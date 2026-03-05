Válková domluvila Šichtařové kvůli videím o investicích. Příště ji požene před výbor

Kateřina Vaníčková
Matěj Svěrák
,
  11:51
Poslankyně za SPD Markéta Šichtařová ve svých videích, která vznikla na půdě Sněmovny, láká na služby investiční poradkyně. Redakce iDNES.cz v minulém týdnu upozornila, že situaci řeší předsedkyně mandátového a imunitního výboru Helena Válková (ANO). Nyní Válková redakci řekla, že Šichtařovou tento týden osobně varovala pro případ, že se videa budou opakovat. Poslankyni si může pozvat na mandátový a imunitní výbor.
foto:  Petr Topič, MAFRA

„Tentokrát jsem si ji opravdu stáhla. Opravdu jsem s ní promluvila. Já osobně, nikoliv prostřednictvím Libora Vondráčka (Svobodní),“ řekla redakci Helena Válková.

Předsedkyně mandátového a imunitního výboru narážela na situaci z minulého týdne. Jak popsala redakce iDNES.cz, Válková tehdy neměla možnost s Šichtařovou mluvit osobně. Situaci ale nechtěla odkládat, takže to vyřešila prostřednictvím poslaneckého klubu.

„Klub to s ní projednal a už se to nebude opakovat. Je to případ – nerada to říkám – ale začátečnice. Neuvědomila si to,“ popsala Válková s tím, že upozornění na aktivity Šichtařové bylo zcela na místě.

Šichtařová ale tehdy výroky Válkové dementovala.

Šichtařová s videi o investicích slíbila skončit, říká Válková. Poslankyně to popírá

„Jsem zvědavá, jestli to řekne“

Nyní Válková pro iDNES.cz uvedla, že s Šichtařovou mluvila osobně. „Říkala mi, že to bylo všechno nedorozumění, že to všechno chápe, že už to nikdy neudělá. Takže se jí můžete znovu zeptat, teď už bude mluvit poučena mnou,“ řekla ve čtvrtek.

Upozornila, že pokud bude poslankyně videa dál natáčet, pozve ji na mandátový a imunitní výbor. „Což už je nepříjemné,“ zdůraznila Válková.

„Včera (ve středu – pozn. red.) jsem si ji tady odchytla. Osobně mezi čtyřma očima jsme si to vyříkaly. Říkala jsem jí, že když vám bude paní redaktorka volat, tak ji laskavě řekněte obsah našeho rozhovoru tak, jak byl. Jsem zvědavá jestli to řekne,“ dodala Válková, jak Šichtařové „vyčinila“.

Redakce se obrátila s prosbou o vyjádření i na Šichtařovou. Její telefon zvedl partner Jakub Radhi. Média v minulém týdnu upozornila, že Šichtařová jej zaměstnává jako asistenta. Měsíčně na něj čerpá maximální možný příspěvek.

Poslankyni Šichtařové dělá asistenta její přítel. Měsíčně bere 55 tisíc

„Paní poslankyně se vám s podrobnostmi ozve přes e-mail, ten je lepší než SMS, protože tam lze vše dohledat,“ reagoval na hovor Radhi. Redakce tak učinila, do publikace článku odpovědi nedorazily.

Dříve Šichtařová odmítla, že by její videa byla problematická. Uvedla, že vzhledem k tomu, že se ve Sněmovně vůbec nic nedělá a jen se sledují obstrukce, využívá svůj plonkový čas ke skutečně důležitým věcem, které mohou pomoci lidem.

ČNB upozornila na dokument o etickém chování

Mandátový a imunitní výbor prověřuje mimo jiné platnost zvolení zákonodárců, ale rozhoduje také o jejich disciplinárních prohřešcích. Mohl by se tak teoreticky zabývat právě Šichtařovou a jejími videi, která tvořila ve Sněmovně.

Dokument pravidel etického chování poslance, který v roce 2024 přijal mandátový a imunitní výbor, říká, že člen dolní komory by měl oddělovat práci poslance a svoje podnikání. Šichtařová je vedena jako jednatelka poradenské investiční společnosti Next Finance.

Šichtařová nabízí ze Sněmovny investice. Jen využívám plonkový čas, tvrdí

Na tento dokument upozornila v dřívějším vyjádření pro iDNES.cz i Česká národní banka (ČNB). Poslanec má coby zákonodárce vliv na legislativu kapitálových trhů.

„Poslanec se nebude odvolávat na svou funkci v záležitostech, které souvisejí s jeho osobními zájmy, zejména s jeho povoláním, zaměstnáním nebo podnikáním,“ píše se v dokumentu.

Vedení SPD videa Šichtařové odmítlo komentovat s tím, že je poslankyně členkou strany Svobodných. Její předseda Libor Vondráček, který je také poslancem za SPD, redakci iDNES.cz v únoru řekl, že Šichtařová ve Sněmovně natáčí krátké informační vstupy pouze během pracovních přestávek. Podle něj tím nijak neomezuje své poslanecké povinnosti a naopak ještě vzdělává veřejnost v oblasti finanční gramotnosti a správy majetku.

