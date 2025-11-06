Hanebné gesto, slouží Kremlu. Stažení ukrajinské vlajky kritizují Pekarová i Piráti

„Ukrajinská vlajka na budově Sněmovny byla symbolem lidskosti a solidarity s národem, který čelí brutalitě a nespravedlivé válce. Její sundání je od Tomia Okamury hanebné gesto – nejen proti Ukrajině, ale také proti hodnotám, na kterých stojí i naše země,“ reagovala pro iDNES.cz Pekarová Adamová.
Její slova podpořil také předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. „Vyvěšení ukrajinské vlajky na budově Poslanecké sněmovny bylo důležitým symbolem, který značil naši jednoznačnou podporu napadené zemi ruským agresorem. Jsem hrdý na to, že ji bývalá předsedkyně Markéta Pekarová Adamová nechala vyvěsit. Tento krok jsem plně podporoval,“ sdělil pro iDNES.cz s tím, že nynější sejmutí považuje za zbabělé a ostudné.
Podle něj tím Okamura dává jasně najevo svůj postoj. „A podepisuje tak své shovívavé výroky vůči ruskému agresorovi. Stydím se za něj. Doufám, že se stydí i někteří z poslanců, kteří jej včera do funkce předsedy zvolili. Nesou za to plnou odpovědnost,“ dodal.
Také předseda lidovců Marek Výborný sundání ukrajinské vlajky označil jako smutné a ostudné. „Tento krok ale nejde jen za ním, jde i za celou nastupující vládní koalicí, která ho do čela Sněmovny zvolila a tím mu dala prostor k podobným krokům. Dlouhodobě mlžili o svém postoji k Ukrajině, ale teď se jasně ukázalo, kam vítr vane. Ukrajinská vlajka byla symbolem, který nám připomínal ruskou agresi a naši povinnost stát na straně napadených, ne agresorů,“ napsal na síti X.
Nesouhlas vyjádřil i bývalý šéf lidovců Marian Jurečka. „Okamura slavnostně zahájil éru ‚neutrálního‘ předsednictví tím, že odstranil symbol odporu, boje proti agresi a pomoci těm kdo pomoc potřebují. Konečně může Sněmovna dýchat bez zbytečné empatie. Teď už jen sundat lidskost, důstojnost a máme to komplet,“ komentoval na síti X.
Jejich stranický kolega František Talíř pak dodal: „Vlajku na budově Sněmovny sice (Okamura) strhl, ale na mé kanceláři v ní budou mít lidé podporující napadenou Ukrajinu vždycky dveře dokořán. Sláva Ukrajině!“
Reakce ODS a STAN: Vyvěsíme vlastní vlajku
Podle předsedkyně poslaneckého klubu STAN Michaely Šebelové Starostové na protest vyvěsí ukrajinskou vlajku z balkonu jejich klubu. „Vyvěšení vlajky Ukrajiny byl důležitý symbol, že naše země stojí na straně země napadené Ruskem. Není to dobrý signál vůči uprchlíkům z Ukrajiny, je to v prudkém kontrastu s dosud projevovanou solidaritou,“ uvedla pro iDNES.cz.
Předseda hnutí Vít Rakušan její slova podpořil a dodal, že „pan Okamura první den ve funkci ukázal, co jediné umí: pošlapat hodnoty, jako je solidarita a odvaha podporovat zemi napadenou Ruskem“.
Rovněž klub občanských demokratů podle jeho šéfa Marka Bendy v reakci vyvěsil z oken ukrajinskou vlajku. „Je to Okamurova ostuda, ale nic jiného se od něj nedalo čekat. Jen jsem zvědavý, co na to třeba nový místopředseda Patrik Nacher,“ komentoval Benda pro iDNES.cz.
Místopředseda ODS Martin Kupka označil šéfa SPD za prodavače strachu a nenávisti. „Každý, komu skutečně záleží na prozápadním ukotvení naší země a umí rozlišit, kdo je agresor a kdo je oběť, musí pociťovat jedině stud,“ napsal na síti X.
Ozvali se rovněž Piráti. „To, před čím jsme včera s Piráty jasně varovali, na sebe nechalo čekat sotva jeden den. Tomio Okamura místo hájení demokracie a solidarity slouží Kremlu. Nedovolíme, aby se tohle politické divadlo proruské propagandy stalo realitou,“ uvedla pirátská poslankyně Kateřina Stojanová.
Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba stojí strana pevně na straně Ukrajiny. „Tomio Okamura si jako svůj první krok ve vedení Sněmovny vybral sundání ukrajinské vlajky. Těžko si představit symboličtější ukázku pokřivených priorit,“ napsal na síti X.
Okamurův krok komentoval rovněž bývalý poslanec Miroslav Kalousek. „Celá léta jsem si ve Sněmovně lámal hlavu, jakou že to má Tomio vlastně kvalifikaci. Nebylo jednoduché se toho dopátrat, ale dnes je to jasné: Dokáže držet štafle,“ napsal.
Nový šéf dolní komory nechal vlajku sundat ve čtvrtek odpoledne. „Je to určitý symbol. Ukrajinská vlajka šla z budovy české Sněmovny na můj pokyn a trvalo to pár vteřin,“ řekl Okamura pro iDNES.cz.
Ukrajinská vlajka dříve visela také například na fasádě Národního muzea v Praze, před časem ji ovšem muzeum sundalo, aby prostor využilo k propagaci výstavy fosilií předků člověka Lucy a Selam. Po konci expozice se ovšem vlajka na budovu už nevrátila a podle mluvčí muzea to ani není v budoucnu v plánu. Plochu chce Národní muzeum využívat k propagaci výstav a akcí. Navrácení požadovaly na konci října desítky lidí, před muzeem protestující rozvinuli ukrajinskou vlajku na kovovou konstrukci.