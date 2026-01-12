Šichtařová se musí omluvit Pikorovi za slova o domácím násilí, nařídil soud

Autor:
  11:44aktualizováno  11:50
Poslankyně zvolená na kandidátce SPD Markéta Šichtařová se musí omluvit svému bývalému manželovi Vladimíru Pikorovi za nepravdivá tvrzení o domácím násilí. V tiskové zprávě o tom informoval Pikora, nynější šéf sněmovního rozpočtového výboru za Motoristy.
Soud podle Pikory rozhodl, že se mu jeho bývalá manželka Šichtařová je povinna omluvit, a to za svá veřejná tvrzení, ve kterých ho označila za původce domácího násilí.

„Soud dospěl k závěru, že tato tvrzení představovala neoprávněný zásah do osobnostních práv žalobce,“ stojí mimo jiné v tiskové zprávě.

Podle soudu došlo ze strany Šichtařové k porušení práva na ochranu lidské důstojnosti, osobní cti a vážnosti Pikory ve společnosti.

„Žádný pravomocný rozsudek s nabytou právní mocí dosud neexistuje. Tudíž není co komentovat,“ reagovala na dotaz iDNES.cz Markéta Šichtařová.

Dlouhodobé profesní i osobní následky

Soud podle poslance Pikory zdůraznil, že bezdůvodné veřejné označení konkrétní osoby za pachatele domácího násilí představuje mimořádně závažný zásah, který může mít dlouhodobé profesní, společenské i osobní následky.

Šichtařová proto musí zveřejnit písemnou omluvu za nepravdivá tvrzení, která ho v očích veřejnosti stavěla do role násilníka.

Jsem konečně rozvedená, oznámila Šichtařová. Pikoru dříve obvinila ze šikany

„Soud tímto rozhodnutím potvrdil, že ani emotivní osobní výpovědi, ani medializace rodinných sporů nemohou sloužit jako prostředek veřejného osočování bývalého partnera,“ stojí dále v tiskové zprávě.

„Veřejně někoho bezdůvodně označit za domácího násilníka je jedna z nejtvrdších forem osobní likvidace, jakých lze v mediálním prostoru dosáhnout. Tento rozsudek jasně říká, že mediální lynč nemůže suplovat spravedlnost a že osobní msta převlečená za ‚zpověď’ nemá v právním státě žádnou ochranu,“ uvedl Pikorův právní zástupce Aleš Rozehnal.

Pokud by soudy podle něj takové jednání tolerovaly, otevřelo by to dveře k tomu, aby byl kdokoli bez důkazů veřejně zničen pouhým obviněním. „Právě tomu má institut ochrany osobnosti bránit,“ dodal Rozehnal.

Obvinění z týrání

Exmanželé si zhruba před rokem a půl začali veřejně vyřizovat účty. Šichtařová v rozhovoru pro magazín Ona DNES popsala, že jí Pikora vyhrožoval včetně detailů jejich soužití.

27. srpna 2024

Markéta Šichtařová s rodinou

Její bývalý partner se tehdy nařčení bránil, označil ho za zradu. „Když jsem se dnes ráno dočetl, co vše jsem údajně své exmanželce udělal, byl jsem v šoku. Vůbec se mi nechce věc komentovat, protože jediný, kdo tím utrpí, je našich sedm dětí. Jsem milující otec a nechci jim ubližovat. Přesto se vyjádřit musím,“ napsal tehdy Pikora na na sociální síti Facebook.

Šichtařová ho v minulosti obvinila z týrání jí samotné i jejich dětí. Všechno mělo dospět do bodu, kdy se musela i s dětmi uchýlit k útěku z domova. Popsala také problémy, které její bývalý partner měl mít kvůli obsedantně kompulzivní poruše.

„Jeho chování se postupně měnilo a v domácnosti přibývalo věcí, které byly údajně kontaminované – nejprve mikroby, v pozdější fázi radioaktivitou. Partner se jich nesměl dotýkat a totéž platilo i pro zbytek rodiny, já i děti jsme je museli obcházet velkým obloukem,“ uvedla tehdy ekonomka v rozhovoru.

Na konci loňského roku Šichtařová oznámila, že je rozvedená.







Zjistit více

Zachráněného jeskyňáře z Moravského krasu čeká operace, má zlomený kotník

Záchrana uvázlého jeskyňáře na Blanensku. (11. ledna 2026)

Zraněného speleologa, kterého v neděli při velké záchranné akci vytáhli z jeskyně u Rudice v Moravském krasu, čeká v pondělí dopoledne operace. Muž má zlomený kotník, jeho stav je stabilizovaný. Muže...

12. ledna 2026  10:33,  aktualizováno  10:56

Z hořící bytovky zachránili hasiči 25 lidí, kouř je uvěznil na balkonech

Požár bytovky v Horoměřicích. Hasiči z domu zachránili 25 lidí. (12. ledna 2026)

Během nočního požáru bytového domu v Horoměřicích u Prahy zachránili hasiči 25 lidí pomocí výškové techniky. Některé kouř uvěznil na balkonech. Sedm lidí ošetřili záchranáři, pět z nich, včetně dvou...

12. ledna 2026  10:48

