ANO si zvolí předsedu svého poslaneckého klubu

První schůze klubu ANO přichází během jednání s pravděpodobnými koaličními partnery vítěze voleb. SPD i Motoristé sobě už předeslali, o jaké resorty by měli zájem i jaké pravděpodobně získají. Andrej Babiš se nechal slyšet, že hnutí ANO bude mít většinu ministerstev. Čestný prezident Motoristů Filip Turek zase naznačil, že mu může připadnout post v Černínském paláci.
Chceme být přímo ve vládě, zdůraznil Okamura. Řekl, o jaké resorty má zájem
SPD bude na ministry nominovat nestranické experty. Předseda hnutí Tomio Okamura v úterý na tiskové konferenci po první schůzi svého poslaneckého klubu sdělil, že kdyby jeho strana získala ministerstvo vnitra, chtěl by výměnu na pozici policejního prezidenta, kterým je v současnosti Martin Vondrášek. Jedním z důvodů, proč by Okamura viděl v čele prezidia někoho jiného má být údajně Okamurovo politicky motivované stíhání. Vondrášek takové nařčení okamžitě odmítl a Andrej Babiš označil Okamurův výrok za „velmi nešťastný“.