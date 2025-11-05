Nacher dostal desítky hlasů i z opačného tábora, Skopečkovi to už nikdo neoplatil

Místopředsedy Sněmovny poslanci zvolili v prvním kole tajné volby Nachera a Jiřího Bartáka (Motoristé). Nacher dostal 144 hlasů a Barták 113. Vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů má v komoře většinu 108 hlasů, takže Nacher musel získat podporu i u budoucí opozice.
„Jsem tím mile překvapen, protože jsem to nečekal, je to pro mě o to větší závazek, že tam není to prosté dělítko koalice a opozice,“ řekl.
Nacher chce oddělovat roli místopředsedy Sněmovny a představitele ANO. Ve sněmovní roli chce spojovat a vytvářet mosty, nechce se ale vzdát aktivních vystoupení k agendě, které se věnuje. „Ty věci budu chtít dál řešit, zvolením místopředsedou by poslanec neměl přestat řešit věcné záležitosti,“ míní.
Na novou funkci se připravoval už posledních 14 dní. „Četl jsem jednací řád včetně komentáře, plus manuál postupů,“ řekl. Ve čtvrtek začne dostávat školení ohledně ovládání předsednického pultíku. Přál by si, aby měla Sněmovna brzy kompletní sestavu čtyř místopředsedů. „Doufám, že se to podaří vyřešit tak, aby byli čtyři, pět lidí ve vedení, aby se to dalo fyzicky zvládnout. Rotace v menším počtu je nadlidský úkol,“ míní.
Nedodrží ani to, co sami nabídli, řekl Benda
Skopeček a Richterová po nezvolení postoupili do druhého kola. Někdejšímu místopředsedovi dolní komory Skopečkovi dalo hlas 78 poslanců a Richterové 21 poslanců.
Skopečkův neúspěch komentoval Benda slovy, že koalice ANO, SPD a Motoristů zjevně nedodržuje ani nabídky, které sama dala.
Odmítl, že by na rozdělení sněmovních postů existovala dohoda mezi vznikající vládou a budoucí opozicí. „Existuje nějaký diktát vznikající koalice. A zcela zjevně ani to v prvním kole nedodržela,“ řekl. Majorita vedená ANO má podle něj podobně jako v minulosti pocit, že potřebuje svou sněmovní většinu dávat najevo.
Skopeček řekl, že nezvolení nebere ublíženecky. „Je to sněmovní politika. Jen mě mrzí, že jsme akceptovali jakési nabídky a dodrželi jsme je, když se podíváte na počty hlasů pro pana Nachera nebo zástupce Motoristů,“ uvedl.
Hlasování bere jako „politický šprajc“ vyplývající ze sporu vznikající koalice a končící vlády, zda pošle do Sněmovny opětovně návrh státního rozpočtu. Tyto věci by ale neměly spolu souviset, ve Sněmovně by měla být jiná politická kultura, dodal.
Benda argument ohledně rozpočtu odmítl, do zvolení šéfa Sněmovny by s materiálem stejně nebylo možné v nové Sněmovně pracovat, připomněl. „V žádném případě bych nedoporučoval kvůli sobě, aby se vláda nechala vydírat kvůli rozpočtu,“ řekl Skopeček. Také Benda uvedl, že se končící kabinet nenechá vydírat ve věcných otázkách zvolením do nějakých funkcí.
Podle Richterové je očividné, že Piráti jsou nepřítelem číslo jedna pro předsedu ANO Andreje Babiše. „A ostatní si s chutí rozdělili křesla, která měla připadnout Pirátům, aby reprezentovali svých půl milionu voličů,“ míní.
Fakt, že získala jen čtyři hlasy navíc oproti potenciálním hlasům pirátských poslanců podle ní ukazuje, že slova o tažení budoucí opozice za jeden provaz jsou jen řeči. „My podpořili Jana Bartoška (KDU-ČSL) na předsedu Sněmovny, překvapilo nás, že po těch řečech o tažení za jeden provaz dostala chystaná vláda tolik hlasů i ze současného opozičního tábora,“ podotkla. Piráti budou věcnou, ale tvrdou opozicí, s ANO, SPD a Motoristy se podle ní na kompromisech dohodnout nedá.