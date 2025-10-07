Poslanecký klub Motoristů povede Boris Šťastný, místopředsedou bude Gregor

„Politické zkušenosti z parlamentní politiky má v naší straně pouze doktor Šťastný, všichni ostatní jsou poslanci noví,“ uvedl na tiskové konferenci lídr Motoristů Petr Macinka.
„Vybrali jsme Matěje Gregora, který má na to, aby se stal platným členem vedení klubu, a třeba aby někdy to vedení přebral,“ uvedl poté Macinka ke jmenování 23letého Gregora na post místopředsedy poslaneckého klubu.
Motoristé, kteří jsou ve Sněmovně nováčky, získali 6,8 procenta hlasů a 13 poslaneckých mandátů. S vítězným hnutím ANO a s hnutím SPD nyní vyjednává o účasti v budoucí vládě.
Šťastný již v minulosti poslancem byl, v letech 2006 až 2013 zasedal ve Sněmovně za ODS. Gregor má zkušenosti z komunální politiky a s řízením mládežnické organizace Motorgen. Sněmovna by se měla po volbách poprvé sejít v pondělí 3. listopadu.