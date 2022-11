Sněmovna má mít v rozpočtu na rok 2023 o 90 milionů víc, Senát o 25 milionů

Ve sněmovním rozpočtu je na platy zaměstnanců v pracovním poměru určeno 236 milionů korun, na platy poslanců má směřovat téměř 312 milionů korun. Na odborné práce pro poslance je vyčleněno zhruba 57 milionů korun, paušální náhrady by si měly vyžádat 147 milionů korun. Na individuální nájemné poslanců, kteří nebydlí v poslanecké ubytovně, má směřovat 25 milionů korun.

Na investice má mít Sněmovna 90 milionů korun. Zhruba 43 milionů bude sněmovní kancelář investovat do vybavení nových prostor v novém sídle Nejvyššího kontrolního úřadu v Praze Holešovicích, kde má sídlit parlamentní knihovna a archiv. Prostory by se měly kolaudovat v lednu a stěhování se podle sněmovního kancléře Martina Plíška očekává v létě. Sněmovna tak ušetří peníze za pronájem prostor pro archivaci dokumentů.

V příštím roce plánuje sněmovní kancelář dokončit obnovu kamerového systému v objektech Sněmovny. Naplánovanou má rekonstrukci kotelny ve svém ubytovacím zařízení, rekonstrukci nouzového osvětlení nebo dílčí obnovu vozového parku. Obměnit chce i kamery v jednacím sále a ozvučení v novinářském atriu.

Předseda rozpočtového výboru Josef Bernard (STAN) novinářům řekl, že Sněmovna pokryla náklady zhruba 60 milionů korun spojené s předsednictvím v EU ze svých nespotřebovaných výdajů z předchozích let a nežádala státní rozpočet o mimořádné výdaje. Podle něj se také určitě povede debata o tom, zda má Sněmovna kupovat nová auta.

„To si myslím, že pan kancléř teď velmi přísně zvažuje,“ řekl. Domnívá se, že peníze by spíš měly směřovat na platy zaměstnanců sněmovní administrativy. „Ti lidé tady dneska nocují. Zvykli jsme si na to, že tady táboříme. Myslím si, že by si to ti administrativní pracovníci zasloužili,“ dodal.

V případě investic do nemovitostí poukázal na to, že nejde jen o lepší prostředí pro poslance, ale souvisí to i s podobou celého Malostranského náměstí v centru Prahy, kde je část sněmovních budov.

Senát bude méně investovat

Běžné výdaje Senátu vzrostou zhruba o 27 milionů, ale zato klesnou výdaje na investice. Příští rok není pro Senát rokem volebním. Nárůst běžných výdajů je ovlivněn nárůstem tarifních platů zaměstnanců a platů senátorů, informovala poslance senátní kancléřka Jana Vohralíková.

Uvedla mimo jiné, že Senát bude z nespotřebovaných výdajů z minulých let hradit náklady na konferenci předsedů parlamentů členských států EU, která se uskuteční 24. a 25. dubna příštího roku.

Kancléřka upozorňovala na to, že Senát tyto ušetřené peníze spotřebuje už v příštím roce. Senát chce kromě jiného vyměnit hlasovací zařízení v jednacím sále. Investovat chce i do obměny bezpečnostních technologií a do obnovy řídicího systému pro vytápění.