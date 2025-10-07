Poslanecký klub Motoristů povede Boris Šťastný, místopředsedou bude Gregor

Autor: ,
  11:56
V čele poslaneckého klubu Motoristů stane Boris Šťastný. Prvním místopředsedou klubu bude Matěj Gregor. Do funkcí je dnes na ustavující schůzi zvolili členové poslaneckého klubu. Informoval o tom předseda strany Petr Macinka.
Motoristé se sešli na ustavující schůzi poslaneckého klubu ve vile v Hostivaři....

Motoristé se sešli na ustavující schůzi poslaneckého klubu ve vile v Hostivaři. Petr Macinka, Filip Turek, Boris Šťastný, Renata Vesecká a další. (7. října 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Motoristé se sešli na ustavující schůzi poslaneckého klubu ve vile v Hostivaři....
Motoristé se sešli na ustavující schůzi poslaneckého klubu ve vile v Hostivaři....
Motoristé se sešli na ustavující schůzi poslaneckého klubu ve vile v Hostivaři....
Motoristé se sešli na ustavující schůzi poslaneckého klubu ve vile v Hostivaři....
39 fotografií

„Politické zkušenosti z parlamentní politiky má v naší straně pouze doktor Šťastný, všichni ostatní jsou poslanci noví,“ uvedl na tiskové konferenci lídr Motoristů Petr Macinka.

SPD chce do nové vlády vyslat experty, Motoristé svoje politiky, oznámil Babiš

„Vybrali jsme Matěje Gregora, který má na to, aby se stal platným členem vedení klubu, a třeba aby někdy to vedení přebral,“ uvedl poté Macinka ke jmenování 23letého Gregora na post místopředsedy poslaneckého klubu.

Motoristé, kteří jsou ve Sněmovně nováčky, získali 6,8 procenta hlasů a 13 poslaneckých mandátů. S vítězným hnutím ANO a s hnutím SPD nyní vyjednává o účasti v budoucí vládě.

Šťastný již v minulosti poslancem byl, v letech 2006 až 2013 zasedal ve Sněmovně za ODS. Gregor má zkušenosti z komunální politiky a s řízením mládežnické organizace Motorgen. Sněmovna by se měla po volbách poprvé sejít v pondělí 3. listopadu.

Vstoupit do diskuse

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Srážka kamionu s autem zastavila D1 na Vyškovsku, náklaďák zřejmě nedobrzdil

Dálnice D1 na 212. kilometru u Holubic na Vyškovsku ve směru do Prahy stojí kvůli nehodě kamionu a osobního auta. Nákladní vůz patrně nedobrzdil. Kvůli přivolanému vrtulníku byla dálnice ve směru na...

7. října 2025  9:28,  aktualizováno  11:54

TOP 09 čeká volba lídra, nominaci má Pospíšil, zájem kandidovat naznačil Havel

Za měsíc čeká TOP 09 volba nového vedení. Nominaci pražské organizace na předsedu má bývalý šéf strany a nově znovu i poslanec Jiří Pospíšil. Zájem kandidovat na nového předsedu strany naznačil po...

7. října 2025  10:27,  aktualizováno  11:50

Došlo k nesprávnému odhadu a testování na zátěž, vysvětlil úřad výpadek eDokladů

Podle Digitální a informační agentury (DIA) se aplikace eDoklady během voleb potýkala s problémy kvůli nesprávnému odhadu a testování na tuto zátěž. „Zájem o eDoklady byl velký, což nás velmi...

7. října 2025  11:42

„Dárek“ k Putinovým narozeninám. Ukrajinské drony poprvé doletěly za Ural

Sledujeme online

Rusko v noci a ráno zachytilo nad svým územím dohromady 209 ukrajinských dronů, uvedlo tamní ministerstvo obrany. Úřady Ťumenské oblasti na západě Sibiře tvrdí, že v pondělí večer byly tři drony...

7. října 2025  11:33

Nemůže dýchat, honem! Seniorka se bála o život vnuka, ten si z ní jen vystřelil

S těžkou uvěřitelnou bezohledností se při jednom ze svých výjezdů setkali zdravotničtí záchranáři ze Zlínského kraje. Na linku 155 se obrátila vyděšená seniorka, která našla svého vnuka v bezvědomí....

7. října 2025  11:29

Zeman ve vysílání špatně artikuloval. Silná bronchitida, tvrdí jeho spolupracovník

Bývalý prezident Miloš Zeman po volbách vystoupil v pořadu Xaver Live, kde mimo zkritizoval ministra zahraničí Jana Lipavského. V rozhovoru s radním České televize Lubošem Xaverem Veselým špatně...

7. října 2025  11:29

Zmrazení platů v justici bylo protiústavní, řekl Ústavní soud. Stát je musí dorovnat

Letošní zmrazení platů v justici neobstálo před Ústavním soudem (ÚS), fixní platovou základnu zrušil. Stát musí platy zpětně dorovnat, podle odhadu ministerstva spravedlnosti jde o více než 800...

7. října 2025  9:12,  aktualizováno  11:25

Zahraniční obchod Česka dále oslabuje stav německého průmyslu, říkají analýzy

Výkon zahraničního obchodu Česka nadále oslabuje nepříznivá situace v německém průmyslu, která se dále zhoršila uvalením cel na dovoz do Spojených států. ČTK to dnes řekli analytici. Z dnes...

7. října 2025  11:20

Změna času 2025. Kdy začíná zimní a v kolik bude večer tma

Letní čas, oblíbený pro dlouhé večery, letos skončí o něco dřív. Ručičky hodin se posouvají každý rok stejně, poslední říjnový víkend. Letos však říjen končí v pátek 31., a tak se k původnímu času...

7. října 2025  11:17

Mladistvá dívka tajně porodila, dítě udusila a vyhodila. Dostala za to 2,5 roku

Olomoucký vrchní soud poslal na 2,5 roku do vězení dívku, která podle obžaloby tajně doma v pokoji ve Frýdku-Místku porodila, dítě udusila a hodila do kontejneru. Potvrdil tak letošní rozsudek...

7. října 2025  11:17

Pronájem dílny, Velké Hamry
Pronájem dílny, Velké Hamry

Velké Hamry - Bohdalovice, okres Jablonec nad Nisou
15 000 Kč/měsíc

Více z nabídky 108 719 nemovitostí

Náklaďák na Znojemsku zdemoloval auto u krajnice, řidič v nemocnici bojuje o život

Napojeného na plicní ventilaci transportoval vrtulník do nemocnice řidiče osobního auta, které v úterý ráno smetl kamion u Těšetic na Znojemsku na silnici I/53. Nehoda ji v obou směrech uzavřela....

7. října 2025  7:52,  aktualizováno  11:12

Izrael deportoval Češku ze zadržené flotily, na hranici ji převzali Jordánci

Jordánsko převzalo 131 členů propalestinské flotily Global Sumud, které od minulého týdne zadržoval Izrael. České ministerstvo zahraničí o něco později potvrdilo, že česká občanka Šárka Přikrylová,...

7. října 2025  11:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.