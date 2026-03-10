„Není to povinnost.“ Šichtařová vysvětlovala, proč odmítá práci ve výborech

Josef Kopecký
  13:00
Poslankyně Markéta Šichtařová, která byla zvolená za SPD, se pokoušela v úterý hájit, proč odmítá práci ve výborech Sněmovny, která je základem práce poslance. Místo toho Šichtařová v minulých týdnech točila propagační videa pro firmu, v níž působí a nabízí poradenské služby, nebo nabízela zprostředkování nákupu zlata.

Hostem pořadu Rozstřel je Markéta Šichtařová. | foto: Jakub Stadler, MAFRA

„Pokud jde o účast poslance ve výborech, jedná se o právo poslance, nikoliv povinnost, natož snad morální povinnost. Od počátku zde jsem avizovala, že tohoto svého práva využívat nebudu. Názor novinářů na to, jak má vypadat práce poslance, je názor novinářů. Můj názor třeba může být zcela jiný. To je všechno,“ řekla Šichtařová.

Zastal se jí předseda poslaneckého klubu SPD a místopředseda hnutí Radim Fiala. „Spolupracuje na zákonech, chodí na všechny kluby, hlasuje, má prostě účast ve Sněmovně, to, co chceme a potřebujeme,“ řekl Fiala.

O víkendu vyzvali Šichtařovou k větší aktivitě ve Sněmovně i předseda SPD Tomio Okamura i místopředseda koaličního partnera SPD – hnutí ANO Radek Vondráček.

Ve Sněmovně ještě Šichtařová nevystoupila

Šichtařová má podle sněmovní statistiky účast na hlasování kolem 75 procent, na plénu ale zatím ani jednou nevystoupila.

Rakušana místopředsedou Sněmovny nezvolíme, řekli Okamura a Vondráček

Vondráček v nedělní diskusi Otázky Václava Moravce České televize uvedl, že není jasné, jak Šichtařová chápe obsah svého mandátu. „Ze své vlastní zkušenosti vím, že jestli to někde dává smysl, tak jsou to právě výbory. A jestli ji to nebaví, tak by měla možná zvážit, jestli nechce dělat něco jiného,“ řekl bývalý šéf Sněmovny.

Asistentem poslankyně je její životní partner, čerpá na něj maximum

Okamura uvedl, že poslanci by měli být aktivní a oddělovat soukromé podnikání od práce ve Sněmovně. „V tomto smyslu jsem předsedu Svobodných Libora Vondráčka požádal, aby situaci řešil, a byl bych rád, kdyby se více zapojila,“ uvedl Okamura.

Poslankyni Šichtařové dělá asistenta její přítel. Měsíčně bere 55 tisíc

Řekl také, že nepovažuje za vhodné, že Šichtařová zaměstnává jako asistenta svého partnera. Na Jakuba Radniho jako svého asistenta měsíčně načerpá maximální možný příspěvek 55 tisíc korun měsíčně.

Vstoupit do diskuse (29 příspěvků)

Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

První dáma Pavlová sdílela společné fotky s prezidentem z lyžovačky v Alpách

První dáma a prezident republiky na prodlouženém víkendu v rakouských Alpách....

První dáma Eva Pavlová sdílela na svých sociálních sítích z prodlouženého víkendu v rakouských v Alpách, kam vyrazila se svým manželem a partou přátel.

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

Do íránské války se chystá vstoupit další jaderná mocnost. Má spojenecké závazky

Pákistánský armádní tank stojí na pákistánsko-afghánské hranici v Chamanu. (27....

Blízký východ balancuje na hraně eskalace nynějšího konfliktu. Pákistán poprvé otevřeně připustil, že by mohl vstoupit do války proti Íránu. Ministr zahraničí Išak Dar varoval Teherán, že v případě...

V Otrokovicích hořel sklad plastů. Hasiči evakuovali desítky lidí z areálu i okolí

V průmyslovém areálu v Otrokovicích hoří materiál pod zastřešeným prostorem....

Požár v průmyslovém areálu firmy Toma v Otrokovicích byl krátce před 13. hodinou lokalizovaný. Pod venkovním zastřešením zde hořely balíky s materiálem společnosti Remaq. Hasicí práce stále pokračují...

10. března 2026  11:03,  aktualizováno  13:19

Poslankyně SPD Šichtařová se pokoušela hájit, proč odmítá práci ve výborech

Hostem pořadu Rozstřel je Markéta Šichtařová.

Poslankyně Markéta Šichtařová, která byla zvolená za SPD, se pokoušela v úterý hájit, proč odmítá práci ve výborech Sněmovny, která je základem práce poslance. Místo toho Šichtařová v minulých...

10. března 2026

Letenky z Asie prudce zdražily až o 120 procent. Kolik stojí návrat do Evropy

Letadlo společností Qatar Airways a Emirates Airways stojí na mezinárodním...

Kvůli krizi v Perském zálivu výrazně vzrostly ceny letenek na dálkových trasách. Podle dat serveru Kiwi jsou lety z jihovýchodní Asie do střední Evropy oproti konci února až o 120 procent dražší....

10. března 2026  12:59

Pyrotechnici na Opavsku zneškodnili leteckou pumu, policie evakuovala 320 lidí

Nález letecké pumy ve Velkých Hošticích si vyžádal evakuaci školy i okolních...

Policejní pyrotechnici v úterý zlikvidovali ve Velkých Hošticích na Opavsku nalezenou leteckou pumu z 2. světové války. Policie společně s hasiči předtím evakuovala 320 lidí z okolních domů a také...

10. března 2026  11:59,  aktualizováno  12:51

Nejsledovanější díl za čtyři roky. Moravec s Okamurou přilákali statisíce diváků

Diskusní pořad Otázky Václava Moravce, zleva moderátor Václav Moravec a...

První hodina nedělního diskusního pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi měla nejvyšší sledovanost od konce února 2022, kdy začala válka na Ukrajině. Díl, do kterého byl po devíti letech...

10. března 2026  12:48

Zloděj uřízl sedm metrů kabelů, ohrozil bezpečnost na železnici. Skončil ve vazbě

Ilustrační snímek

Recidivista podezřelý z krádeže kabelů na železnici na Teplicku je ve vazbě. Činem ohrozil bezpečnost provozu, vyřadil šest kolejových obvodů, které umožňují výpravčímu sledovat pohyb vlaků. Obdobně...

10. března 2026  12:44

Poslanci dorazili v lidových krojích, pochod v nich se už stává tradicí

Ve Sněmovně se už potřetí koná Den lidových krojů (10. března 2026)

Část poslanců v úterý do práce dorazila v lidových krojích. V dolní komoře parlamentu se z toho už stává tradice. Ve Sněmovně je v úterý třetí ročník Dne lidových krojů s tradičním průvodem z...

10. března 2026  6:05,  aktualizováno  12:35

Poslanci projednají zákon, který zpřísní pravidla pro sociální sítě. Vadí SPD

Přímý přenos
Jednání Poslanecké sněmovny (11. listopadu 2025)

Zákon o digitální ekonomice, který zpřísní pravidla pro on-line tržiště nebo sociální sítě, budou v úterý znovu projednávat poslanci. Zpravodaj zákona Marek Novák z klubu vládního hnutí ANO minulý...

10. března 2026,  aktualizováno  12:20

Lotyšský prezident ocenil českou muniční iniciativu. S Pavlem řešili i konflikt v Íránu

Lotyšský prezident Edgars Rinkévičs, český prezident Petr Pavel a první dáma...

Lotyšský prezident Edgars Rinkévičs přijal v úterý ráno na Rižském zámku prezidenta Petra Pavla s manželkou Evou. Po slavnostním ceremoniálu, při kterém zazněly hymny obou zemí, následovala schůzka...

10. března 2026  10:33,  aktualizováno  11:56

O ropu vůbec nejde. Šéf čerpadlářů vysvětluje, proč zdražuje hlavně nafta

Premium
Ivan Indráček, prezident Unie nezávislých petrolejářů (22. srpna 2025)

Napětí na Blízkém východě výrazně rozhýbalo ceny pohonných hmot a na evropském trhu zdražuje rychleji nafta než benzin. Proč tomu tak je, vysvětluje v rozhovoru pro iDNES.cz Ivan Indráček, šéf SČS –...

10. března 2026  11:34

Policisté našli u Vršovického nádraží v autě granát, řidič byl pod vlivem drog

Policisté zadrželi u Vršovického nádraží řidiče automobilu a tři spolujezdce. V...

Policisté v úterý ráno zadrželi u Vršovického nádraží řidiče automobilu a tři spolujezdce. Posádka měla v autě granát jugoslávské výroby z roku 1975. Řidičova zkouška na omamné látky byla pozitivní.

10. března 2026  10:20,  aktualizováno  11:28

Děti, takhle vypadá sex. Kontroverzní inscenace pro šestileté je k vidění online

Představení přibližuje dětem sexualitu. (9. března 2026)

Kontroverzní představení proti děti z dílny Západočeského divadla v Chebu s názvem „Mami, tati, co je sex?“ bude nově dostupné na streamovací platformě Dramox.cz. Uvedení inscenace, která se...

10. března 2026  11:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.