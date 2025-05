Řeknu vám popravdě, že když mi Tomáš pod přezdívkou Tomis poslal do aplikace „Pojď do mě“ výzvu se sázkou, že se nechá tetovat, když mu za to koupím poslední iPhone, dělal na mě trochu dojem frajírka. Pobavil mě, to joooo, ale když jsem mu pak telefon pořídil a vyzval ho, ať si pro něj přijde do Hrzánského paláce, čekal jsem, co dorazí za sebevědomého borce. Dokonce jsem si připravil české meruňkové koblihy, abych mu trochu vyčinil, že mě oblafl a nechal si vytetovat americký donut Tomáš je ale vážně super kluk. Pokorný, milý, dobře jsme pokecali. Vůbec nelituju, že jsem do té sázky šel. Prostě měl dobrý nápad. Tak ať ten telefon slouží, Tomáši