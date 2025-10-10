STAN vybírá šéfa poslaneckého klubu i kandidáta do vedení Sněmovny

Šéfem poslanců STAN byl v minulém volebním období Josef Cogan, který letos mandát neobhájil. Mezi kandidáty na nového šéfa klubu jsou místopředsedkyně hnutí Michaela Šebelová a první místopředseda hnutí a ministr průmyslu a obchodu končící vlády Lukáš Vlček.
Místopředsedkyní Sněmovny za STAN dosud byla Věra Kovářová.
ANO chce zredukovat vedení Sněmovny
ANO, které vyhrálo volby, bude usilovat o redukci počtu členů vedení Sněmovny. Ve vedení dolní komory parlamentu ho má zastupovat Patrik Nacher a do čela Sněmovny chce vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů sobě instalovat šéfa SPD Tomia Okamuru. Pozici ve vedení Sněmovny chtějí i Motoristé.
Celá koalice SPOLU by měla mít podle úvah po volbách nejsilnějšího hnutí ANO jednoho místopředsedu Sněmovny. Místopředsedu Sněmovny si přitom nárokují i občanští demokraté, které dosud ve vedení Sněmovny zastupoval Jan Skopeček. I lidovci řekli, že by místopředsedu Sněmovny chtěli. Zatím jím byl Jan Bartošek.
A zájem o post ve vedení dolní komory parlamentu projevili i Piráti, za něž byla ve vedení Sněmovny Olga Richterová, která nyní vede poslanecký klub. Jen TOP 09, která má devět poslanců, toto křeslo nenárokuje.