepovažuje za vhodné, že Šichtařová zaměstnává jako asistenta svého partnera. Na Jakuba Radniho jako svého asistenta měsíčně načerpá maximální možný příspěvek 55 tisíc korun měsíčně.