ANO si zvolí předsedu svého poslaneckého klubu

Hnutí ANO bude mít ve středu ustavující schůzi svého poslaneckého klubu. Očekává se tak, kdo se stane jeho předsedou. Minulé čtyři roky jím byla Alena Schillerová, ta ale pravděpodobně zamíří na resort financí, který už jednou měla na starosti. Mezi lety 2013 a 2021 byl předsedou poslaneckého klubu hnutí Jaroslav Faltýnek.
První schůze klubu ANO přichází během jednání s pravděpodobnými koaličními partnery vítěze voleb. SPD i Motoristé sobě už předeslali, o jaké resorty by měli zájem i jaké pravděpodobně získají. Andrej Babiš se nechal slyšet, že hnutí ANO bude mít většinu ministerstev. Čestný prezident Motoristů Filip Turek zase naznačil, že mu může připadnout post v Černínském paláci.

Chceme být přímo ve vládě, zdůraznil Okamura. Řekl, o jaké resorty má zájem

SPD bude na ministry nominovat nestranické experty. Předseda hnutí Tomio Okamura v úterý na tiskové konferenci po první schůzi svého poslaneckého klubu sdělil, že kdyby jeho strana získala ministerstvo vnitra, chtěl by výměnu na pozici policejního prezidenta, kterým je v současnosti Martin Vondrášek. Jedním z důvodů, proč by Okamura viděl v čele prezidia někoho jiného má být údajně Okamurovo politicky motivované stíhání. Vondrášek takové nařčení okamžitě odmítl a Andrej Babiš označil Okamurův výrok za „velmi nešťastný“.

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Peníze na dálnice došly, přiznal ministr Kupka. Sehnat si je má nová vláda

Premium

Třináctimiliardová zakázka na výstavbu dálnice mezi Jaroměří a Trutnovem, železniční trať z pražské Ruzyně do Kladna nebo dálniční úsek mezi Úlibicemi a Hořicemi na Jičínsku. To jsou podle šéfa ANO...

8. října 2025

Problém farmářů jménem chřástal polní. Chtějí flexibilnější ochranu

Zemědělce trápí podle nich přehnaná ochrana chřástala polního. Hlavně na lukách, které se poté nesmějí do poloviny srpna sekat, postrádá podle nich smysl. Současný systém, kdy ochrana platí na celých...

8. října 2025

