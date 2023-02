Co nejvíc tu schůzi protáhneme. Vystoupíme všichni, předestírá Schillerová

Vláda chce prosadit krácení valorizace důchodů. V podstatě jde o tisícovku měsíčně. Podle stávajícího zákona by kabinet musel přidat v průměru 1 770 korun na valorizaci (za což bojuje ANO), ale plánuje přidání pouhých 760 korun po změně zákona.

Nastíníte, jak bude vypadat nadcházející jednání Sněmovny?

Ráno budeme mít jednání klubu, kde budeme ještě ladit konkrétní kroky. Určitě se budeme snažit schůzi co nejvíce natahovat. A ano, natvrdo říkám, že z naší strany to budou obstrukce. My nechceme, aby tato novela prošla a aby byli důchodci kráceni na valorizaci. Právě je drtí inflace ještě daleko víc než ekonomicky činné obyvatele. Vláda pro ně dělá naprosté minimum. Navíc ten nárok na vyšší valorizaci už jim vznikl.

Do Sněmovny už jste si přinesla spacák. Jak dlouhé jednání očekáváte?

To lze těžko odhadnout, očekávám ale, že to budou dny i noci. Pětikoalice v tomto směru nehodlá brát ohled ani na zaměstnance (Sněmovny, pozn. red.), vůči nimž to bude brutální. A půjde o porušení zákoníku práce.

My jsme přitom nikdy, když jsme vládli, nesáhli k tomu, aby byla noční jednání, právě s ohledem na zaměstnance Sněmovny. Pokud ale chce pětikoalice takto postupovat, tak očekávám, že to budou dny a noci.

Noční pauzy tedy neočekáváte?

Myslím si, že ne. Minulý týden v pátek za mnou přišel předseda poslaneckého klubu KDU–ČSL Marek Výborný a ptal se mě, jestli bychom se byli schopni dohodnout na nějakém počtu dní, třeba že by se jednalo tři dny a pak by se hlasovalo. Na což já jsem mu řekla, že na tom nejsme schopni se domluvit. Nám nejde o divadlo, nám jde o reálný výsledek – aby novela nebyla přijata.

Máte představu, kolik poslanců ANO bude chtít vystoupit?

Myslím si, že všichni.

Koordinujete svůj postoj s opoziční SPD?

Ne, nekoordinujeme. My máme nějaký svůj scénář a máme také dostatek poslanců. Jediné, na čem se pokusíme s předsedou SPD domluvit, bude to, že bychom sloučili pauzy. Každý klub má dvě hodiny, tak aby měl každý alespoň trochu času se jet třeba domů převléknout, osprchovat se a tak.

Aby novela začala platit, musí ve Sbírce zákonů vyjít nejpozději 21. března. Jak dlouho proto budete muset schůzovat, aby se přijetí novely zabránilo?

To je dobrá otázka. Nezapomínejme ale, že po Sněmovně novela půjde ještě do Senátu a pak k panu prezidentovi. Takže čím my to vydržíme déle, tím to pro pětikoalici bude těžší. Senát má sice, tuším, schůzi naplánovanou na 8. března, ale tam předpokládám, že ji když tak dokáže operativně posunout nebo přesunout.

V pátek jste se s Karlem Havlíčkem potkali s prezidentem Petrem Pavlem. Jaký je váš odhad, jak se k případné změně valorizace postaví?

Prezident si vyslechl naše argumenty, že tady nehrozí žádné hospodářské škody, jak argumentuje vláda. Jediný důvod, proč se novela teď projednává ve stavu legislativní nouze, je ten, že ministr financí nedal do rozpočtu peníze na mimořádnou valorizaci. A to navzdory tomu, že na to byl upozorňován.

Navíc on sám už teď připouští, že na tu mimořádnou valorizaci mít v rozpočtu nakonec peníze bude. Takže já se v této souvislosti logicky ptám, kde jsou ty hrozící hospodářské škody, kvůli kterým to musí být projednáváno ve stavu legislativní nouze? I pan prezident byl k tomuto způsobu přijetí dost skeptický.

ANO hodlá podat stížnost k Ústavnímu soudu

Vy se netajíte, že v případě schválení změny valorizace se obrátíte na Ústavní soud. Už pracujete na žalobě?

Zatím ne. Teď pracujeme zejména na tom, abychom protáhli jednání Sněmovny na co nejdelší dobu. Ale samozřejmě, případnou žalobu už konzultujeme s našimi experty na ústavní právo. Ústavní stížnost bezesporu podáme.

Kdy se tedy na Ústavní soud obrátíte a kdy očekáváte, že by mohl rozhodnout? Ještě před červnovou valorizací?

To nedokážu odhadnout, kdy by mohl rozhodnout, ale podle mě by bylo záhodno, aby rozhodl co nejdříve. Kdyby přistoupil ke zrušení tohoto zákona, tak by bylo vyplacení důchodů v plné výši a možná i s nějakým odškodněním. Obávám se, že to by pro vládu byla taková ostuda, že já na jejich místě bych zvažovala, jestli mám ještě vůbec právo vládnout této zemi dál.

Jaký bude postoj ANO, pokud vám dá Ústavní soud za pravdu a koaliční zákon shodí?

V podobné věci už Ústavní soud rozhodoval v roce 2011. Tehdy zrušil konsolidační balíček (ČSSD si u Ústavního soudu stěžovala na sociální škrty Nečasovy vlády – pozn. red.). Dal vládě rok na to, aby zjednala nápravu. Tady ale bude muset být okamžité plnění. Pokud by tedy Ústavní soud zákon zrušil, tak by podle mě vláda utrpěla takovou ránu, že by bylo jen velmi těžké se z ní vzpamatovat.