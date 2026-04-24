Sněmovna znovu řeší zákon o regulaci cen pohonných hmot, novelu vrátil Senát

Poslanci by měli schvalovat také novelu zákonů o veřejných rozpočtech. Vláda Andreje Babiše si zákon o regulaci cen prosadila v noční bitvě s opozicí minulý týden, návrh ale ve středu v Senátu zablokovalo 33 z 55 přítomných senátorů.
Ministerstvo financí ceny v současnosti reguluje pouze formou opatření obecné povahy. Takové opatření platí do konce dubna, resort tím denně rozhoduje o nejvyšší možné prodejní ceně benzinu a nafty pro další den, stanovuje nejvyšší povolenou marži prodejců pohonných hmot a část spotřební daně na naftu.
Cenové výměry ministerstva financí mají formu opatření obecné povahy a lze je napadnout u správních soudů, vládní nařízení podle nového zákona by ale bylo možné zpochybnit jen u Ústavního soudu, což by mohla udělat jen skupina zákonodárců.
Schillerová nutnost schválit tento zákon ve Sněmovně vysvětlovala tím, že Česko čelí velmi napjaté mezinárodní situaci na Blízkém východě, která má dopady na ceny ropy. Podle ministryně se tento stav vážně promítá do cen pohonných hmot v Česku, které jsou pro fungování státu naprosto zásadní.
„Pokud bychom nereagovali včas, riskujeme zpomalení ekonomiky, omezení investic i dopady na zaměstnanost. Tím by bohužel byla ohrožena práva občanů, bezpečnost státu nebo by vznikly značné hospodářské škody a tomu chceme zabránit. Proto vláda požádala o vyhlášení stavu legislativní nouze,“ uvedla před poslanci Schillerová.
V Senátu pak ministryně financí z hnutí ANO doplnila, že vláda chce tímto návrhem především pomoci českým občanům v nejisté době. „Lidé, kteří chtějí svobodně podnikat, musí mít právo se bránit,“ prohlásil předseda Senátu za ODS Miloš Vystrčil. „Měli bychom vyzvat vládu, ať ho připraví znovu,“ vybídl kolegy předseda horní komory parlamentu.
14. dubna 2026