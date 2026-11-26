Box si nechtěla sundat, i když ji místopředseda Sněmovny Jan Skopeček z ODS, který řídí schůzi, doporučoval, aby to udělala, že jednání probíhá v historickém sále Sněmovny a že nejde o divadlo s rekvizitami.
„Abyste se tam vešla, paní poslankyně,“ uvítal Skopeček poslankyni u řečnického pultu. „Je to na vás, ale já bych vám doporučil si ho sundat. Přece jenom jsme v Poslanecké sněmovně, mluvíme v historickém sále. Myslím si, že dokážeme své argumenty projevit rétoricky, nejenom v uvozovkách rekvizitami. Nejsme v divadle,“ pokračoval občanský demokrat.
„Tohle není rekvizita. Tohle je pracovní nástroj lidí, které tady zastupuji v tomhle historickém sále. Myslím si, že říkat, že to je nedůstojné, je něco ve smyslu jako říkat, že práce těch lidí je nedůstojná,“ ohradila se Ferčíková Konečná.
„Já si samozřejmě vážím práce kohokoliv v České republice, ale přece jen sem nenosíme nástroje ani jiných profesí, tak, abychom se dokázali se zastat třeba těch profesí, o kterých mluvíme. Ale, paní poslankyně, je to na vás. Já jsem jenom apeloval na to, že přece jenom by se náš sál neměl stávat divadlem, kde budeme nosit rekvizity. To je celé. To se vůbec netýkalo lidí, kteří s tímto pracovním nástrojem pracují, kterých si vážím a jejich služeb také mimochodem využívám,“ odvětil jí Skopeček.
Poslankyně, která je členkou Zelených a do Sněmovny se dostala za Piráty pak mluvila o tom, že Sněmovna jedná o něčem, co nazvala v roce 2016 Evropská komise sdílená ekonomika.
„Byla založena na důvěře mezi lidmi, že budou lépe využívat a sdílet věci, čas, prostor a bude to ve prospěch pro celou komunitu a pro celá sousedství. Například spolujízda anebo třeba sdílení bytů, když někdo odjede na dovolenou. Nicméně, co se z toho stalo? Stalo se to, že se sdílí riziko a soukromý zisk jde zpravidla velkým nadnárodním hráčům. Z téhle myšlenky o budování komunity, lepší prosperity, se opět stal artikl zisku a chamtivosti,“ kritizovala Ferčíková Konečná platformovou práci.
Popisovala konkrétní zkušenosti kurýrů s jídlem, přičemž i ona sama si to vyzkoušela a pak digitální platformy ostře zkritizovala. „Je to ekonomika, která má potenciál pro pracovní vykořisťování,“ řekla Ferčíková Konečná k platformové práci.
Jejímu vystoupení z tribuny pro veřejnost přihlížel také předseda odborové centrály ČMKOS Josef Středula.
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Juchelka schytal kritiku za krok k legalizaci švarcsystému a vzal zpátečku
Vládní návrh totiž také vzbudil velkou pozornost a vyvolal protesty odborů i opozice kvůli tomu, že chtěl v jeho rámci ministr práce a sociálních věcí za ANO Aleš Juchelka prosadit zmenu definice závislé práce, tedy zaměstnání, která by napomáhala k legalizaci švarcsystému.
Kritici se obávali legalizace švarcsystému, tedy zaměstnávání na živnostenský list, kdy lidé nemají právo na dovolenou, na nemocenskou a ten, pro koho pracují, se jich může snáze zbavit.
Podle agentury PAQ Research by nová definice závislé práce legalizovala 70 až 90 procent švarcsystému. Týkalo by se to 50 až 80 tisíc lidí.
Odbory uvedly, že pokud by se ze zaměstnání do podnikání přesunulo deset tisíc lidí, stát by přišel o 2,4 miliardy korun. U půl milionu pracovníků by to bylo přes 120 miliard korun.
Premiér Andrej Babiš dal ale od Juchelkova návrhu ruce pryč. Návrh zákona o platformové práci podle něj nebyl dobrý.
A ministr nakonec zařadil zpátečku a pokus změnit definici závislé práce skrečoval. Juchelka spolu s kolegyní z ANO, ministryní financí Alenou Schillerovou, poslankyní SPD Lucií Šafránkovou a ministrem Borisem Šťastným za Motoristy sobě navrhli příslušnou pasáž původního vládního návrhu zcela vypustit.
„Zpřesnění závislé práce nyní prosazovat nebudeme. Chceme dát prostor další odborné debatě a neblokovat ostatní potřebné změny,“ potvrdil to později i na sociální síti X ministr Juchelka.
Přímý přenos jednání Sněmovny